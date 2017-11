Toàn cảnh chương trình giao lưu văn nghệ Indonesia - Việt Nam

Tối 22/11, tại Nhà Văn hoá học sinh - sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam. Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam do Đại sứ quán Indonesia tại hà Nội với sự hỗ trợ của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của 120 học viên trường Học viện Không quân Indonesia và đông đảo các sinh viên, thành viên câu lạc bộ của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội thể hiện. Các tiết mục văn nghệ trong chương trình là những ca khúc truyền thống của hai nước Indonesia, Việt Nam. Phần biểu diễn Rampak Gendang ấn tượng của các sinh viên trường Học viện Không quân Indonesia. Tiết mục hơp xướng "Ca ngợi Tổ quốc" của Câu lạc bộ Bình Minh được dàn dựng công phu. Nghệ sĩ Đàm Anh Thục - Giám đốc Trung Tâm UNESCO là người chỉ huy dàn nhạc. Tiết mục múa dân gian đương đại của nhóm vũ công nhí Rainbow trình diễn trên nền nhạc của ca khúc "Seven years". Những nghệ sĩ trong CLB "Những bài ca đi cùng năm tháng" trong ca khúc "Con ếch xanh" (tựa đề Việt) - dân ca Indonesia. Màn trình diễn thời trang đầy lôi cuốn của các sinh viên Cộng hoà Indonesia. Trang phục của lục quân, không quân Indonesia. Từ phong thái đến biểu cảm đều toát lên sức mạnh và ý chí của một quân nhân Indonesia. Những bạn sinh viên Indonesia đã đem lại nhiều điều thú vị, bất ngờ trong màn trình diễn thời trang này. Tưởng chừng là một học viên trường quân đội sẽ khô khan, cứng nhắc nhưng khi biểu diễn thời trang, các bạn sinh viên Indonesia tỏ ra không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp. Những bước catwalk mạnh mẽ, khoẻ khoắn như những siêu mẫu đang sải bước trên đường băng. Nhiều khán giả nữ có mặt tại hội trường đã phải trầm trồ trước sức hấp dẫn và sự tự tin của các chàng trai Indonesia. Tiết mục hợp xướng "Tổ quốc yêu thương" do các nghệ sĩ CLB Hương Sắc Việt trình diễn. Những người phụ nữ năng động, tháo vát trong câu lạc bộ Doanh nhân trong tiết mục múa "Non nước hữu tình". Tiết mục nhảy Reog - điệu nhảy truyền thống của Indonesia. Tiết mục nhảy dân vũ "Cô Tấm ngày nay" của các sinh viên trường Đại học Công nghệ Hà Nội. Các bạn sinh viên Indonesia đem lại không khí vô cùng sôi động với màn trình diễn nhảy hiện đại. Phần trình diễn múa nón ngọt ngào, duyên dáng của hai cô gái sinh viên Việt Nam trên nền nhạc ca khúc "Quê tôi". Ca khúc "Bài ca ASEAN" vang lên như một lời khẳng định tinh thần đoàn kết các dân tộc trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam và Indonesia. Lời ca tiếng hát đã khiến tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết của hai nước được thắt chặt hơn. Đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và Trưởng đoàn nghệ thuật Indonesia nhận quà kỷ niệm của bà Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội UNESCO Hà Nội. Đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội trao quà tặng cho bà Nguyễn Hồng Hải và Tổng đạo diễn chương trình - nhà báo Trương Thị Tú Thuỷ - Hệ phát thanh Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại diện các câu lạc bộ nghệ thuật tặng quà đến các vị khách và sinh viên Indonesia. Đại diện sinh viên Indonesia tặng quà lưu niệm cho các nghệ sĩ và sinh viên Việt Nam. Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam đã kết thúc trong không khí vui tươi. Tất cả khách mời, khán giả có mặt tại đêm diễn cùng nắm tay nhau lên sân khấu và nhảy theo điệu nhạc truyền thống của Indonesia./. http://streaming.vov.vn/2017_11_23/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/20171122_200253.mp4

