Dàn sao đình đám trong bom tấn siêu anh hùng “Liên minh công lý“

Ben Affleck trong vai Batman

Trước khi trở thành kỵ sĩ bóng đêm Batman của thành phố Gotham trong "Batman vs Superman: Dawn of Justice", Ben Affleck đã là một diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim thành công tại Hollywood.

Ben Affleck đã có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ trước khi trở thành Batman của vũ trụ DC.

Từ nhỏ, Ben Affleck đã làm quen với nghệ thuật bằng những chương trình giáo dục của kênh PBS và quảng cáo. Anh đã thắng giải Oscar cho kịch bản xuất sắc nhất với bộ phim Good Will Hunting.

Không dừng lại ở đó, Ben Affleck còn tiếp tục gặt hái thành công trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính với Argo khi bộ phim này đoạt giải Bộ phim xuất sắc nhất Oscar 2013. Sự nghiệp của nam diễn viên tiếp tục thăng tiến với một loạt những tác phẩm thành công về doanh thu lẫn nghệ thuật như Gone Girl (2014), The Accountant (2016), …

Năm nay, Ben Affleck được dự đoán sẽ có cú đột phá trên màn ảnh rộng với vai diễn Batman trong bom tấn siêu anh hùng Justice League.

Henry Cavill trong vai Superman

Được biết tới là nam diễn viên đầy thực lực, anh đã có trong tay rất nhiều các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Với thân hình chuẩn mẫu, chiều cao 1m85, đôi mắt xanh hút hồn Henry Cavill đã khiến cho hàng triệu trái tim của fan nữ tan chảy.

Henry Cavill thực sự được khán giả hâm mộ thế giới chú ý khi hóa thân thành Superman trong bộ phim Man Of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Gal Gadot trong vai Wonder Woman

Vai diễn Wonder Woman trong siêu phẩm cùng tên chính là dấu ấn điện ảnh đậm nét và cú hích giúp tên tuổi của Gal Gadot tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Nhưng ít ai biết rằng trước đó, Gal Godot đã có một cuộc hành trình dài để chứng tỏ đam mê nghệ thuật.

Gal Gadot đã có vai diễn “để đời” với vai nữ chiến binh Wonder Woman.

Đăng quang ngôi vị hoa hậu Israel năm 2004, Gal Godot bắt đầu có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án điện ảnh như "Fast and Furious" (2009 – 2013), "Knight and Day" (2010),… nhưng mãi đến vai diễn Wonder Woman trong "Batman vs Superman: Dawn of Justice" cô mới bắt đầu được chú ý và thực sự bùng nổ tên tuổi với "Wonder Woman".

Khán giả sẽ tiếp tục gặp lại nữ chiến binh Wonder Woman xinh đẹp bên cạnh các siêu anh hùng khác như Batman, Aquaman, The Flash, Cyborg, …

Jason Momoa trong vai Aquaman

Anh chàng diễn viên xứ Hawaii vốn gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nam tính mạnh mẽ, thân hình như tượng tạc và mái tóc đen dài. Sự nghiệp của Jason Momoa bắt đầu khởi sắc khi anh xuất hiện trong loạt series đình đám "Game of Thrones" với vai diễn thủ lĩnh bộ tộc Dothraki – Khal Drogo.

Nam diễn viên đã xây dựng hình tượng tốt đẹp trong lòng khán giả qua hình ảnh thủ lĩnh Drogo hung bạo nhưng rất mực yêu thương vợ của mình – mẹ rồng Daenerys Targaryen.

Ezra Miller trong vai The Flash

Ezra Miller bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi với bộ phim Afterschool. Chàng trai sinh năm 1992 ghi dấu ấn trong lòng khán giả từ tác phẩm We Need To Talk About Kevin (2011). Sau đó, anh tiếp tục nhận được lời khen về diễn xuất qua bộ phim được giới trẻ yêu thích The Perks of Being a Wallflower (2012).

Ezra Miller dẫu chưa phải là cái tên quen thuộc nhưng đã sớm được công nhận tài năng diễn xuất qua các vai diễn có tâm lý phức tạp.

Mới đây sự xuất hiện của anh chàng trong trailer mới nhất của bom tấn siêu anh hùng "Justice League" đã khiến khán giả cảm thấy thú vị. Bên cạnh Batman thông minh, Wonder Woman xinh đẹp, Aquaman ngầu chất, The Flash dí dỏm của Ezra Miller chắc chắn sẽ mang đến sắc màu tươi mới cho Justice League.

Raymond Fisher trong vai Cyborg

Vai diễn siêu anh hùng Cyborg trong "Justice League" là vai diễn đầu tiên của nam diễn viên Raymond Fisher. Mặc dù không có sự nghiệp điện ảnh đồ sộ như những người đồng nghiệp trong "Justice League", anh chàng vẫn giữ sức hút riêng của mình khi khắc họa nhân vật Cyborg thông minh nhưng u buồn.

Jason Momoa đã có những chia sẻ về Raymond như sau: "Đối với tôi, Cyborg là vai diễn có tính thách thức nhất trong Justice League. Tuy phải vào vai một nhân vật nửa người nửa máy nhưng diễn xuất của Ray đã giúp Cyborg bộc lộ được những nét tính cách nhân văn nhất".

"Justice League – Liên Minh Công Lý" khởi chiếu từ ngày 17.11.2017./.

