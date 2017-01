Dàn mỹ nữ “đi qua” cuộc đời Ben Affleck trong “Luật ngầm“

Trong tác phẩm sắp ra mắt tới đây của Ben Affleck – "Live by Night - Luật ngầm", anh sẽ thủ vai nhân vật Joe Coughlin - con trai của một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Boston. Bên cạnh những rắc rối về các phi vụ làm ăn, anh còn vướng mắc vào những chuyện tình “nguy hiểm” cùng 3 cô ả nóng bỏng Elle Fanning, Sienna Miller và Zoe Saldana. Đầu tiên là Elle Fanning: Từng được trang Dailymail mệnh danh là nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích", Elle Fanning liên tục được các nhà làm phim Hollywood săn đón. Sinh năm 1998, tại Conyers, Georgia, Mỹ, cô mang trong mình 4 dòng máu: Ireland, Anh, Đức và Pháp. Giống chị gái của mình - “cô bé vàng” Dakota Fanning, Elle cũng khởi nghiệp diễn xuất từ rất sớm, từ lúc khoảng 3 tuổi với 2 bộ phim “Taken” và “I Am Sam”. Đến năm 4 tuổi, cô chính thức có vai chính đầu tiên để thoát khỏi cái bóng đóng thế cho chị gái ở phim hài "Daddy Day Care”. Tuy nhiên phải đến năm 2011, gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô mới được nhiều người hâm mộ biết tới qua vai diễn Alice Dainard trong siêu phẩm giả tưởng “Super 8” của đạo diễn J.J. Abrams. Và bom tấn tiếp theo đưa tên tuổi của cô vang xa hơn là “Maleficent”, cô chính là người thủ vai “công chúa ngủ trong rừng” Aurora xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia vào một số bộ phim nổi tiếng khác như: “The Neon Demon”, “Ginger & Rosa”, “Low Down”, “Babel”, “The Door in the Floor”... và trở thành “nàng thơ” được yêu thích trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng, trong đó có Vogue. Zoe Saldana – người đẹp gốc Latin là ví dụ điển hình của một ngôi sao chân chính ở Hollywood. Cô đã chứng minh cho người xem thấy rằng mình có thể biến hóa khôn lường qua nhiều thể loại vai diễn khác nhau. Tên tuổi của Zoe gắn liền với hàng loạt bom tấn Hollywood như: “Avatar”, series “Guardians of The Galaxy”, “Star Trek”, “Pirates of the Caribbean”,… Và cô cũng là nữ diễn viên da màu hiếm hoi có bảng thành tích phòng vé đạt con số tỷ USD. Còn trên màn ảnh nhỏ, cô cũng nổi tiếng trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: “Rosemary’s Baby”, “Keeping It Real”, “Law & Order”... Tháng 1/2017, nữ minh tinh sẽ vào vai cô gái nóng bỏng Graciela trong bộ phim mới do Ben Affleck đạo diễn – "Luật Ngầm" Graciela không giống như những phụ nữ khác. Cô ấy có giáo dục, đi nhiều nơi, học nhạc và nghệ thuật. Cô ấy rất có văn hóa và cũng rất thông minh khi điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình, và cô chính là người khiến Joe – nhân vật nam chính, nhận ra tình yêu thực sự là gì. Nữ diễn viên người Anh – Sienna Miller sinh ra ở New York nhưng lớn lên ở Anh. Cô vừa là một diễn viên, người mẫu vừa là nhà thiết kế thời trang. Hình ảnh của cô xuất hiện trên khắp các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu và tạp chí nổi tiếng. Cô bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 2001 với tác phẩm đầu tay: “South Kensington”. Năm 2013, sau khi được đề cử giải BAFTA và Quả cầu Vàng cho loạt phim truyền hình “The girl”, cô nhanh chóng trở thành nhân vật ăn khách của năm. Sienna Miller cũng tham gia một số phim nổi bật như: “High Rise”, “Unfinished Business”, “Mississippi Grind”, “Burnt”, “American Sniper” - được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất, “The Lost City of Z”,… Trong bộ phim "Luật Ngầm", cô sẽ thủ vai người tình của một tên trùm khét tiếng người Ireland – Emma Gould. Cô có mối quan hệ vụng trộm với Joe –con trai của một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Boston. Tuy nhiên, sau mối tình nồng cháy với Emma, Joe phải ngồi tù một thời gian ngắn.

