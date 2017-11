Charlie Nguyễn kéo Vân Trang, Thái Hoà vào phim mới “Chàng vợ của em“

Bộ phim có kịch bản dựa trên tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife của Annie Ashworth và Meg Sanders – hai tác giả của hàng loạt cuốn sách ăn khách như Goodbye, Jimmy Choo hay The Smart One and The Pretty One. Với cách viết duyên dáng, hóm hỉnh và một câu chuyện thú vị, nhiều bất ngờ, Busy Woman Seeks Wife nhanh chóng chinh phục độc giả và trở thành cuốn tiểu thuyết “best seller” tại Anh.

Vân Trang và Phương Anh Đào trong "Chàng vợ của em".

Busy Woman Seeks Wife đặt ra câu hỏi: đàn ông luôn cần một phụ nữ ở hậu phương để giúp mình thành đạt và tỏa sáng. Vậy ngược lại thì sao? Câu hỏi thú vị này đã khiến Charlie Nguyễn cảm thấy vô cùng hào hứng và sẵn sàng tạm gác lại những dự án anh đang làm dang dở để đưa câu chuyện này lên màn ảnh.

Được gọi là người có công “nhào nặn” nên nhiều ngôi sao như Thái Hoà, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, đạo diễn Charlie Nguyễn thêm một lần nữa tiếp tục “sứ mệnh” này khi giao vai nữ chính cho một gương mặt hoàn toàn mới - Phương Anh Đào.

Thái Hoà.

Ngoài ra, với "Chàng vợ của em", khán giả còn được gặp lại hai diễn viên quen thuộc là Hứa Vĩ Văn và Vân Trang. Đây sẽ là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Vân Trang sau thời gian tạm xa màn ảnh để chăm lo cho gia đình, trong khi Hứa Vĩ Văn sẽ là một nhân tố đặc biệt trong câu chuyện tình cảm lãng mạn của phim. Bên cạnh đó, sự góp mặt của ca sĩ Hồng Hạnh sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Đạo diễn Charlie Nguyễn (trái).

"Chàng vợ của em" cũng đánh dấu lần hợp tác thứ 6 của cặp đôi ăn ý Charlie Nguyễn - Thái Hoà. Hiểu nhau như anh em ruột và “đồng cam cộng khổ” qua nhiều bộ phim, thế nhưng mãi đến dự án này, đạo diễn Charlie Nguyễn mới để Thái Hoà trở thành một người đàn ông tình cảm, chân tình với… 3 người phụ nữ và một chú cún!

"Chàng vợ của em" dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 20/4/2018, hứa hẹn sẽ nổi bật giữa mùa phim hè 2018./.

