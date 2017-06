Thu Minh hoá thành “phượng hoàng lửa” bay xuống sân khấu

Liveshow “Phượng hoàng lửa - Fire Phoenix” đánh dấu 25 năm sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Thu Minh đã diễn ra vào tối 24/6 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Thu Minh đã có màn xuất hiện rất hoành tráng trong liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của mình. Cô như hoá thành "phượng hoàng lửa" bay xuống sân khấu. "Fire Phoenix" là nơi Thu Minh nhìn lại chặng đường âm nhạc dài gần 25 năm của mình, từ khi còn là một cô gái 17 tuổi giành được Giải nhất cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình TP.HCM đến thời điểm đã khẳng định được chỗ đứng với danh xưng "nữ hoàng nhạc dance" trong showbiz Việt. Lý do lần đầu tiên tổ chức một liveshow hoành tráng ở Hà Nội trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Thu Minh cho biết cô sinh ra ở Hà Nội, đến 4 tuổi mới theo ba mẹ vào trong Nam sống. Vì vậy, cô đã chọn Hà Nội để tổ chức chương trình này. Tại liveshow kỷ niệm, Thu Minh đã thể hiện những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình. Hơn 3000 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã bật đèn điện thoại, hoà vào từng giai điệu do Thu Minh thể hiện. Câu đùa vui của Trọng Tấn khi phát biểu “nữ hoàng nhạc đen (dance) mời nam ca sĩ nhạc đỏ hát liveshow” đã khiến khán giả thích thú vỗ tay cho sự hài hước của lần kết hợp có 1 không 2 này. Trọng Tấn thể hiện ca khúc nước ngoài "You raise me up" trong liveshow của Thu Minh. Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong chương trình với ca khúc "Bang Bang". Hồ Ngọc Hà song ca một ca khúc mới của cô và Thu Minh mang tên "Sợ". Ca khúc được dự đoán sẽ là hit lớn trong tương lai trong lần đầu tiên kết hợp của 2 nữ ca sĩ lớn nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Thu Minh hát cùng các học trò của mình. Nhóm “đồ đệ” do Thu Minh gọi vui bao gồm Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân, Janice Phương, Minh Trị Idol (từ trái qua phải). Sự xuất hiện của danh ca Khánh Hà – thần tượng lúc nhỏ của Thu Minh cũng mang đến nhiều sự xúc động khi cả hai người song ca Bóp nát sức sống, Only You, Unchange Melody kéo khan giả về những hoài niệm xưa cũ. Thu Minh chia sẻ cô đã học được rất nhiều điều từ người ca sĩ này. Thu Minh song ca cùng ca sĩ khách mời Tóc Tiên. Tóc Tiên đã khuấy động sân khấu với bài hát "Vũ điệu cồng chiêng" được phối lại khác với bản gốc. DJ SlimV. Thu Minh đi xuống phía khán giả để cảm ơn. Đêm nhạc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả cũng như người hâm mộ Thu Minh.