Trong tác phẩm sắp ra mắt tới đây của Ben Affleck – "Live by Night - Luật ngầm", anh sẽ thủ vai nhân vật Joe Coughlin - con trai của một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Boston. Bên cạnh những rắc rối về các phi vụ làm ăn, anh còn vướng mắc vào những chuyện tình “nguy hiểm” cùng 3 cô ả nóng bỏng Elle Fanning, Sienna Miller và Zoe Saldana. Đầu tiên là Elle Fanning: Từng được trang Dailymail mệnh danh là

nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích", Elle Fanning liên tục được các nhà làm phim Hollywood săn đón. Sinh năm 1998, tại Conyers, Georgia, Mỹ, cô mang trong mình 4 dòng máu: Ireland, Anh, Đức và Pháp. Giống chị gái của mình - “cô bé vàng” Dakota Fanning, Elle cũng khởi nghiệp diễn xuất từ rất sớm, từ lúc khoảng 3 tuổi với 2 bộ phim “Taken” và “I Am Sam”. Đến năm 4 tuổi, cô chính thức có vai chính đầu tiên để thoát khỏi cái bóng đóng thế cho chị gái ở phim hài "Daddy Day Care”. Tuy nhiên phải đến năm 2011, gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô mới được nhiều người hâm mộ biết tới qua vai diễn Alice Dainard trong siêu phẩm giả tưởng “Super 8” của đạo diễn J.J. Abrams. Và bom tấn tiếp theo đưa tên tuổi của cô vang xa hơn là “Maleficent”, cô chính là người thủ vai “công chúa ngủ trong rừng” Aurora xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia vào một số bộ phim nổi tiếng khác như: “The Neon Demon”, “Ginger & Rosa”, “Low Down”, “Babel”, “The Door in the Floor”... và trở thành “nàng thơ” được yêu thích trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng, trong đó có Vogue. Zoe Saldana – người đẹp gốc Latin là ví dụ điển hình của một ngôi sao chân chính ở Hollywood. Cô đã chứng minh cho người xem thấy rằng mình có thể biến hóa khôn lường qua nhiều thể loại vai diễn khác nhau. Tên tuổi của Zoe gắn liền với hàng loạt bom tấn Hollywood như: “Avatar”, series “Guardians of The Galaxy”, “Star Trek”, “Pirates of the Caribbean”,… Và cô cũng là nữ diễn viên da màu hiếm hoi có bảng thành tích phòng vé đạt con số tỷ USD. Còn trên màn ảnh nhỏ, cô cũng nổi tiếng trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: “Rosemary’s Baby”, “Keeping It Real”, “Law & Order”... Tháng 1/2017, nữ minh tinh sẽ vào vai cô gái nóng bỏng Graciela trong bộ phim mới do Ben Affleck đạo diễn – "Luật Ngầm" Graciela không giống như những phụ nữ khác. Cô ấy có giáo dục, đi nhiều nơi, học nhạc và nghệ thuật. Cô ấy rất có văn hóa và cũng rất thông minh khi điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình, và cô chính là người khiến Joe – nhân vật nam chính, nhận ra tình yêu thực sự là gì. Nữ diễn viên người Anh – Sienna Miller sinh ra ở New York nhưng lớn lên ở Anh. Cô vừa là một diễn viên, người mẫu vừa là nhà thiết kế thời trang. Hình ảnh của cô xuất hiện trên khắp các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu và tạp chí nổi tiếng. Cô bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 2001 với tác phẩm đầu tay: “South Kensington”. Năm 2013, sau khi được đề cử giải BAFTA và Quả cầu Vàng cho loạt phim truyền hình “The girl”, cô nhanh chóng trở thành nhân vật ăn khách của năm. Sienna Miller cũng tham gia một số phim nổi bật như: “High Rise”, “Unfinished Business”, “Mississippi Grind”, “Burnt”, “American Sniper” - được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất, “The Lost City of Z”,… Trong bộ phim "Luật Ngầm", cô sẽ thủ vai người tình của một tên trùm khét tiếng người Ireland – Emma Gould. Cô có mối quan hệ vụng trộm với Joe –con trai của một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Boston. Tuy nhiên, sau mối tình nồng cháy với Emma, Joe phải ngồi tù một thời gian ngắn.