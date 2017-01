15 bộ phim dở tệ không nên xem trong năm 2017

Phần 4 của bộ phim "Insidious" sẽ được ra mắt trong năm 2017. Trên thực tế, nội dung của bộ phim không còn nhiều sự hấp dẫn, hồi hộp như ban đầu nhưng nó vẫn có được doanh thu khả quan tại các phòng vé. Do vậy, các nhà sản xuất tiếp tục ra phim để kiếm tiền bất chấp nội dung. "Paddington 2" được làm dựa trên sự thành công của phần 1. Bộ phim đã từng thu về 288 triệu USD trên một ngân sách chỉ hơn 50 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, những phần tiếp theo không bao giờ sẽ hay được như phần 1 và họ không sẵn sàng bỏ tiền ra để xem sự nhàm chán đó. Nhìn vào poster phim "A Dog’s Purpose", nhiều người sẽ bật cười nhưng kỳ thực, nội dung phim lại rất buồn thảm với cái chết của chú chó - nhân vật chính. Và khán giả thì thường không thích ra rạp để xem phim buồn. "Fifty Shades Darker" được dự đoán sẽ khiến người xem có cảm giác mất tiền oan uổng sau khi xem xong bộ phim. Bởi với chi phí thấp cùng sự đánh giá dưới mức trung bình của trang Imdb - trang đánh giá phim uy tín nhất thì bộ phim chắc cũng sẽ tồi tệ. "xXx: The Return Of Xander Cage" là phần 3 của loạt phim "xXx". Phần 1 có nội dung hấp dẫn, hồi hộp song sang đến phần 2, bộ phim đã lỗ vốn vì lượng người xem ngèo nàn. Bởi vậy, không có quá nhiều người kỳ vọng vào phần 3. Nhiều người yêu thích loạt phim "Saw" sẽ mong chờ vào phần mới "Legacy" này. Song, có thể họ sẽ thất vọng bởi khi đã bước sang đến phần 7, nội dung bộ phim sẽ không còn sự hấp dẫn như lúc đầu. Nhờ sự thành công từ "Annabelle 1" với doanh thu 250 triệu USD trên toàn thế giới, các nhà sản xuất đã quyết định đầu tư cho phần 2. Tuy thành công về mặt thương mại nhưng bộ phim này được đánh giá khá thấp trên các trang bình luận phim bởi nội dung nghèo nàn và kỹ xảo tệ. "Resident Evil: The Final Chapter" là phần thứ 6 của loạt phim "Resident Evil". Với thành tích thảm hại tại các phòng vé sau từng phần phim thì rất khó để phần 6 thu hút được khán giả. "The Nut Job 2" sẽ là bộ phim... mất hút trên các rạp chiếu sau khi ra mắt bởi một điều đơn giản: không ai biết phần 1 của bộ phim này công chiếu khi nào, nội dung ra sao. "Amityville: The Awakening" được dự tính ra mắt từ năm 2015 nhưng đã bị hoãn lại do nội dung không đủ đặc sắc để kéo khán giả đến rạp. Bởi vậy, lần ra mắt này của phim không được mong đợi nhiều. "Lego Ninjago Movie" được dự đoán sẽ không có nhiều mới lạ và hấp dẫn so với những phần phim đã ra mắt trước đó. "Valerian And The City Of A Thousand Planets" đã biết trước được sự thất bại trước cả khi ra mắt bởi nội dung khoa học viễn tưởng được khai thác dựa trên bộ truyện tranh không quá hấp dẫn của Pháp. "Smurfs: The Lost Village" là phần 3 của loạt phim Smurfs. Có lẽ vì doanh thu của phần đầu tiên mà các nhà sản xuất đã tiếp tục làm 2 phần tiếp theo. Song, sự trượt dốc về nội dung khiến bộ phim không còn hấp dẫn nữa. "Babywatch" có sự tham gia của Zac Efron và The Rock, do Seth Gordon đạo diễn. Bộ phim là phần tiếp theo của series phim từng rất thành công trước đó. Tuy nhiên, cách làm lại hài hước và hơi quá so với bản gốc khiến nhiều người hâm mộ... ghét. "Boss Baby" là dự án phim riêng lẻ của Dream Works. Nó bị đánh giá thấp bởi không theo trào lưu làm lại các bộ truyện tranh hoạt hình nổi tiếng hoặc là các phần tiếp theo của các series phim hoạt hình ăn khách. Nội dung phim không quá nhiều hấp dẫn sẽ dẫn tới một thảm họa phòng vé.

