Á hậu Huyền My diện đầm đen quyến rũ dự công chiếu “Fast & Furious 8“

Tối 11/4, bom tấn "Fast & Furious 8" chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Là một fan trung thành của loạt phim đua xe tốc độ, Á hậu Huyền My đã có mặt từ rất sớm. Huyền My diện trang phục đen kín đáo, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp hút ánh nhìn. Sắp tới đây, Huyền My sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017. Trước thông tin Huyền My tham gia Miss Grand International, đông đảo công chúng bày tỏ sự ủng hộ và yêu mến đại diện chủ nhà năm nay. Á hậu Việt Nam 2014 được nhận xét sở hữu nhiều điểm mạnh về ngoại hình vừa giữ nét Á Đông vừa hiện đại, khả năng thuyết trình bằng Anh ngữ, hình ảnh không scandal. Buổi công chiếu "Fast 8" còn có sự góp mặt của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Nam ca sĩ Erik. Andrea. Diễn viên Diễm Hằng. MC Thái Dũng. Từ phải qua, diễn viên Thùy Anh, siêu mẫu Mạnh Khang và hot girl An Japan. Trong khi đó tại TP.HCM, buổi công chiếu bom tấn "Fast & Furious 8" cũng thu hút dàn sao khủng. Siêu mẫu Hà Anh khoe đôi chân dàn miên man bên siêu xe với váy xẻ táo bạo. Siêu mẫu Hà Anh đọ dáng siêu mẫu Phương Mai. Nhan sắc của Lan Khuê ngày càng mặn mà. Vắng ông xã Trấn Thành, Hari Won dự sự kiện một mình.

Tối 11/4, bom tấn "Fast & Furious 8" chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Là một fan trung thành của loạt phim đua xe tốc độ, Á hậu Huyền My đã có mặt từ rất sớm. Huyền My diện trang phục đen kín đáo, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp hút ánh nhìn. Sắp tới đây, Huyền My sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017. Trước thông tin Huyền My tham gia Miss Grand International, đông đảo công chúng bày tỏ sự ủng hộ và yêu mến đại diện chủ nhà năm nay. Á hậu Việt Nam 2014 được nhận xét sở hữu nhiều điểm mạnh về ngoại hình vừa giữ nét Á Đông vừa hiện đại, khả năng thuyết trình bằng Anh ngữ, hình ảnh không scandal. Buổi công chiếu "Fast 8" còn có sự góp mặt của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Nam ca sĩ Erik. Andrea. Diễn viên Diễm Hằng. MC Thái Dũng. Từ phải qua, diễn viên Thùy Anh, siêu mẫu Mạnh Khang và hot girl An Japan. Trong khi đó tại TP.HCM, buổi công chiếu bom tấn "Fast & Furious 8" cũng thu hút dàn sao khủng. Siêu mẫu Hà Anh khoe đôi chân dàn miên man bên siêu xe với váy xẻ táo bạo. Siêu mẫu Hà Anh đọ dáng siêu mẫu Phương Mai. Nhan sắc của Lan Khuê ngày càng mặn mà. Vắng ông xã Trấn Thành, Hari Won dự sự kiện một mình.