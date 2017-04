Thí sinh “ngậm đắng nuốt cay” vì tin lời hứa hẹn của giám khảo

Gameshow bùng nổ, các HLV dùng mọi chiêu trò thu hút thí sinh, trong đó phải kể đến việc "bán" lời hứa hẹn hão huyền, khiến nhiều thí sinh sau đó phải "ngậm đắng nuốt cay", thậm chí cãi vã tay đôi với HLV vì lỡ tin những lời "mật ngọt gian dối" này. Gameshow bùng nổ, các HLV dùng mọi chiêu trò thu hút thí sinh, trong đó phải kể đến việc "bán" lời hứa hẹn hão huyền, khiến nhiều thí sinh sau đó phải "ngậm đắng nuốt cay", thậm chí cãi vã tay đôi với HLV vì lỡ tin những lời "mật ngọt gian dối" này.

Mỹ Tâm và thí sinh Đức Phúc trong giây phúc đăng quang "The Voice 2015". (Ảnh: Ngôi sao).

Để chiêu mộ được các thí sinh về đội của mình, các HLV gameshow dùng đủ mọi chiêu trò. Hai trong những cách làm phổ biến nhất là ca ngợi tài năng của thí sinh lên "tận mây xanh" (mặc dù đôi khi, tài năng của họ chưa thực sự đến mức đó) và tung ra những lời hứa hẹn "có cánh". Tuy nhiên, việc hứa là một chuyện, còn có thực hiện được lời hứa hay không lại là...chuyện khác.

HLV thỏa sức "sắc phong" danh hiệu

Khi xem các gameshow, không ít lần khán giả cảm thấy tức giận khi những thí sinh có chút tài năng nhưng đã được các giám khảo khen lấy khen để.

Chỉ sau khi xem một phần trình diễn chưa đầy 5 phút, các HLV phần lớn là những nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều kinh nghiệm của showbiz Việt đã tung ra hàng loạt những mỹ từ như: "Tôi cam đoan em sẽ là siêu sao trong nay mai", "giọng hát của em khiến tôi nổi da gà", "từ xuất sắc chưa đủ để nói về tài năng của em", "em thuyết phục chúng tôi hoàn toàn"...

Không chỉ khen ngợi thái quá, các HLV còn thoải mái "sắc phong" cho các thí sinh, thôi thì đủ cả, từ "hoàng tử nhạc pop", "công chúa nhạc ballad", "Taylor Swift của Việt Nam", "Shakira Việt Nam" hay "tiểu diva của nhạc Việt"...

Thậm chí, trong chương trình Vietnam's Got Talent 2016, sau khi Trọng Nhân kết thúc phần trình diễn, giám khảo Huy Tuấn đã "ngả mũ cúi chào" và dành cho thí sinh nhí lời khen: "Cháu bây giờ đã là tài sản quốc gia. Bây giờ là trách nhiệm của xã hội, của gia đình, của chú để cháu lớn lên đem tài năng đi thi đấu với bạn bè quốc tế”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định, thí sinh nhí Trọng Nhân là "tài sản quốc gia".

Lời khen của vị nhạc sĩ tên tuổi không chỉ khiến khán giả...hết hồn mà còn khiến bố của thí sinh Trọng Nhân lo ngại. Ông tâm sự với báo chí: “Thật sự Trọng Nhân có năng khiếu nhưng để hoạt động nghệ thuật bài bản thì phải bồi dưỡng rất nhiều. Bé còn nhỏ nên gia đình không muốn Nhân được tung hô quá sớm”.

Hay như trong cuộc thi The Face, HLV Lan Khuê đã vẽ ra cho thí sinh An Nguy (tức Thiên An) một tương lai huy hoàng: "Em hãy tưởng tượng đi, một người mẫu với chiều cao dưới 1m7 lần đầu tiên xuất hiện tại sàn catwalk với vai trò là một vedette, thể hiện một TVC và trở thành người mẫu hàng đầu".

Vị HLV sinh năm 1992 sau đó còn tự tin nhấn mạnh, cô có đủ khả năng để biến tương lai đó thành hiện thực cho Thiên An.

Chỉ đáng tiếc là chỉ một vài vòng thi sau đó, tất cả các HLV và khán giả đều nhận ra, Thiên An không có bất cứ tố chất nào để trở thành người mẫu, chứ đừng nói tới là một vedette như Lan Khuê ca ngợi.