Tối 22/11, tại Nhà Văn hoá học sinh - sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam. Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam do Đại sứ quán Indonesia tại hà Nội với sự hỗ trợ của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của 120 học viên trường Học viện Không quân Indonesia và đông đảo các sinh viên, thành viên câu lạc bộ của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội thể hiện. Các tiết mục văn nghệ trong chương trình là những ca khúc truyền thống của hai nước Indonesia, Việt Nam. Phần biểu diễn Rampak Gendang ấn tượng của các sinh viên trường Học viện Không quân Indonesia. Tiết mục hơp xướng "Ca ngợi Tổ quốc" của Câu lạc bộ Bình Minh được dàn dựng công phu. Nghệ sĩ Đàm Anh Thục - Giám đốc Trung Tâm UNESCO là người chỉ huy dàn nhạc. Tiết mục múa dân gian đương đại của nhóm vũ công nhí Rainbow trình diễn trên nền nhạc của ca khúc "Seven years". Những nghệ sĩ trong CLB "Những bài ca đi cùng năm tháng" trong ca khúc "Con ếch xanh" (tựa đề Việt) - dân ca Indonesia. Màn trình diễn thời trang đầy lôi cuốn của các sinh viên Cộng hoà Indonesia. Trang phục của lục quân, không quân Indonesia. Từ phong thái đến biểu cảm đều toát lên sức mạnh và ý chí của một quân nhân Indonesia. Những bạn sinh viên Indonesia đã đem lại nhiều điều thú vị, bất ngờ trong màn trình diễn thời trang này.

Tưởng chừng là một học viên trường quân đội sẽ khô khan, cứng nhắc nhưng khi biểu diễn thời trang, các bạn sinh viên Indonesia tỏ ra không thua kém những người mẫu chuyên nghiệp. Những bước catwalk mạnh mẽ, khoẻ khoắn như những siêu mẫu đang sải bước trên đường băng. Nhiều khán giả nữ có mặt tại hội trường đã phải trầm trồ trước sức hấp dẫn và sự tự tin của các chàng trai Indonesia. Tiết mục hợp xướng "Tổ quốc yêu thương" do các nghệ sĩ CLB Hương Sắc Việt trình diễn. Những người phụ nữ năng động, tháo vát trong câu lạc bộ Doanh nhân trong tiết mục múa "Non nước hữu tình". Tiết mục nhảy Reog - điệu nhảy truyền thống của Indonesia. Tiết mục nhảy dân vũ "Cô Tấm ngày nay" của các sinh viên trường Đại học Công nghệ Hà Nội. Các bạn sinh viên Indonesia đem lại không khí vô cùng sôi động với màn trình diễn nhảy hiện đại. Phần trình diễn múa nón ngọt ngào, duyên dáng của hai cô gái sinh viên Việt Nam trên nền nhạc ca khúc "Quê tôi". Ca khúc "Bài ca ASEAN" vang lên như một lời khẳng định tinh thần đoàn kết các dân tộc trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam và Indonesia. Lời ca tiếng hát đã khiến tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết của hai nước được thắt chặt hơn. Đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và Trưởng đoàn nghệ thuật Indonesia nhận quà kỷ niệm của bà Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội UNESCO Hà Nội. Đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội trao quà tặng cho bà Nguyễn Hồng Hải và Tổng đạo diễn chương trình - nhà báo Trương Thị Tú Thuỷ - Hệ phát thanh Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại diện các câu lạc bộ nghệ thuật tặng quà đến các vị khách và sinh viên Indonesia. Đại diện sinh viên Indonesia tặng quà lưu niệm cho các nghệ sĩ và sinh viên Việt Nam. Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam đã kết thúc trong không khí vui tươi. Tất cả khách mời, khán giả có mặt tại đêm diễn cùng nắm tay nhau lên sân khấu và nhảy theo điệu nhạc truyền thống của Indonesia./.