Điểm lại 15 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử

Avatar (841.258.100 USD): Đây là bộ phim Hollywood đầu tiên chiếu ở Việt Nam với định dạng 3D. Bộ phim lấy bối cảnh trên Pandora, một mặt trăng có hệ sinh thái giống như Trái đất. Pandora có chứa một loại khoáng chất cực hiếm như chìa khóa cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở thế kỷ XXII. Ben-Hur (847.700.000 USD): Được sản xuất năm 1959 và là bộ phim tốn kém nhất thời bấy giờ. Phim đoạt kỷ lục với 11 giải Oscar trong đó có giải Oscar cho phim xuất sắc nhất. The Empire Strikes back (849.262.500 USD): Bộ phim có tựa Việt "Đế chế phản công" nằm trong phần 5 của loạt phim “Chiến tranh giữa các vì sao". 101 Dalmatians (864.284.200 USD): "101 chú chó đốm" là một trong số những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất của hãng Disney, ra mắt vào đầu thập niên 1960. Phim kể về gia đình của hai chú chó đốm Pongo và Purdy. Khi Purdy sinh được 15 chú chó đốm xinh xắn, người bạn cũ của Anita đòi mua lại cả ổ chó con để lột da làm áo lông. Bị từ chối, Cruella đã sai người đi bắt trộm các chú chó đốm để thực hiện ý đồ đen tối. Và cuộc hành trình bắt đầu. "Star Wars: The Force Awakens" (935.195.600 USD): Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh là phim điện ảnh sử thi khoa học viễn tưởng chủ đề vũ trụ của đạo diễn bởi J.J.Abrams. "Snow White and the Seven Dwarfs" (942.850.000 USD): "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" là bộ phim của hãng Disney được chuyển thể từ truyện cùng tên của anh em nhà Grimm sản xuất năm 1973. Đến năm 2001 hãng Disney đã cho chỉnh sửa nguyên bản phim nhựa sang DVD để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả. "The Exorcist" (966.682.800 USD): "Qủy ám" là một trong những bộ phim kinh dị có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Bộ phim nhận được đến 10 đề cử tại Giải Oscar lần thứ 46 và thắng hai giải, bao gồm giải "Hòa âm hay nhất" và giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất". "Qủy ám" cũng là bộ phim theo thể loại kinh dị đầu tiên được đề cử cho hạng mục "Phim hay nhất" trong lịch sử giải Oscar. "Doctor Zhivago" (1.073.711.700 USD): "Bác sĩ Zhivago" là bộ phim của Anh được sản xuất năm 1965 dựa theo truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nga Boris Pasternak. Bộ phim khiến cho tên tuổi của đạo diễn David Lean, và hai tài tử Omar Sharif - Julie Christie đi vào huyền thoại. "Jaws" (1.107.881.800 USD): "Hàm cá mập" của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg sản xuất vào năm 1975, khi ông mới chỉ 29 tuổi. Nội dung phim kể về cuộc tấn công người của một giống cá mập trắng khổng lồ ở bãi biển New England. "The Ten Commandments" (1.133.150.000 USD): "Mười điều răn của chúa" là một thiên sử kinh điển của Cecil B.De Mille và cũng là tác phẩm cuối cùng của ông. Phim đoạt doanh thu cao nhất trong thập niên 50. Mặc dù thuộc loại “bom tấn” nhưng phim lại được dựng theo phong cách kịch melo. "Titanic" (1.171.854.200 USD): Bộ phim lãng mạn của Mỹ phát hành năm 1997, do James Cameron làm đạo diễn. Phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu RMS Titanic nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912, với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet. "E.T.: The Extra-Terrestrial" (1.227.040.000 USD): "Cậu bé ngoài hành tinh" được sản xuất năm 1982 đã đưa tên tuổi diễn viên nhí Drew Barrymore tỏa sáng tại Hollywood. Cho đến tận bây giờ “Cậu bé ngoài hành tinh” vẫn được coi là một trong những bộ phim thiếu nhi hay nhất mọi thời đại. "The Sound of Music" (1.227.040.000 USD): "Giai điệu hạnh phúc" là bộ phim ca nhạc của đạo diễn Robert Wise sản xuất năm 1965 với các diễn viên Julie Andrews, Christopher Plummer. "Star Wars" (1.540.734.500 USD): "Chiến tranh giữa các vì sao" phát hành vào ngày 25/5/1977 trở thành một hiện tượng thời bấy giờ. Sự thành công của nó đã khiến bộ phim có thêm 2 phần sau là "Đế chế phản công" (1980) và "Sự trở lại của Jedi" (1983). "Gone with the Wind" (1.747.686 USD): "Cuốn theo chiều gió" thuộc thể loại phim chính kịch-lãng mạn-sử thi, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Margaret Mitchell. Nội dung của phim xoay quanh cuộc nội chiến Mỹ và thời kì tái thiết nhìn từ quan điểm của một người Mỹ da trắng ở miền Nam./.

