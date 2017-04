Đánh bại “Star war”,“Fast 8” chễm chệ lên ngôi kỷ lục doanh thu mở màn

Tại quê nhà Bắc Mỹ, Fast 8 lại không thể vượt qua người anh "Fast and Furious 7", kết thúc 3 ngày cuối tuần thu được 100,2 triệu USD, giảm 32% so với "Fast 7" (147,3 triệu USD). Có nhiều dự đoán được đưa ra, nhưng hầu hết khẳng định "Fast 8" có thể cán đích khoảng 100 triệu USD tại Bắc Mỹ và khó có thể vượt được "Fast 7".

Tuy nhiên, rời quê hương lại khác, "Fast 8" đã thu về 432,8 triệu USD trong 3 ngày đầu tiên, cộng với hơn 100 triệu USD tại Bắc Mỹ, bộ phim chính thức vượt qua kỷ lục “Star War: The Force Awakens” trước đó là 529 triệu USD. Trung Quốc là quốc gia có doanh thu cao nhất với khoảng 135 triệu USD trong hai ngày đầu tiên phát hành.

Fast and Furious 8 đã chính thức "làm nên chuyện" như dự báo từ ban đầu.

2 năm trước, những tưởng “Fast 7” sẽ làm nên chuyện nhưng chẳng may lại gặp phải đối thủ “Star War” và “Jurassic World”. Tuy nhiên, lần này “một mình một ngựa” "Fast 8" có lợi thế rất lớn khi thời gian này không có một phim bom tấn nào ra mắt ngoại trừ một số bộ phim đã chiếu trước đó như "The baby boss", "Beauty and the Beast"... thì khán giả đến rạp hầu như chỉ để xem "Fast and Furious 8".





Có mặt tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ ngày 14/4 vừa qua Fast 8 đứng đầu tất cả các phòng vé.

Một số quốc gia khác đem lại lợi nhuận cao cho bộ phim có thể kể đến như: Argentina, Pakistan, Panama, Peru, Bồ Đào Nha, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Venezuela, Việt Nam cũng là quốc gia có doanh thu cao trong 2 ngày đầu với khoảng một triệu USD./.