Diễm My 9X gợi cảm, xinh đẹp bên “ông xã” Hứa Vĩ Văn

Tối 29/12, hai diễn viên Diễm My 9X, Hứa Vĩ Văn bất ngờ xuất hiện rạng rỡ tại Hà Nội để tham dự suất chiếu ra mắt bộ phim “Chạy đi rồi tính” mà cả hai tham gia. Dù vừa đáp chuyến bay đến Hà Nội trước đó hai giờ đồng hồ, cả hai vẫn sở xuất hiện với một ngoại hình chỉn chu và đẳng cấp. Hứa Vĩ Văn mặc trang phục sơ mi đi cùng áo khoác dáng dài trông có phần đứng đắn, khác hẳn với tính cách lôi thôi, nhu nhược của nhân vật Đông Hùng anh hóa thân trong phim. Anh nhận được nhiều yêu cầu chụp ảnh selfie lưu niệm từ phía khán giả. Gặp gỡ khán giả Hà Nội, Diễm My diện một thiết kế đầm xòe trong suốt bồng bềnh với họa tiết hoa của NTK Lê Thanh Hòa. Nhằm hoàn thiện vẻ ngoài xinh đẹp, cô lựa chọn kiểu tóc xõa nhẹ và lối trang điểm nhẹ nhàng. Đặc biệt, tại sự kiện cặp đôi luôn tỏ ra khá thân thiết và tình cảm. Diễm My 9X thường xuyên có những cử chỉ "chăm sóc" cho Hứa Vĩ Văn. Từng cử chỉ, ánh nhìn của Hứa Vĩ Văn và Diễm My trao cho nhau đều ngọt ngào. Thậm chí, nữ diễn viên xinh đẹp còn đòi hôn má Hứa Vĩ Văn. Trong phim "Chạy đi rồi tính", Hứa Vĩ Văn và Diễm My vào vai một cặp vợ chồng. Trong đó, cô vợ là một người mê ca hát còn ông chồng là người lúc nào cũng bù xù, xuề xòa. Cùng sự xuất hiện của họ là hai đạo diễn của bộ phim Namcito và Bảo Nhân. Trong phần giao lưu với khán giả ở buổi công chiếu, các thành viên đoàn làm phim đã có những chia sẻ rất thú vị.

