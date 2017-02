Điểm lại các nghề nghiệp của Ben Affleck trên màn ảnh rộng

Có thể nói Ben Affleck đã tỏa sáng với vai Nick Dunne trong "Gone Girl" - một người chồng dường như bị “cả nước Mỹ ghét bỏ”. Nick Dunne là gã bảnh trai và lãng mạn. Nhưng trong phút chốc, do kinh tế suy thoái, Nick phụ thuộc vào người vợ Amazing Amy. Và điều khủng khiếp hơn khi Nick bắt đầu ngoại tình. Tất cả diễn biến tâm lý của nhân vật Nick Dunne cộng với sự biến mất một cách khó hiểu của Amy khiến mọi người trở nên căm ghét và buộc tội anh như một kẻ sát nhân. Mặc dù “Gone Girl” là sân chơi dành cho Rosamund Pike (vai Amy) nhưng không vì thế mà Ben Affleck trở nên lép vế. Đôi mắt ẩn chứa nhiều xúc cảm và phong cách diễn tinh tế giúp cho hình ảnh của Ben tới gần khán giả hơn. Trong “Batman v Superman: Dawn of Justice”, nam diễn viên Ben Affleck được đánh giá cao bởi hội tụ đủ các tố chất phù hợp với một Người Dơi lão luyện và có thâm niên 20 năm bảo vệ thành phố Gotham trước các thế lực tà ác. Ben Affleck đã mang đến cho người hâm mộ và giới phê bình một phiên bản Batman với dáng vẻ bất cần và điềm tĩnh hơn. Một Batman rất khác với tài đánh đấm bậc nhất cùng những pha chiến đấu cực dũng mãnh và uy lực. Một Batman thực sự khôn ngoan mưu mẹo. Và một Batman trông giống với truyện tranh nhất: dạn dày sương gió, khắc nghiệt, lạnh lùng, tàn bạo và thậm chí nhẫn tâm, luôn cho rằng bất cứ ai cũng sẽ có lúc biến chất và trở thành mối họa cho cộng đồng. Cùng với Superman (Henry Cavill thủ vai), bộ đôi đã làm hài lòng người hâm mộ với phiên bản đụng độ của hai siêu anh hùng nổi tiếng nhất vũ trụ DC Comics. Năm 2016 vừa qua lại tiếp tục đánh dấu của Ben Affleck với thân phận một kế toán mật danh trong bộ phim “The Accountant” của đạo diễn tài ba Gavin O’Connor. Ben Affleck vào vai Christian Wolff – một người đàn ông mắc chứng tự kỉ, khô khan và lầm lì, được trời phú một bộ óc thiên tài về toán học nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp xã hội. Được người cha huấn luyện những kỹ năng chiến đấu như một sát thủ từ nhỏ, anh trở thành một tay chuyên xử lý sổ sách cho những tập đoàn, băng đảng tội phạm dơ bẩn nhất. Với diễn xuất cực kỳ ngầu xen lẫn những khoảnh khắc hài hước rất “ngọt” đã giúp Ben Affleck được người xem và giới phê bình khen ngợi và tác phẩm cũng liên tục giành quán quân phòng vé trong nhiều tuần liền. Ben Affleck tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất với vai diễn mới trong "Liveby Night" – một gã gangster sống trong thế giới ngầm. Là con trai của một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở Boston, Joe Coughlin (do Ben Affleck thủ vai) gia nhập quân đội để tham gia chiến đấu và phục vụ đất nước nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình đã ảo tưởng về cuộc chiến. Cuối cùng, anh đã trở về nhà trong một cuộc sống mà anh chưa bao giờ mong đợi và tự tạo ra luật của chính mình. Tuy nhiên, có một điều mà trong con người anh không thể thay đổi: đó chính là tình yêu. Một tên trùm có một trái tim cởi mở và hiểu thế nào là công lý, cũng chính vì điều ấy đã khiến anh nhiều lần bị tổn thương và một lần nữa rơi vào thế khó xử giữa việc lựa chọn công việc và tình yêu.

