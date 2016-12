Wonder Girls cực đáng yêu khi chào khán giả bằng tiếng Việt

Sau màn chào hỏi ấn tượng, các cô gái nhanh chóng đưa người hâm mộ vào không gian âm nhạc của riêng mình bằng những ca khúc mới toanh theo phong cách retro thời thượng như: I Feel You, Why So Lonely…

Chưa kịp đắm chìm trong phong cách âm nhạc mới của thần tượng, fans tiếp tục được chiêu đãi với loạt hits đình đám một thời: Like This , Be My Baby ... và chạm đỉnh cảm xúc với bản medley Tell Me và No Body . Fans Kpop cứ thế mà “bùng nổ” trong không gian đầy cảm xúc của Sky Connection .

90 phút thăng hoa trên sân khấu, Michael Learns To Rock (MLTR) đã cùng khán giả ôn lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi như: Take Me To Your Heart, Sleeping Child, 25 minutes, That’s Why... cho đến những sáng tác mới nhất, từ những bản solo của Jascha Richter, vocalist của nhóm hay màn guitar tuyệt đỉnh của guitarist Mikkel Lentz.

Với nguồn năng lượng vô tận cùng bản lĩnh 25 năm đứng trên sân khấu, 3 quý ông huyền thoại MLTR đã thực sự khiến khán giả phải vỡ oà trong cảm xúc.



Ấn tượng nhất phải kể đến chính là mỗi khi một ca khúc nào đó được cất lên, các khán giả đều hòa giọng cùng thần tượng của mình.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP với Chúng ta không thuộc về nhau, Chắc ai đó sẽ về, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua được mix lại hoàn toàn đã truyền nguồn năng lượng mạnh mẽ, lôi kéo khán giả đến tận những phút cuối.

Sky Connection đã đưa fan hâm mộ vào một chuyến bay âm nhạc đặc sắc, tận hưởng những phút giây thăng hoa cảm xúc qua những giai điệu nối liền các thế hệ. Hơn 3 giờ trình diễn, góp mặt là những giọng ca huyền thoại, những biểu tượng âm nhạc, Sky Connection đã thực sự khơi gợi được cảm xúc, kỷ niệm và tạo nên những giây phút rung động trong lòng khán giả./.