Phần 4 của bộ phim "Insidious" sẽ được ra mắt trong năm 2017. Trên thực tế, nội dung của bộ phim không còn nhiều sự hấp dẫn, hồi hộp như ban đầu nhưng nó vẫn có được doanh thu khả quan tại các phòng vé. Do vậy, các nhà sản xuất tiếp tục ra phim để kiếm tiền bất chấp nội dung. "Paddington 2" được làm dựa trên sự thành công của phần 1. Bộ phim đã từng thu về 288 triệu USD trên một ngân sách chỉ hơn 50 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, những phần tiếp theo không bao giờ sẽ hay được như phần 1 và họ không sẵn sàng bỏ tiền ra để xem sự nhàm chán đó. Nhìn vào poster phim "A Dog’s Purpose", nhiều người sẽ bật cười nhưng kỳ thực, nội dung phim lại rất buồn thảm với cái chết của chú chó - nhân vật chính. Và khán giả thì thường không thích ra rạp để xem phim buồn. "Fifty Shades Darker" được dự đoán sẽ khiến người xem có cảm giác mất tiền oan uổng sau khi xem xong bộ phim. Bởi với chi phí thấp cùng sự đánh giá dưới mức trung bình của trang Imdb - trang đánh giá phim uy tín nhất thì bộ phim chắc cũng sẽ tồi tệ. "xXx: The Return Of Xander Cage" là phần 3 của loạt phim "xXx". Phần 1 có nội dung hấp dẫn, hồi hộp song sang đến phần 2, bộ phim đã lỗ vốn vì lượng người xem ngèo nàn. Bởi vậy, không có quá nhiều người kỳ vọng vào phần 3. Nhiều người yêu thích loạt phim "Saw" sẽ mong chờ vào phần mới "Legacy" này. Song, có thể họ sẽ thất vọng bởi khi đã bước sang đến phần 7, nội dung bộ phim sẽ không còn sự hấp dẫn như lúc đầu. Nhờ sự thành công từ "Annabelle 1" với doanh thu 250 triệu USD trên toàn thế giới, các nhà sản xuất đã quyết định đầu tư cho phần 2. Tuy thành công về mặt thương mại nhưng bộ phim này được đánh giá khá thấp trên các trang bình luận phim bởi nội dung nghèo nàn và kỹ xảo tệ. "Resident Evil: The Final Chapter" là phần thứ 6 của loạt phim "Resident Evil". Với thành tích thảm hại tại các phòng vé sau từng phần phim thì rất khó để phần 6 thu hút được khán giả. "The Nut Job 2" sẽ là bộ phim... mất hút trên các rạp chiếu sau khi ra mắt bởi một điều đơn giản: không ai biết phần 1 của bộ phim này công chiếu khi nào, nội dung ra sao. "Amityville: The Awakening" được dự tính ra mắt từ năm 2015 nhưng đã bị hoãn lại do nội dung không đủ đặc sắc để kéo khán giả đến rạp. Bởi vậy, lần ra mắt này của phim không được mong đợi nhiều. "Lego Ninjago Movie" được dự đoán sẽ không có nhiều mới lạ và hấp dẫn so với những phần phim đã ra mắt trước đó. "Valerian And The City Of A Thousand Planets" đã biết trước được sự thất bại trước cả khi ra mắt bởi nội dung khoa học viễn tưởng được khai thác dựa trên bộ truyện tranh không quá hấp dẫn của Pháp. "Smurfs: The Lost Village" là phần 3 của loạt phim Smurfs. Có lẽ vì doanh thu của phần đầu tiên mà các nhà sản xuất đã tiếp tục làm 2 phần tiếp theo. Song, sự trượt dốc về nội dung khiến bộ phim không còn hấp dẫn nữa. "Babywatch" có sự tham gia của Zac Efron và The Rock, do Seth Gordon đạo diễn. Bộ phim là phần tiếp theo của series phim từng rất thành công trước đó. Tuy nhiên, cách làm lại hài hước và hơi quá so với bản gốc khiến nhiều người hâm mộ... ghét. "Boss Baby" là dự án phim riêng lẻ của Dream Works. Nó bị đánh giá thấp bởi không theo trào lưu làm lại các bộ truyện tranh hoạt hình nổi tiếng hoặc là các phần tiếp theo của các series phim hoạt hình ăn khách. Nội dung phim không quá nhiều hấp dẫn sẽ dẫn tới một thảm họa phòng vé.