"Cặp đôi" Diễm My - Hứa Vĩ Văn đẹp lung linh trong bộ ảnh Tết

Đây là món quà dàn diễn viên dành tặng đến những khán giả ủng hộ bộ phim trong suốt thời gian qua. Diễm My, Hứa Vĩ Văn và Trọng Khang xuất hiện như một gia đình thật sự. Trong khi cặp đôi vợ chồng Diễm My, Hứa Vĩ Văn tình tứ như vợ chồng son thì... ... thành viên nhí Trọng Khang gửi lời chúc Tết đến các cô chú, anh chị diễn viên:“Con chúc các cô chú, anh chị trong năm mới sức khỏe dồi dào, tiền tài đầy túi và suốt cả năm, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười”. Bối cảnh chụp ảnh tái hiện không gian Tết âm lịch truyền thống với cây mai, bánh chưng, trà mứt và những bao lì xì. Chiếc tivi, radio và chiếc tủ mộc kiểu cũ đều do êkíp thực hiện tìm kiếm và lùng sục tại điểm bán đồ cổ tại Sài Gòn. "Hai bố con" Hứa Vĩ Văn và Trọng Khang vui tươi trong bộ ảnh Tết. Trong bộ ảnh, dàn diễn viên nữ đều diện áo dài cách điệu đầy màu sắc. Những mảng màu sáng, nổi bật của tà áo dài hội họa khiến tổng thể bộ ảnh mang không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về. Nữ diễn viên Việt Hương cảm thấy vô cùng xúc động khi thực hiện bộ ảnh bởi gia đình chị sinh sống tại Mỹ, không có đủ điều kiện đón Tết ta trọn vẹn. Chính gia đình "Chạy đi rồi tính" đã cho nữ diễn viên cơ hội được sống trong không khí của một mùa Tết thật sự với những lời chúc ấm áp. Các cây hài của bộ phim bao gồm: Diệu Nhi, Nam Thư và Puka cùng thể hiện những khoảnh khắc tươi vui bên mâm cỗ, bánh mứt. Nữ diễn viên Nam Thư... ...và nữ diễn viên Diệu Nhi dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.

