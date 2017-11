Dàn nhân vật mới của Deadpool 2 ra mắt người xem qua teaser vui nhộn

Ra mắt năm 2016, Deadpool nhanh chóng gây nên cơn sốt toàn cầu bởi chất hài khó đỡ cùng tính cách "lầy lội" của nhân vật chính do Ryan Reynolds thủ vai. Tác phẩm nhanh chóng trở thành bộ phim siêu anh hùng 18+ có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Mới đây, Deadpool 2 tiếp tục tung ra đoạn teaser mới "lầy" không kém phần đầu tiên để giới thiệu dàn nhân vật.

Mở đầu đoạn clip dài gần 2 phút, Deadpool tiếp tục phá vỡ bức tường thứ 4 khi chào mừng người xem đến với lớp học vẽ của mình. Anh chàng liên tục luyên thuyên về bảng màu của mình một cách... tỉnh như ruồi. Các màu sắc của Deadpool đều gắn liền với những yếu tố nổi tiếng trong văn hóa đại chúng Mỹ như màu đen của loạt phim Men in Black, màu đỏ của Reddit (trang mạng xã hội nổi tiếng), màu nâu của tiến sĩ Brown trong loạt phim Back to the Future,...

Phần thứ 2 của Deadpool hứa hẹn sẽ có những pha hành động kịch tính và mãn nhãn không kém người tiền nhiệm cùng phần cháy nổ hoành tráng. Tuy nhiên, chất hài chắc chắn còn tăng tiến hơn xưa.

Bức tranh của Deadpool cuối cùng cũng hoàn thành.

Tài xế taxi Dopinder lỡ nghe Deadpool xúi dại ở phim trước đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Anh chàng giờ đây đã trở thành trợ tá cho siêu anh hùng và hứa hẹn sẽ là nhân tố hài hước mới.

Bà lão mù Al và cô nàng người yêu nóng bỏng Vanessa cũng sẽ tái xuất và đóng vai trò lớn hơn trong câu chuyện. Negasonic Teenage Warhead có trang phục và cả bộ tóc mới. Nhân vật này chắc chắn sẽ tiếp tục có "tương tác" cực kỳ "lầy lội" với Deadpool. Đặc biệt, đoạn teaser còn giới thiệu tới khán giả nhân vật Domino, một dị nhân của nhóm X-Force.

Bức tranh của Deadpool cuối cùng cũng hoàn thành với dàn nhân vật cũ gồm Waesel, Vanessa, Negasonic Teenage Warhead, Colossus, Al và Dopinder. Hai người mới gồm Domino và Cable cũng xuất hiện. Cuối cùng là "trùm cuối" Stan Lee cũng được ưu ái đóng khung treo tường.

Deadpool 2 có sự tham gia của Ryan Reynolds, T. J. Miller, Morena Baccarin, Josh Brolin,... Phim dự kiến công chiếu tại thị trường Việt Nam từ ngày 25.5.2018./.

