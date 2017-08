Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Đừng so sánh phim Việt với phim nước ngoài

Chỉ vài ngày công chiếu, bộ phim kinh dị “Lời nguyền gia tộc” của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đã đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng, trở thành bộ phim kinh dị sản xuất trong nước hấp dẫn nhất hiện nay.

Dẫu ra mắt cùng thời điểm với một số bộ phim kinh dị của điện ảnh Mỹ, nhưng “Lời nguyền gia tộc” của Đặng Thái Huyền không hề lép vế về tỷ suất phòng vé ở bất kì rạp chiếu phim nào, khi khán giả phải xếp hàng chờ đợi để mua được tấm vé xem phim.

Phóng viên VOVđã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Đặng Thái Huyền về bộ phim này.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền.



PV: Xin chào đạo diễn Đặng Thái Huyền, lời đầu tiên xin chúc mừng chị với những thành công của “Lời nguyền gia tộc”. Tại sao lần đầu tiên làm phim giải trí, chị lại lựa chọn thể loại phim kinh dị mà không phải những thể loại dễ dàng tiếp cận khán giả hơn?

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Cũng nhiều người khuyên tôi là lần đầu lấn sân vào thị trường, bán vé thì nên nhận một phim tâm lý nhẹ nhàng, hay phim có hài hước một chút, để dễ tiếp cận khán giả và khả năng sống sót trong đại chiến phim rạp sẽ tốt hơn.

Trong tình hình phim chiếu rạp hiện nay 1 tuần có 3 phim mới ra rạp, có những tuần nhiều hơn, trong đó có nhiều phim bom tấn của nước ngoài. Tại thời điểm phim “Lời nguyền gia tộc” ra mắt thì cũng có 2 phim kinh dị của nước ngoài, ra mắt song song. Nhưng tôi cho rằng là tôi không phải là một người quá liều lĩnh hay quá mạo hiểm để chứng tỏ một điều gì đó về bản thân, mà tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng là khi mình yêu thích một đề tài nào đó, mình muốn làm và mình cảm được nó thì mình mới làm được. Bản thân tôi thì tôi rất yêu thích dòng phim kinh dị.

PV: Sau một thời gian ngắn ra mắt, “Lời nguyền gia tộc” đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận khán giả “kỳ thị” với phim kinh dị Việt Nam, cho rằng là phim của chúng ta nửa vời và không tác động mạnh về cảm xúc, chị nghĩ sao về điều này?

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Các nhà làm phim đang chịu một áp lực rất lớn, với những tác phẩm kinh điển thể giới về phim kinh dị đã làm trước đó và luôn luôn có sự so sánh. Tôi cho rằng có sự không công bằng trong so sánh ở đây, bởi vì những bộ phim bom tấn của nước ngoài về dòng phim này, cũng như những dòng phim khác họ đầu tư hàng trăm triệu USD. Ở Việt Nam khi làm một bộ phim chỉ với trên dưới 500.000 USD đến khoảng 1 triệu USD với phim được đầu tư lớn. Mà từ 1 triệu USD trở lên là khả năng thu hồi vốn rất thấp. Vậy thì sự so sánh đó là quá khập khiễng khi các bạn đòi hỏi nhà làm phim phải là phim như bom tấn của nước ngoài nhưng với một kinh phí của Việt Nam.

Đối với “Lời nguyền gia tộc” nếu so sánh với nước ngoài thì chúng tôi cũng rất thiệt thòi. Tuy nhiên tôi chỉ muốn nói rằng nếu các bạn xem phim các bạn sẽ thấy đây là một tác phẩm được đầu tư hết sức là tâm huyết, tử tế, sạch sẽ và công phu. Chúng tôi không ngại và càng không thể xấu hổ, khi phim chiếu lên mang lại một cảm xúc và sự mãn nhãn cho khán giả về hình ảnh xuất hiện trong phim. Tôi cho là nếu tất cả những bộ phim chúng ta làm tâm huyết và tử tể thì chắc chắn là sẽ được khán giả ghi nhận.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền làm việc tại trường quay.



PV: Trong phim “Lời nguyền gia tộc”, dàn diễn viên hầu hết còn rất trẻ và mới, đây có được xem là một sự liều lĩnh hay không, và tại sao chị lại có quyết định này?

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Cá nhân tôi không muốn quẩn quanh với những gương mặt đã cũ, những gương mặt đã quá quen ở những dự án khác. Tôi muốn tìm kiếm những gương mặt mới, đem lại cho khán giả những cảm xúc rất mới, về những diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Có thể đó là sự mạo hiểm của cá nhân tôi với dự án này, tuy nhiên những nhân vật dàn bao lại thuộc về những ngôi sao hết sức kỳ cựu của cả 2 miền Nam – Bắc. Ví dụ như là cô Minh Châu, chị Mỹ Uyên, hay là Khương Ngọc. Tôi cho rằng đó là sự tính toán của tôi, đường đi nước bước của tôi giúp cho 2 diễn viên chính tỏa sáng.

Đã đến lúc những bộ phim của Việt Nam cần hướng tới sự tìm kiếm cũng như là giới thiệu những gương mặt, lăng-xê những gương mặt mới, bởi vì chính những nhân tố mới, sẽ là những nhân tố đem lại cho điện ảnh Việt nhưng bước đi mới, những bước phát triển mới trong tương lai. Bởi lẽ nếu chúng ta cứ chọn những sự an toàn quá cao, gương mặt đã quá quen thuộc, thì vô hình trung chúng ta đã đóng khung những tác phẩm điện ảnh ở trong một giới hạn nào đó.

Trong khi diễn viên là linh hồn bộ phim, và tôi hoàn toàn không muốn một nhân vật vừa xuất hiện ở phim trước lại xuất hiện ở phim này, điều đó cũng hạn chế trong việc cảm nhận tác phẩm của người xem, cũng như thuyết phục người xem tin vào câu chuyện phim mà mình đang kể.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện./.