Lan Khuê khẳng định, có đủ sức mạnh để biến Thiên An thành người mẫu hàng đầu.

Điều ngạc nhiên hơn là trong các gameshow, giám khảo thường đưa ra những lời khen chẳng hề liên quan tới năng khiếu của thí sinh. Trong một cuộc thi hát nhưng các vị "cầm cân nảy mực" đôi khi lại xuýt xoa hay tranh cãi xung quanh đôi chân dài hay gương mặt khả ái của một thí sinh nào đó.

Vẫn biết, việc đưa ra lời khen là cần thiết để khuyến khích các tài năng. Tuy nhiên, HLV của các gameshow dường như sử dụng nó một cách vô tội vạ, thích thì nói mà đôi khi chẳng cần biết, hành động của mình sẽ gây nên hậu quả hay áp lực gì đối với các thí sinh.

Thế nên mới có chuyện, nhiều thí sinh tập trước được HLV ca ngợi như thiên tài, tập sau đã bị chính người đó thẳng tay loại bỏ, hay những "hoàng tử nhạc pop", "công chúa nhạc ballad"...lặn mất tăm ngay sau khi cuộc thi kết thúc.

Hứa hẹn hão huyền

Ngoài việc buông những lời khen một cách dễ dãi, các HLV cũng thường xuyên sử dụng cách thức đưa ra những lời hứa hẹn như "mật ngọt" nhằm thuyết phục thí sinh về đội của mình. Tuy nhiên, không phải lời hứa nào cũng có cơ hội trở thành hiện thực.

Sau nhiều năm hoạt động tại hải ngoại, nữ ca sĩ Thu Phương về ngồi ghế nóng của The Voice 2015. Cô gây ấn tượng với các thí sinh bằng tài thuyết phục cùng với việc vẽ ra cho họ một tương lai tươi sáng. Với ca nương Kiều Anh, giọng ca gốc Hải Phòng khẳng định sẽ mang giọng hát của cô gái 9X này ra thế giới.

Điều này có lẽ không khó bởi Thu Phương là một cái tên khá có uy tín trên các sân khấu hải ngoại. Chồng cô cũng là một bầu show nổi tiếng ở đó. Có lẽ, cũng vì cả tin những lời hứa hẹn đó mà Kiều Anh đã từ chối lời mời gọi của 3 HLV còn lại để trở thành "chiến binh" của giọng ca Đêm nằm mơ phố.

Chỉ đáng tiếc là sau đó vài vòng thi, Kiều Anh đã bị loại. Mẹ chồng cô đã phải ngậm ngùi chia sẻ trên trang cá nhân, Thu Phương là người "hai mặt". Mặc dù hứa hẹn với thí sinh rất nhiều nhưng khi bước chân vào cuộc thi thì để mặc họ xoay sở, thậm chí còn dành cơ hội tỏa sáng cho bản thân.

Kiều Anh "ngậm đắng nuốt cay" khi lỡ tin vào lời hứa hẹn của Thu Phương.

Không chỉ Kiều Anh, một thí sinh khác là Kimmese cũng bày tỏ sự thất vọng trước "hứa để rồi thất hứa" của Thu Phương.

Sau cuộc thi, rapper người Hà Nội đã phải cay đắng chia sẻ về HLV của mình: "Cảm ơn đã dạy tôi rằng hãy đừng hy vọng và vui sướng khi những nhà tạo mẫu tóc từ Mỹ, những nhà thiết kế từ Mỹ, chỉ là lời nói đầu môi. Thực tế nó chưa bao giờ xảy ra.

Thầy nói xấu sau lưng học trò và tỏ vẻ thân thiết trước ống kính. Ồ, tôi làm showbiz được 10 năm rồi và tôi cảm ơn đã là tấm gương để tôi nhớ mà sẽ không noi theo".

Kimmese cảm ơn Thu Phương vì "đã là tấm gương để tôi nhớ mà sẽ không noi theo".

Cũng tương tự như HLV Thu Phương, Mỹ Tâm cũng đưa ra rất nhiều lời hứa cho các thí sinh nhưng sau đó lại vô tình (hoặc cố tình) quên.

Trong vòng Giấu mặt của The Voice 2015, để thuyết phục Vân Anh về đội của mình, "họa mi tóc nâu" khẳng định, cô sẽ giúp thí sinh này trở thành quán quân của chương trình. Thế nhưng, chỉ sau đó vài vòng thi, chính tay Mỹ Tâm loại bỏ Vân Anh không thương tiếc./.