Thụy Bình đăng quang Gương mặt thân quen nhí thuyết phục như thế nào?

Trong tập đầu tiên của Gương mặt thân quen nhí, màn hóa thân thành ca sĩ Quang Linh với ca khúc "Thương quá Việt Nam" là một lợi thế đối với Thụy Bình khi bé được thể hiện dòng nhạc sở trường của mình. Chất giọng ngọt ngào, thánh thót cùng ngoại hình có nhiều điểm tương đồng với ca sĩ gốc Quảng Trị. Thử thách trong tập 2 của Thụy Bình là hóa thân thành ca sĩ, rapper kiêm nhà sản xuất nổi tiếng xứ sở Kim Chi, PSY cùng ca khúc nhạc dance "Gentleman" sôi động. Đây là một quyết định mạo hiểm bởi dòng nhạc sở trường của thí sinh nhí này là dân ca trữ tình. Những điệu nhảy, biểu cảm siêu “ngầu” của Thụy Bình đã khiến ban giám khảo, huấn luyện viên và khán giả hết sức ngạc nhiên. Thụy Bình xuất hiện cá tính với mái tóc buộc đuôi ngựa cùng set đồ bụi bặm trong tiết mục "Ngọn lửa cao nguyên" của Kasim Hoàng Vũ trong tập 3. Bản sao nhí của nam ca sĩ đã thực sự lan tỏa sức nóng ngọn lửa của vùng Cao nguyên khi liên tục khiến khán đài phấn khích trong những tràng pháo tay. Trong tập 4, “cậu bé Dân ca” Thụy Bình đã đảm nhận vai diễn “thằng Luân” của nghệ sĩ cải lương Minh Vương với trích đoạn Đời Cô Lựu. Nghệ sĩ cải lương trẻ Bình Tinh được chương trình giao phó nhiệm vụ hỗ trợ tài năng nhí khi hóa thân thành của nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vở diễn. Trích đoạn đầy xúc động khiến ban giám khảo, huấn luyện viên và khán giả “rưng rưng” nước mắt. Thụy Bình đã có màn hóa thân thành nam ca sĩ quốc tế Josh Groban trong ca khúc "You raise me up" ở tập 5. Tái xuất sân khấu với mái tóc dài lãng tử và bộ vest lịch lãm, Thụy Bình khiến khán giả thích thú vì trang phục không thể nào che giấu được vẻ dễ thương trên khuôn mặt bầu bĩnh và vóc dáng tròn trịa. Nhưng ngay vừa khi cất giọng hát trong trẻo, cao vút, kết hợp với tiếng đàn vĩ cầm từ nhạc công, thí sinh nhí đã làm cho không gian như ngưng đọng bởi cảm xúc mà mình truyền tải trong từng giai điệu của bài hát. Hóa thân thành chính giám khảo Hoài Linh trong ca khúc "Lý bán quán" ở tập 6, Thụy Bình - phiên bản “tròn trịa” của danh hài tái hiện sinh động ca khúc mà anh đã hát gần hai mươi năm về trước từ trang phục, khăn quấn đầu đến hoạt cảnh quầy rau củ quả trên sân khấu. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả khi liên tục nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Bé Thụy Bình đã hóa thân thành cựu quán quân Gương Mặt Thân Quen phiên bản người lớn – Ca sĩ Hoài Lâm với ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" trong tập 7. Cậu bé xuất hiện trong bộ trang phục áo dài cách tân được đính hoa văn, mái tóc vuốt ngược bên cạnh các nữ vũ công múa. Hoài Lâm phiên bản nhí “mũm mĩm” đã thực sự rót vào tai người nghe những ca từ về quê hương đầy ngọt ngào và cảm xúc. Thụy Bình hóa thân thành tài năng âm nhạc người Anh - Declan Galbraith trong ca khúc "Tell me why" ở tập 8. Đây là một ca khúc nổi tiếng thế giới cũng do một ca sĩ nhí thể hiện. vì thế việc hóa thân đối với "Ốc mỡ" trở nên dễ dàng hơn, nhưng không vì thế mà độ khó trong phần thi lần này giảm xuống. Trong tập 9, Thụy Bình tuần này có màn hóa thân thành NSND Quang Thọ trong ca khúc "Người Hà Nội". Cậu bé “ốc mỡ” bước ra sân khấu với hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh. Hoạt cảnh tái hiện một khúc ca hùng tráng với niềm tự hào người lính cầm cờ đỏ sao vàng. Thụy Bình đã đưa người xem từ cảm xúc này đến cảm xúc khác khi liên tục ngân vang đoạn trường ca oai hùng. Bé Thụy Bình với màn hóa thân thành Tarzan và biểu diễn tiết mục của ca sĩ Toy Box trong ca khúc "Tarzan & Jane" ở tập 10. Phiên bản Tarzan “tròn trịa” khiến khán giả ấn tượng với thân hình “6 múi dồn làm 1”. Kết hợp với những chú monkey đến từ vũ đoàn, Thụy Bình đã tạo nên một tiết mục sôi động khiến khán đài không ngớt những tràng pháo tay. Thụy Bình trong tập 11 có màn hóa thân thành ca sĩ nhạc rock Bon Jovi trong ca khúc "It’s my life". Thoát khỏi hình dáng cậu bé mũm mĩm, dễ thương, khán giả bất ngờ với một Bon Jovi phiên bản nhí tóc vàng, đeo kính cool ngầu, đậm chất rock. Với chất giọng khỏe khoắn, tiết tấu nhanh mạnh đã làm khán phòng trở nên sôi động, "bùng cháy". Thụy Bình ở tập 12 có phần hóa thân thành nghệ sĩ Kim Tử Long với sự trợ diễn của nghệ sĩ Bình Tinh trong tiết mục "Bạch Đằng Giang dậy sóng". Thụy Bình gây bất ngờ với hình tượng ông tướng tròn trĩnh, ngộ nghĩnh khoác áo giáp xanh, đeo gươm sắc. Với sự hỗ trợ của nhiều nghệ sĩ, thí sinh nhí đã có sự lột xác trong diễn xuất từ cách vung tay, liếc mắt đều toát lên thần thái, phí phách của vị anh hùng dân tộc. Trong đêm chung kết, bé Thụy Bình hóa thân thành Vitas – ca sĩ có giọng hát cao nhất thế giới với trích đoạn "Opera 2". Giám khảo Xuân Bắc cho rằng Thụy Bình làm được hơn 7 phần của Vitas là quá tuyệt vời, giám khảo Hiền Thục “cạn lời” không nhận xét gì thêm. Kết quả, cậu bé Thụy Bình đã đoạt ngôi vị cao nhất với phần thưởng 700 triệu đồng.

