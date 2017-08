10 bộ phim tình cảm giúp bạn thêm yêu đời đừng nên bỏ qua

Dưới đây là 10 bộ phim tình cảm thú vị dành cho những ngày nghỉ thảnh thơi, hãy thử xem để biết cuộc đời còn biết bao điều tốt đẹp nhé!

1. Penelope – Nàng Công chúa mũi heo (2006)

Nhiều năm trước, người hầu của gia đình Wilhe đã mang thai với cậu con trai của gia đình quý tộc này, như họ không được phép cưới nhau vì cô người hầu không thuộc tầng lớp của họ. Cô người hầu này đã tự sát, và mẹ đỡ đầu của cô đã nguyền rủa rằng các cô con gái của gia đình Wilhe sẽ có khuôn mặt của con heo cho đến khi một người trong số họ tìm thấy tình yêu thật sự.

Cô gái mang lời nguyền với chiếc mũi kỳ quặc

Vậy là Penelope Whihe sinh ra với cái mũi heo. Mẹ cô Jessica đã phải giấu Penelope vào một lâu đài Wilhe, và Penelope lớn lên cô độc, không có bạn bè. Để thoát khỏi lời nguyền, Penelope buộc phải tìm được tình yêu đích thực, người sẽ yêu cô bất chấp khiếm khuyết kia.

Mô típ phim khá giống chuyện cổ tích nhưng Penelope đã chuyển tải được thông điệp nhân văn, đó là vẻ đẹp của nhân cách mới là điều quan trọng và người xứng đáng với bạn phải nhìn thấy được điều đó.

2. Miss pettigrew lives for a day – Bảo mẫu tình yêu (2008)

Diễn ra trong bối cảnh những năm 30, Miss Pettigrew Lives for a Day là cuộc gặp mặt và hợp tác đầy thú vị giữa Pettigrew, một cô gia sư dạy trẻ và Delysia Lafosse, một minh tinh xinh đẹp. Mặc dù ở tầng lớp khác nhau nhưng hai người phụ nữ vẫn tìm được tiếng nói chung, nhất là khi họ nhận ra bản thân đều trở nên yếu lòng khi trái tim rung động.

Amy Adams, công chúa Gisele đáng yêu trong Enchanted sẽ gặp lại bạn với một phim hài - tình cảm khác, Miss Pettigrew Lives for a day. Pettigrew lùng sục đến tận căn hộ cô ca sĩ diễn viên Mỹ Delysia Lafosse để xin làm trợ lý giao tế, quyết đổi đời với nghề thượng lưu. Từ đó, cô giúp được người bạn mình giành được vai diễn quan trọng và bản thân cô cũng giải quyết được mối tình “tay tư” giữa 3 anh chàng thời thượng.

3. Mr. Right – Người đàn ông hoàn hảo (2015)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng bạn phát hiện nửa kia là một sát thủ? Trớ trêu nhưng đó là câu chuyện của cô nàng Martha McKay và Mr. Right của mình. Nhiều tình tiết hài hước, lãng mạn và cả sự diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính là điểm sáng khiến bộ phim sống bền bĩ theo năm tháng.

Thủ vai nữ chính là nữ diễn viên Anna Kendrick, cô đã quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như 50/50, series Pitch Perfect,… Đến Mr. Right, Anna vẫn tiếp tục chứng minh tài năng của mình, cô được các bạn diễn hé lộ là có tài ứng biến cực kỳ thuyết phục trên phim trường.

Cô được các bạn diễn hé lộ là có tài ứng biến cực kỳ thuyết phục trên phim trường

4. Celeste & Jesse forever – Tình yêu vĩnh cữu (2012)

Celeste & Jesse Forever được khán giả ví như một tác phẩm “lãng mạn ngược”. Phim kể về đôi vợ chồng Celeste và Jesse, họ quyết định ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Giữa ranh giới của hai người tình cũ và hai người bạn, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra.

Thay vì tập trung khai thác vào khía cạnh tình cảm thì Celeste & Jesse Forever lại có phần đi sâu vào chủ đề bạn bè giữa hai người khác giới. Đây cũng là điểm đặc biệt được giới phê bình đánh giá cao.

Một cảnh trong phim Celeste & Jesse Forever

5. The spectacular now – Thực tại hoàn mỹ (2013)

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tim Tharp, The Spectacular Now sẽ đưa ta về những cảm xúc rất quen thuộc của tình yêu thời thiếu niên. Nam diễn viên Miles Teller vào vai một anh chàng nghịch ngợm, láu lỉnh. Còn Shailene Woodley lại là cô nàng có phần ngoan hiền và trầm lắng. Tính cách trái ngược là thế nhưng giữa hai người lại có sự liên kết vô cùng mãnh liệt.

