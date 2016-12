10 bộ phim Hollywood thành công nhất năm 2016

Captain America: Civil War

Phần phim thứ 3 về Đội trưởng Mỹ - Captain America ra rạp vào đầu tháng 5/2016 có thể được coi là “bom tấn” thành công nhất năm qua khi cán mốc 1,152 tỷ USD doanh thu trên toàn cầu. Tính riêng phòng vé Bắc Mỹ, “Captain America: Civil War” đã thu về hơn 408 triệu USD.

Trong bộ phim này, khán giả đã được chứng kiến những pha hành động mãn nhãn của những siêu anh hùng hàng đầu Marvel là Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson)…, và đặc biệt, người hùng của hãng Sony – Spider Man do nam diễn viên trẻ tuổi Tom Holland thủ vai cũng lần đầu xuất hiện trong tác phẩm này. “Captain America: Civil War” là một cuộc nội chiến giữa các siêu anh hùng, phe của Iron Man / Tony Stark, với phe của Captain America / Steve Rogers, và trong câu chuyện gốc, vai trò của Người Nhện thật sự quan trọng.

Trước đó, “Captain America: Winter Soldier” trong năm 2014 từng thu về 714 triệu USD và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 5 trong số các bom tấn của Marvel.

Finding Dory

Năm 2003, trong “Finding Nemo” – câu chuyện về chú cá hề Marlin vượt đại dương để tìm cậu con trai thất lạc thu hút toàn thế giới, cô cá Dory đãng trí cũng là một nhân vật được yêu thích nhất. Năm 2016, Dory đã tái ngộ khán giả trong phiên bản “Finding Dory”. Bộ phim lấy bối cảnh 6 tháng sau “Finding Nemo”, khi Dory nhớ nhà và quyết định lên đường tìm xem cha mẹ, cũng như quê hương mình ở đâu.

Đạo diễn Andrew Stanton của “Finding Nemo” tiếp tục chỉ đạo phần phim mới này. Lồng tiếng cho nhân vật Dory là MC đồng tính nổi tiếng Ellen DeGeneres. “Finding Dory” thực sự đã tiếp nối thành công của “Finding Nemo” khi thu về hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu. Trong khi đó, “Finding Nemo” đã thu về 864 triệu USD trong năm 2003 dù không có phiên bản 3D. Năm 2012, các nhà sản xuất đã làm lại “Finding Nemo” phiên bản 3D và thu về 72 triệu USD, nâng tổng doanh thu của bộ phim lên tới 936 triệu USD.

Zootopia

“Zootopia” là một bộ phim hoạt hình thú vị của Disney, kể về một thành phố kỳ lạ với các cư dân gồm những loài động vật từ to lớn như voi, tê giác... tới các loài bé nhỏ như chuột, thỏ...

Thành phố vui nhộn nhưng có phần “bát nháo” này đã có những thay đổi rất khác kể từ khi cô cảnh sát thỏ Judy Hopps xuất hiện. Cô cùng người bạn đồng hành là chú cáo nhiều "tiểu xảo" Nick Widle đã cùng nhau phiêu lưu trong một vụ kỳ án với mong muốn thiết lập lại trật tự cho thành phố.

Với nội dung hấp dẫn, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, “Zootopia” đã chinh phục khán giả ở đủ mọi lứa tuổi. Doanh thu toàn cầu của bộ phim cán mốc 1 tỷ USD, trở thành một trong những bộ phim hoạt hình thành công nhất mọi thời đại.

The Jungle Book

Siêu phẩm "The Jungle Book" của Walt Disney Studios ra mắt hồi tháng 4 đã làm khuynh đảo các rạp chiếu toàn cầu. Bộ phim về cậu bé rừng xanh chỉ có diễn xuất duy nhất của diễn viên nhí người Ấn Độ Neel Sethi cũng là tác phẩm điện ảnh Hollywood lớn nhất từng được phát hành tại Ấn Độ. “The Jungle Book” đã thu về 364 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 599 triệu USD ở thị trường quốc tế. Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên tới 964 triệu USD.

