Emily Blunt ấn tượng trong trailer kinh dị không lời thoại Quiet Plac

Hãng Paramount vừa cho ra mắt trailer đầu tiên của bộ phim kinh dị được kỳ vọng sẽ làm khuynh đảo phòng vé dịp đầu năm 2018 với tên gọi A Quiet Place. Kịch bản bộ phim được viết bởi Scott Beck và Bryan Woods, sau đó cả hai đã đề xuất cho John Krasinski. Vô tình vợ của anh, cô nàng tài năng Emily Blunt cũng đã đọc được kịch bản này và vô cùng hứng thú với nó.

Cuối cùng, cặp vợ chồng danh tiếng quyết định xin được cùng đóng chung với nhau trong bộ phim do chính Krasinski làm đạo diễn này. Đặc biệt hơn, A Quiet Place cũng đánh dấu lần đầu tiên Krasinski và Emily Blunt sánh bước bên nhau trên màn ảnh rộng trong vai một cặp vợ chồng, giống như cuộc đời thật của họ.

Đúng với tên gọi của bộ phim, trailer đầu tiên này nhanh chóng gây ấn tượng với người xem bởi không có một câu thoại nào xuất hiện. Tại một khu vực hoàn toàn biệt lập trong rừng, gia đình 4 người gồm vợ chồng và 2 đứa con sống trong thầm lặng và chưa bao giờ gây ra tiếng động vì họ biết rằng chỉ cần có bất kỳ một tiếng động nào, những thế lực siêu nhiên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh sẽ tìm đến và truy đuổi cả gia đình. Khi không còn có thể nói chuyện, họ đặt ra những nguyên tắc sống còn mà không một thành viên nào được phép vi phạm như chỉ đi vào những điểm được đánh dấu, trao đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu, cười không thành tiếng...

Những thế lực siêu nhiên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh sẽ tìm đến và truy đuổi cả gia đình nếu họ gây ra tiếng động.

Tuy nhiên, trong một lần khi hai người con đang chơi trò chơi cùng nhau, cậu con trai đã vô tình hất tay làm vỡ chiếc đèn thủy tinh đang cháy, gây ra hỏa hoạn và tiếng động, dẫn theo hàng loạt khung cảnh rùng rợn tiếp nối khiến cả gia đình chìm trong sợ hãi.

John Krasinski.

Điểm qua dàn diễn viên góp mặt trong bộ phim, người hâm mộ dường như đã không thể giấu được sự hào hứng với việc cặp vợ chồng “trai tài gái sắc” sẽ vào vai cặp đôi chính. Minh tinh Emily Blunt đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới với hàng loạt phim kinh điển như The Devil Wear Prada (2006), Edge of Tomorrow (2014), The Girl on the Train (2016)… Còn chồng của cô, John Krasinski cũng là cái tên tài năng với các bộ phim thành công như Brief Interviews with Hideous Men và The Hollars. Thủ vai con của hai người là hai diễn viên nhí đầy thực lực của Hollywood: Noah Jupe (Suburbicon, Wonder) và Millicent Simmonds (Wonderstruck).

Minh tinh Emily Blunt.

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực, ê-kip của bộ phim quy tụ hàng loạt cái tên đình đám như “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay cùng các cộng sự nổi tiếng như Andrew Form và Brad Fuller (Ouija, The Purge, Texas Chainsaw Massacre).

Kết thúc trailer, người xem không thể không ám ảnh với câu chủ đề của bộ phim "Nếu chúng không nghe thấy ta, chúng không thể săn ta”. Bộ phim hứa hẹn sẽ là điểm sáng của thể loại kinh dị hồi hộp vào năm 2018 với kịch bản mới mẻ khai thác sâu về những bí ẩn xoay quanh nỗi sợ hãi mà âm thanh gây ra.

A Quiet Place dự kiến khởi chiếu tại từ ngày 06.04.2018./.

Vì sao Flatliners là tác phẩm kinh dị đáng xem nhất dịp cuối năm 2017? VOV.VN - Sở hữu dàn diễn viên đẳng cấp, kịch bản kịch tính, dưới bàn tay của nhà sản xuất bậc thầy, Flatliners là tác phẩm kinh dị đáng xem nhất cuối năm 2017 Kiếm bộn tiền nhờ trang điểm và cho thuê trang phục kinh dị mùa Halloween Dịch vụ trang điểm và cho thuê trang phục kinh dị kèm phụ kiện mùa Halloween đang giúp cho nhiều người kiếm bội tiền mỗi ngày.