Nói đến tình yêu tuổi trẻ thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những cảm xúc rất chân thật, vô tư, không lo toan, tính toán. Và đó cũng là yếu tố khiến cho The Spectacular Now chinh phục giới phê bình. Theo tờ The Washington Post bình luận, bộ phim là một bức tranh thực tế, tuy không đột phá nhưng lại có thể truyền tải như một tác phẩm điện ảnh có giá trị.

6. Charade – Câu đố (1963)

Charade là một viên ngọc trong kho tàng phim của Audrey Hepburn. Trong phim nữ minh tinh thủ vai góa phụ Regina Lampert. Sau cái chết của chồng, Regina bất ngờ trở thành mục tiêu bị truy đuổi do chồng cô đã chiếm đoạt một số tiền lớn.

Poster phim

Số phận trớ trêu đã cho Regina gặp Peter Joshua (do tài tử Cary Grant thủ vai). Từ đây hai người bắt đầu chuyến phiêu lưu với những tình huống dở khóc dở cười, cùng với đó là một tình yêu lãng mạn nảy nở. Nếu như bạn là fan của phim tình cảm và gu thời trang của Audrey Hepburn thì sẽ không thể bỏ qua Charade.

7. Friends with kids – Bạn thân với những đứa trẻ (2011)

Liệu việc có con sẽ khiến tình yêu trở nên nguội lạnh? Đó là câu hỏi và cũng là nỗi sợ hãi của đôi bạn thân Julie và Jason. Chính vì vậy mà hai người này đã quyết định có con với nhau nhưng vẫn tiếp tục có đời sống tình cảm riêng rẽ.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, dù tính toán đến đâu nhưng cả Jason và Julie đều vấp phải nan giải khi họ bắt đầu hẹn hò. Có thể nói Friends with Kids có ý tưởng độc đáo nhưng nó cũng đồng thời phản ánh áp lực mà người trẻ phải chịu từ xã hội về việc lập gia đình và có con.

Chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta sẽ đồng cảm với bộ phim tình cảm này

9. Never been kissed – Chưa từng được hôn (1999)

Nhắc đến Drew Barrymore là nhắc đến dòng phim tình cảm lãng mạn hài. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua các bộ phim như 50 First Dates, The Wedding Singer, Ever After, Charlie’s Angels... và dĩ nhiên không thể không kể đến Never Been Kissed.

Trong Never Been Kissed, Drew hóa thân thành Josie Geller, một nhà báo nhưng lại đóng giả làm học sinh cấp 3. Josie chưa từng yêu nhưng cô sẽ chuẩn bị đối mặt với tình yêu đầu đời, đó là thầy giáo ở trường đang “theo học”. Vậy là vừa phải đối phó với lũ học sinh ít tuổi, cô phóng viên lại vừa được nếm trải những cảm xúc tình yêu đầu tiên.

10. 500 days of summer – 500 ngày yêu (2009)

Days of Summer là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hài lãng mạn của Mỹ sản xuất năm 2009. Kịch bản được viết bởi Scott Neustadter và Michael H. Weber; Marc Webb là đạo diễn.

Phim kể về Summer Finn (Zooey Deschanel) sau cú sốc đau buồn của gia đình đã không còn tin vào tình yêu. Đối với cô, tình yêu đích thực không tồn tại, nó chỉ như một cuộc dạo chơi, ta có thể thử chứ không thể gắn bó. Tom Hansen (Joseph Gordon-Levitt) là một chàng trai hiền lành, dễ mến, luôn tin vào định mệnh. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tom đã phải lòng và cả hai trở thành một cặp lý tưởng.

500 Days of Summer mang tới một thông điệp giản dị nhưng rất sâu sắc về tình yêu. Tình yêu không phải do định mệnh mà có. Tình yêu là một cái gì đó đến từ những cảm xúc chân thực của hai trái tim, nó hiện hữu ở xung quanh mỗi chúng ta

10. Me before you – Trước khi em đến (2016)

Trước ngày em đến là phim điện ảnh Anh-Mỹ thể loại lãng mạn hài hước năm 2016 và cũng là phim đạo diễn đầu tay của Thea Sharrock, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2012 của nữ nhà văn Jojo Moyes.

Phim kể về Louisa - một cô nàng lạc quan yêu đời đột ngột trở thành người thất nghiệp trong khi cả nhà đang sống dựa vào đồng lương của cô, và Will, một chàng trai thành đạt bỗng chốc mất tất cả sau một vụ tai nạn khiến anh bị liệt gần như toàn bộ cơ thể. Mọi chuyện bắt đầu khi Louisa được thuê đến để chăm sóc cho Will và giúp tinh thần anh được thoải mái hơn. Điều mà cả hai không thể ngờ, là họ sắp làm xáo trộn và thay đổi cuộc đời lẫn nhau.

Me before you sẽ là bộ phim tuyệt vời dành cho những ai đang chất chứa quá nhiều những nỗi tuyệt vọng, những ai đang đánh mất chính mình và thậm chí là những người cần chút dư vị cho tình yêu./.