The Secret Life of Pets

“The Secrets Life of Pets” là bức tranh sinh động về cuộc sống của những thú cưng tại thành phố sầm uất Manhattan, New York. Khi các ông bà chủ vắng nhà, chúng đã có dịp “bung lụa”, tiệc tùng tưng bừng. Bộ phim hoạt hình của hãng Universal được đánh giá khá vui nhộn với nhiều trò đùa hài hước, khiến người xem không thể nhịn cười. Câu chuyện về những thú cưng thu về 875 triệu USD trên toàn thế giới. Nhờ thành công vang dội, nhà sản xuất Illumination Picture và hãng Universal đã quyết định bắt tay vào sản xuất phần 2, dự kiến cống chiếu vào ngày 13/7/2018.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Ngay từ khi chưa ra mắt, các fan đã “phát sốt” khi 2 người hùng huyền thoại Người Dơi và Siêu Nhân xuất hiện trong cùng một bộ phim. Người Dơi – khỏi bàn cãi, đã là thương hiệu cán mốc doanh thu tỷ đô sau hai bộ phim mới nhất “The Dark Knight” (2008) và “The Dark Knight Rises” (2012) dưới sự chỉ đạo tài ba của đạo diễn Christopher Nolan. Còn Siêu Nhân với phần phim gần đây nhất – “Man Of Steel” (2013) cũng đã có tổng doanh thu không hề nhỏ: 668 triệu USD. Sau thành công của những bộ phim về 2 người hùng, “Batman v Superman: Dawn of Justice” khi công chiếu vào tháng 3 đã là “quả bom” gây bão phòng vé. Dù không hoàn toàn được đánh giá cao ở mặt nội dung, nhưng “siêu phẩm” hành động này đã thu về 868 triệu USD trên toàn cầu.

Deadpool

Với kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 58 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với mức đầu tư thường thấy của các “bom tấn” Hollywood, nhưng “Deadpool” lại mang về khoản doanh thu khổng lồ - 783 triệu USD trên toàn thế giới. Deadpool rất khác biệt so với các phim siêu anh hùng Marvel khác, không phải là kẻ xấu nhưng hoàn toàn chẳng có lý tưởng chính nghĩa gì. Tác phẩm dán nhãn R, nghĩa là thiếu niên dưới 17 tuổi đi xem phim cần có người lớn đi kèm bởi những màn bạo lực dữ dội, có không ít cảnh nóng và những câu thoại "khó nghe".

Suicide Squad

Sau “Batman v Superman”, một lần nữa khán giả được gặp lại Batman trong siêu phẩm “Suicide Squad” (tựa Việt là “Biệt đội tự sát”). “Suicide Squad” là tên gọi của một nhóm cảm tử quân được chính phủ bí mật tuyển chọn để thực hiện những phi vụ không tưởng. Khác với các người hùng chiến đấu vì chính nghĩa, nhóm này gồm những siêu tội phạm đáng gờm, nhận nhiệm vụ để được ân xá tội.

Trong số các tên tội phạm của Biệt đội tự sát, không thể không nhắc tới Joker – nhân vật phản diện kinh điển trong “The Dark Knight” (2008) từng được nam diễn viên quá cố Heath Ledger thể hiện thành công. Vai Joker lần này do nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Jared Leto thủ vai. Ngoài ra, bộ phim quy tụ dàn sao đình đám: Ben Afleck, Will Smith, Margot Robbie, Tom Hardy, Jai Courtney và Cara Delevingne. Doanh thu toàn cầu của “Suicide Squad” trong năm 2016 là 746 triệu USD.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Dù series kinh điển về cậu bé phù thủy Harry Potter đã khép lại, nhưng một lần nữa, khán giả lại được sống trong thế giới phép thuật qua bộ phim “Fantastic Beasts and Where to Find Them” vừa ra mắt vào tháng 12 với phần kịch bản do chính nữ văn sĩ J.K. Rowling chắp bút. Bộ phim lấy bối cảnh 70 năm trước cuộc phiêu lưu của Harry Potter ở trường Hogwarts, với nhân vật trung tâm là vị giáo sư huyền bí nổi tiếng Newt Scamander. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Eddie Redmayne đảm nhiệm vai nam chính Newt Scamander. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Ezra Miller, Katherine Waterston, Colin Farrell…

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” mang về khoản doanh thu 717 triệu USD trên toàn cầu. Trước đó, series “Harry Potter” đã mang về cho hãng Warner Bross 7,7 tỷ USD trên toàn thế giới.

Doctor Strange

Tuy là siêu anh hùng hoàn toàn mới trên màn ảnh rộng nhưng không thể phủ nhận rằng nhân vật “Doctor Strange” – Phù thủy tối thượng có một sức hấp dẫn vô cùng kì lạ. Nếu như các Avengers bảo vệ thế giới khỏi những hiểm họa hữu hình, Doctor Strange là người bảo hộ nó trước những mối đe dọa huyền bí. Cùng với nội dung mới lạ, hấp dẫn, không thể phủ nhận được tài năng diễn xuất của tài tử Benedict Cumberbatch. Cũng như nhiều bộ phim siêu anh hùng của Marvel, “Doctor Strange” đã mang về doanh thu khổng lồ với 652 triệu USD trên toàn cầu./.