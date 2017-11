NS Quốc Trung: “Tôi không biết năm sau Monsoon sẽ tổ chức ở đâu“

Sau 3 năm tổ chức, Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon Music Festival - MMF) đang dần trở thành một biểu tượng văn hóa mới của thủ đô với một không gian âm nhạc độc đáo và hấp dẫn.

Một trong những điều đặc biệt của MMF không chỉ là bởi ekip sản xuất giỏi dưới bàn tay chỉ đạo của NS Quốc Trung, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng – nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước tham dự, hơn 80.000 lượt khán giả trong suốt 3 mùa tổ chức… mà còn bởi nó được diễn ra tại một không gian văn hóa lịch sử lớn của Việt Nam – đó là Hoàng thành Thăng Long.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo giới thiệu MMF 2017 vào chiều 9/11 tại Hà Nội, nhạc sĩ Quốc Trung đã chính thức thông báo rằng, đây là năm cuối cùng MMF được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Họp báo giới thiệu MMF 2017.

Trả lời về vấn đề này, nhạc sĩ Quốc Trung thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi có 2 năm để trình dự án xây dựng kế hoạch tổ chức MMF trong 5 năm (từ 2017 đến 2021). Năm 2016, do có nhiều vấn đề nên chúng tôi không kịp trình mà chỉ xin giấy phép cho riêng năm đó. Năm nay, chúng tôi đã kên kế hoạch từ sớm. Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho chúng tôi tổ chức MMF 2017 tại Hoàng thành, còn từ 2018 trở đi phải chuyển sang một địa điểm khác”.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, đã có rất nhiều cuộc thuyết trình, thảo luận giữa BTC và UBND TP.Hà Nội, các Sở, Ban, Ngành nhưng không thay đổi được kết quả. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tổ chức MMF tại Hoàng thành gây ồn ào, ảnh hưởng tới dân cư xung quanh nên phải dừng tổ chức. BTC buộc phải chấp nhận.

“Bản thân tôi không biết, MMF sang năm và năm sau nữa sẽ được tổ chức vào lúc nào và ở đâu. Monsoon có tiếp tục được hay không, không phụ thuộc vào nhà tổ chức, tài trợ mà còn phụ thuộc vào khán giả. 3 năm qua, chúng tôi đã cố gắng để giới thiệu đến khán giả một lễ hội âm nhạc là như thế nào. Nó không chỉ là không gian âm nhạc, văn hóa mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và hài lòng vì đã làm được điều đó” – nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ thêm.

Theo BTC, đã có rất nhiều khán giả mong muốn được tham dự MMF năm nay và cả những năm sau nữa. BTC vẫn đang cố gắng tìm một địa điểm phù hợp. Chi phí sản xuất cũng là một vấn đề lớn vì rất khó tìm được nhiều nhà tài trợ. Trong khi, số tiền bán vé còn chưa bằng 20% ngân sách tổ chức sản xuất.

Bởi vậy, nhạc sĩ Quốc Trung tự vui đùa rằng, MMF được sản xuất một phần bởi nhà tài trợ và bởi chính anh: “Bán vé chưa bao giờ đem lại nguồn thu nên chúng tôi phải tìm nhà tài trợ. Dù có nhiều khó khăn, tôi nghĩ, MMF sẽ không dừng lại vì bản thân tôi không muốn dừng lại”.

Nhạc sĩ Quốc Trung.

Năm nay, MMF sẽ diễn ra từ ngày 10-12/11 với sự tham gia của 13 nghệ sĩ/nhóm nhạc đến từ nhiều quốc gia. Khán giả sẽ được tiếp xúc và thưởng thức những màn trình diễn sáng tạo với các thể loại âm nhạc Pop, Rock, Jazz, Electronic… từ DJ Lost Frequencies (Bỉ), nhóm Ngọt (Việt Nam), Da LAB (Việt Nam, Chris Minh Doky và The Electric Nomads (Đan Mạch), Touliver và Slim V (Việt Nam), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The other shi (Đức), Đông Hùng (Việt Nam).

Trong buổi họp báo, ca sĩ Vũ Đình Trọng Thắng, trưởng nhóm Ngọt chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên, tôi được tham dự một lễ hội âm nhạc mang tính chất quốc tế. Chỉ sau 3 ngày tập luyện cùng ekip Monsoon, tôi cảm thấy âm nhạc của mình được đưa lên tầm cao mới. Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa quy tụ được dàn nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, với âm nhạc của họ, để học hỏi lẫn nhau và cùng trải qua quãng thời gian tuyệt vời”.

Năm nay, MMF tiếp tục phát hành 100% vé điện tử. Vé vào cửa là vòng đeo tay nhiều màu sắc và thuận lợi cho người sử dụng.

Trước đó, MMF đã tổ chức 6 hoạt động biểu diễn đường phố (street show) từ giữa tháng 10/2011, như một nét văn hóa của Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa hàng năm, cũng như gắn kết tinh thần cộng đồng và truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông./.