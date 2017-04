Dàn diễn viên nổi tiếng đã từng được “nhắm” cho vai Điệp viên 007

Liam Nesson: Nam diễn viên đã từng được tiếp cận kịch bản James Bond xong "không quan tâm lắm". Một lý do khác Nesson từ chối vai này là vì anh đang xây dựng hình mẫu người cha lý tưởng cho con gái nên sẽ hạn chế đóng những vai hành động. Hugh Jackman: Trong một cuộc phỏng vấn, Jackman chia sẻ rằng anh đã được thăm dò để đóng bộ phim này trước khi nhà sản xuất phim chọn Daniel Craig. Khi được hỏi anh có quan tâm đến bộ phim này không anh đã trả lời rằng “Tôi rất quan tâm đến nó”. Cary Grant: Từng có thời điểm nhà sản xuất gần như đã quyết định chọn Grant, tuy nhiên vì lý do nào đó họ đã quyết định đi tìm một “điệp viên” khác thay vì đặt bút ký với Grant. Gerard Butler: Khi được hỏi về "Điệp viên 007", Butler chia sẻ nguyên nhân không tham gia là bởi không muốn chỉ đóng 1 phần trong phim rồi thôi. Anh trả lời thẳng thắn:“Tôi thích đóng một loạt phim thay vì chỉ 1 phần rồi thôi”. Jason Statham: Jason Statham thực sự rất thích vai 007. Sau khi Daniel Craig bỏ vai diễn này, anh đã xung phong và nói rằng“Liệu tôi có thể nhận vai này được không?”. Tuy nhiên, đến giờ chúng ta vẫn chưa được thấy Statham trong vai điệp viên 007. Clive Owen: Trong vài cuộc thương thảo, Clive Owen đã gần như được chọn vào vai James Bond. Tuy nhiên, một vài thông tin cho rằng vì yêu cầu catse của Clive Owen quá cao nên đoàn làm phim đã không đáp ứng. Christian Bale: Sau gần một thập kỷ gắn bó với "Người Dơi", khi được hỏi về vai diễn James Bond anh trả lời “Nếu được đóng James Bond tôi có thể làm tốt, bởi vì giờ tôi không còn mặc áo choàng đóng Người dơi nữa rồi”. Sean Bean: Sean Bean gần như sẽ là người thay thế cho Timothy Dalton, tuy nhiên việc diễn xuất của anh đã không được các nhà làm phim cảm thấy ưng ý. Đó là lý do vì sao anh chỉ xuất hiện với một vai phụ trong phim. Henry Cavill: Vai diễn trong "Superman" là một trong những lựa chọn hàng đầu mà đạo diễn Martin Campbell dành cho Henry Cavill. Tuy nhiên đối với "Điệp viên 007" thì khác, anh được đánh giá là quá trẻ cho vai diễn này. Idris Elba: Khi thông tin Daniel Craig từ bỏ vai James Bond, nhiều thông tin cho rằng Elba sẽ là người thay thế. Tuy nhiên, Elba ngay lập tức đã lên tiếng rằng đó chỉ là lời đồn đại, anh chưa từng nói chuyện với nhà sản xuất phim và phía nhà sản xuất phim cũng chưa từng tìm đến anh. Ralph Fiennes: Từng có thông tin Ralph Fiennes đã được ấn định vào vai James Bond, tuy nhiên cuối cùng anh lại vào một vai phản diện trong "Skyfall". Eric Bana: Một thời gian từng rộ lên tin đồn Eric là người sẽ thay thế Daniel Craig. Tuy nhiên anh đã thẳng thắn trả lời một cách ngắn gọn: “Tôi không phải là James Bond tiếp theo”. Russell Crowe: Sau khi Pierce Brosnan chia tay "Điệp viên 007", có tin đồn cho rằng Russell Crowe sẽ là James Bond tiếp theo dựa trên bình luận của đạo diễn Debbie McWilliams. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Richard Burton: Burton từng được mời đóng vai này nhiều lần nhưng anh đã từ chối vì cho rằng "bộ phim này cũng như bao bộ phim khác mà thôi". Mel Gibson: Gibson đã từng muốn được đóng vai này và đã đề xuất với nhà sản xuất, tuy nhiên anh bị từ chối vì không phải là người Anh. Mặc dù vậy, khi được hỏi Gibson đã trả lời rằng chính anh là người từ chối vai diễn./.

