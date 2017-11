Sau vai trò đại sứ, Hoàng Bách chuẩn bị tung sản phẩm âm nhạc cực đỉnh

Sau khi rời nhóm nhạc đình đám AC&M, Hoàng Bách là ca sĩ được nhắc tới nhiều nhất bởi khán giả không chỉ nhờ các sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu, anh còn trở thành hình tượng người đàn ông của gia đình đáng mơ ước. Được người hâm mộ yêu thương hơn khi Hoàng Bách luôn xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông yêu vợ, thương con và có trách nhiệm với gia đình sau ánh đèn sân khấu. Người cha “của hiếm” trong showbiz Việt đánh dấu sự trở lại khá thành công trong 5 năm qua sau khi phát hành album nhạc Nhật “Trời còn làm mưa mãi”. Sau đó, anh liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình với gameshow khá thú vị “Bố ơi, mình đi đâu thế”. Cũng vì thể hiện rất ấn tượng ở chương trình này mà Hoàng Bách là lựa chọn số 1 của nhiều thương hiệu cũng như các hoạt động xã hội với vai trò đại sứ. Cuối tuần trước, Hoàng Bách với vai trò Đại Sứ chiến dịch "HeforShe - Vì những người phụ nữ quanh ta" – một chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women), đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP Hồ Chí Minh để tham dự buổi Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2017 do Bộ LĐ-TBXH phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hoàng Bách đã có mặt từ rất sớm để có những cuộc trao đổi thông tin về chiến dịch này với bà Elisa Fernadez, trưởng văn phòng UN Women tại Việt Nam. Hoàng Bách cũng tham gia buổi triển lãm tranh của các em nhỏ với chủ đề về bình đẳng giới cũng như chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái. Ngoài ra, anh còn là giám khảo cho cuộc thi rất vui nhộn dành cho khách mời là nam giới ngay tại sự kiện. Những “trang nam tử”, trong đó có cả các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ phải mang bụng bầu giả, thậm chí mang giày cao gót để làm các công việc nhà như gấp quần áo, tắm em bé hay nấu ăn… đã mang lại tiếng cười sảng khoái cũng như những bài học có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi gia đình dành tặng những người có mặt tại sự kiện. Buổi tối cùng ngày, Hoàng Bách có mặt tại sân khấu chính của sự kiện để trình diễn ca khúc “Vì nụ cười em” do chính anh sáng tác. Đây cũng chính là ca khúc được anh viết cho HeforShe - Vì những người phụ nữ quanh ta. Hoàng Bách đã hai năm liên tiếp được mời giữ vai trò Đại Sứ chiến dịch này nhưng anh vẫn tỏ ra vô cùng hãnh diện bởi muốn góp một phần vào chiến dịch kêu gọi bảo vệ và đề cao vai trò của phụ nữ. Không có thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đó, ông bố 2 con tiếp tục có chuyến bắc du vào ngay sáng ngày hôm sau để trao tặng áo bảo hiểm đi xe máy cho các bé ở hai trường mầm non ngoại thành Hà Nội, chương trình kết hợp giữa Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam và Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia. Tiết lộ kế hoạch âm nhạc thời gian tới, ca sĩ – nhạc sĩ Hoàng Bách nói rằng dù muộn một chút nhưng anh đã hứa nên nhất định sẽ có món quà âm nhạc thật tốt, đáng nghe để dành tặng các khán giả của mình vào cuối năm nay. “Cho dù rất bận với việc chăm sóc gia đình, dành thời gian cho hai con, làm đại sứ của nhiều chương trình xã hội, nhưng tôi vẫn chưa có phút giây nào quên đi niềm đam mê của mình với âm nhạc. Đó là hơi thở của tôi rồi”, Hoàng Bách chia sẻ.

