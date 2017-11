5 lý do bạn không thể bỏ lỡ siêu phẩm hành động “Liên minh Công lý“

1. Bộ phim đầu tiên của DCEU quy tụ đông đảo các siêu anh hùng nhất

Với những ai có tuổi thơ gắn liền với series phim hoạt hình Justice League trên kênh Cartoon Network, hay Thị trấn Smallville, thì ắt hẳn luôn có một khao khát được nhìn thấy những người hùng của DC cùng đứng trên một khung hình.

Và phải mất một thời gian khá lâu, điều ước ấy đã trở thành hiện thực. Justice League (Liên minh công lý) chính là bộ phim kể về những người hùng biểu tượng không chỉ của DC Comics nói riêng mà còn của thế giới của các anh hùng nói chung.

Đối mặt với một kẻ thủ ác với sức mạnh hơn hẳn những ác nhân từng có, Batman nhận ra rằng anh không thể một mình cứu lấy thế giới này. Đó là lý do vì sao anh cùng với Wonder Woman đi tìm những con người có khả năng phi thường: The Flash, Cyborg và Aquaman.

Và kể từ đó, nhóm Liên minh công lý ra đời, với 5 thành viên ban đầu cùng ý chí chiến đấu chống lại sự xâm lăng của phản diện Steppenwolf.

2. Kỹ xảo vô cùng mãn nhãn

Cũng giống như các bộ phim về siêu anh hùng khác, Justice League sử dụng rất nhiều các hiệu ứng hình ảnh để khiến cho cuộc chiến của những người hùng trở nên chân thực hơn.

Hầu hết toàn bộ các bối cảnh trong phim đều được qua phần chỉnh sửa của công nghệ. Nhờ có sự phát triển của kỹ xảo hình ảnh, người xem sẽ được tận mắt thấy thế giới dưới đại dương của người Atlantis, đảo Thiên Đường Themyscira của người Amazon.

Và nhất là khung cảnh của cuộc chiến nảy lửa giữa hai bên thiện ác.

3. Justice League sẽ không còn màu sắc u ám như những phim trước của DCEU

Nếu như Man of Steel hay Batman v Superman: Dawn of Justice bị nhận xét là quá đen tối và khó hiểu với nhiều người, thì Justice League sẽ là một luồng gió mới của vũ trụ điện ảnh DC.

Sẽ không còn quá nhiều trường đoạn khó hiểu cũng như sắc màu của phim sẽ trở nên tươi vui hơn, mới mẻ hơn rất nhiều. Một phần khác là vì bộ phim sẽ có nhiều phân đoạn dành cho 3 thành viên mới trong nhóm hơn: The Flash, Aquaman, Cyborg. Đây là 3 nhân vật mặc dù có vẻ ngoài khá “ngầu” nhưng lại có tính cách bên trong vô cùng đáng yêu và hài hước.

4. Dàn diễn viên tên tuổi cùng góp mặt

Bên cạnh những cái tên quá đỗi nổi tiếng như Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill… Justice League còn là bom tấn tụ họp những tên tuổi khác như Amber Heard, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmon…

Đây đều là những diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng trong các tác phẩm điện ảnh trước đó như: Gone girl (Ben Affleck), Fast & Furious (Gal Gadot), The man from U.N.C.L.E (Henry Cavill), Enchanted (Amy Adams), …

5. Sự mở màn cho các dự án tiếp theo của DCEU

Sau Justice League, hãng Warner Bros. đã lên kế hoạch thực hiện các tác phẩm điện ảnh khác về các siêu anh hùng của DC Comics. Điển hình nhất có thể kể tới là Aquaman dự kiến ra mắt vào năm 2018, Shazam, Supergirl, Suicide Squad 2, …

Tới thời điểm hiện tại, Aquaman do đạo diễn James Wan dẫn dắt đã đóng máy, trong khi dự án về Shazam mới tìm kiếm được 2 cái tên để chọn mặt gửi vàng là Zachary Levi và cậu bé Asher Angel.

Tất nhiên sẽ còn phải khá lâu nữa, người hâm mộ mới được thưởng thức những siêu phẩm này và Justice League sẽ là một trong những bước đệm quan trọng cho các phim sau này của DCEU.

Justice League – Liên minh Công lý khởi chiếu từ ngày 17/11/2017 với các định dạng 2D, 3D, IMAX 3D./.

