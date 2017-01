The Remix: Yến Trang giành chiến thắng nhờ "cú ngã" từ độ cao 2m

Tối 13/1, đêm thi thứ 2 của The Remix – Hòa âm ánh sáng đã lên sóng cùng với phần trình diễn của đội Yến Trang và đội S-Girls. Trong tuần thi này, 2 đội đối đầu với chủ đề nhà hát. Các giám khảo Lưu Thiên Hương – Hồ Hoài Anh – Dương Khắc Linh cùng 31 vị giám khảo trong hội đồng chuyên môn sẽ chấm điểm và chọn ra đội xứng đáng vào vòng Chung kết.

Phần kết hợp giữa hai đội Yến Trang và S Girls

Mở màn chương trình là phần kết hợp giữa hai đội Yến Trang và S Girls với hai ca “Welcome To Burlesque” và “I Dream A Dream”. Nếu như "Én chị" kiêu sa thể hiện những điệu nhảy quyến rũ, mê hoặc khán giả qua “Welcome To Burlesque” thì 4 cô nàng cá tính của S Girls lại nhẹ nhàng, da diết với “I Dream A Dream”. Phần chào sân vô cùng ấn tượng, sự kết hợp hoàn hảo và khiến Nhà hát Remix New Generation ngập tràn màu sắc.

Yến Trang giỏi bày 'chiêu trò'

Bước vào phần thi solo, Yến Trang mang đến 4 ca khúc Waiting For You - Killer - Có khi nào không anh - Cell Block Tango. Nếu như với “Waiting For You”, Yến Trang mê hoặc khán giả bằng hình ảnh nữ tính, quyến rũ thì với "Killer", nữ ca sĩ trở nên cá tính và mạnh mẽ hơn. Mỗi ca khúc, ngoài cảm xúc thì cô còn "đốt nóng" sân khấu với vũ đạo “cực sung” trên sân khấu.

Tiết mục của Yến Trang

Với “Có khi nào không anh”, Yến Trang kết hợp cùng Yến Nhi thể hiện lại bản hit đình đám của hai chị em, ca khúc được khoác lên màu sắc cổ điển. Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ còn thể hiện lại những bước nhảy dancesport điêu luyện khiến khán giả thích thú.

Đến với “Cell Block Tango”, Yến Trang khắc họa hình ảnh bất cần và điên dại của mình trong tình yêu. Đặc biệt, cô còn khiến khán giả "thót tim" khi ngã từ trên bục cao 2m xuống sân khấu. Sau 4 tiết mục có thể thấy, Yến Trang liên tục biến hóa cùng sự dàn dựng công phu.

Yến Trang mạo hiểm với cú ngã từ độ cao 2m

Giám khảo Hồ Hoài Anh cho biết, “Tôi ngưỡng mộ tư duy và suy nghĩ của cả team và nhất là Yến Trang” và anh cũng dành lời khen cho biên đạo Lan Nhi và hai producer trẻ tuổi. Kết quả, team Yến Trang nhận được 24/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn.

S Girls 'tấn công' Nhà hát Remix New Generation

4 cô nàng cá tính của nhóm S Girls đã mang đến 4 ca khúc Swan lake (Hồ Thiên Nga) – Quán quen – Chạm – Tự tin. Không khắc họa nét cá tính như Yến Trang, nhóm S Girls bám sát chủ đề Nhà hát và kể lại câu 4 cô thiên nga xinh đẹp bé bỏng luôn muốn du ngoạn khắp mọi. Sau đó bị thiên nga đen – Adam Lâm dụ dỗ đổi đôi cánh lấy đôi chân để biến thành con người. Sau khi đổi được cánh mới biết bị thiên nga đen lừa và bắt giữ.

Màn trình diễn ấn tượng của 4 cô gái nhóm S Girls

Bằng sự khao khát tự do và tự tin mà 4 cô thiên nga bé bỏng đã đánh bại thiên nga đen và thoát khỏi sự giam cầm và trở thành những cô thiên nga trưởng thành, tự tin và tỏa sáng. S Girls tiếp tục khoe chất giọng live tốt và khả năng vũ đạo chuyên nghiệp. Đặc biệt, nhạc kịch được kết hợp với EDM tạo nên một màu sắc khác lạ và khiến người nghe vô cùng thích thú.

Dương Khắc Linh khen ngợi S Girls đã làm rất tốt khi bám chặt chủ đề và giọng hát ngày càng tiến bộ. Giám Khảo Hồ Hoài Anh cũng dành lời khen cho giọng hát và khẳng định rằng để tìm một nhóm nhạc như S Girls hiện nay rất khó. Kết quả S Girls nhận được 16/31 điểm từ Hội đồng chuyên môn.

Nhóm S Girls

Đến lượt 3 giám khảo dành 2 điểm cho thí sinh mà mình yêu thích. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh dành 2 điểm cho nhóm S Girls. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành 2 điểm cho đội Yến Trang. Kết quả cuối cùng đội Yến Trang có 26 điểm và là đội tiếp theo bước vào đêm liveshow.

Tập 3 Remix New Generation với cặp đối đầu tiếp theo là Hương Giang – Tim sẽ lên sóng lúc 21h ngày 20/1/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.