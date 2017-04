“Fast & Furious 8”: Thừa hấp dẫn đối với một bộ phim giải trí

Khép lại phần 7 với lời chia tay Paul Walker đầy xúc động, phần phim mới nhất của series – “Fast & Furious 8” với tựa đề "The Fate Of The Furious" đã trở lại hoành tráng chưa từng có. Vẫn là những “đặc sản” quen thuộc vốn có như những màn đua xe đỉnh cao, những pha hành động gay cấn đến nghẹt thở… “Fast 8” một lần nữa lại khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Bộ phim mở ra trong bối cảnh sôi động của thành phố Havana, khi Dom (Vin Diesel) và Letty (Michelle Rodriguez) đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Cuba. Đạo diễn F. Gary Gray không quên chiêu đãi khán giả bằng cảnh đua xe rực lửa của Dom tại vùng đất mới này. Chỉ vài phút đầu ngắn ngủi, nhưng những cảnh quay mãn nhãn đã khiến người xem phấn khích.

Câu chuyện thực sự bắt đầu khi Cipher (Charlize Theron) tìm gặp, uy hiếp Dom bằng chiếc điện thoại có thông tin gì đó, buộc anh phản bội lại gia đình, bạn bè để nghiêng về nữ ác nhân này, thực hiện những phi vụ phạm pháp động trời, trong đó có việc đánh cắp một tàu ngầm có mang vũ khí hạt nhân. Cipher là một hacker thiên tài, có thể hack vào mọi hệ thống, là người mà tổ chức hacker nổi tiếng Anonymous cũng phải “đỏ mặt vì xấu hổ”. Mục đích của Ciper trong kế hoạch lần này là cho các nước lớn một bài học, tạo ra thế chiến 3.

Trong khi Dom phải đứng khác chiến tuyến với những người bạn của mình thì điều bất ngờ của “Fast 8” đó là “cựu phản diện” Deckard Shaw (Jason Statham) lại đứng về phe chính diện. Tất cả tạo nên một cuộc đối đầu hấp dẫn chưa từng có.

Cipher chính là kẻ phản diện ghê gớm bậc nhất của "Fast & Furious" tính từ đầu loạt phim đến nay.

Nối tiếp truyền thống của loạt phim, “Fast 8” không quên khoe hàng loạt siêu xe cùng những cảnh hoành động hoành tráng. Những mẫu xe hàng đầu, mới cóng của hãng danh tiếng như Ferrari, Lamborghini,... xuất hiện "siêu ngầu" với tiếng động cơ gầm rú mang lại sự hưng phấn cao độ cho người xem. Cipher với tài năng của mình đã hack vào toàn bộ xe hơi của New York và biến chúng thành những chiếc xe không người lái. Phân cảnh hàng loạt chiếc xe hơi lao từ trên không trung rơi xuống dưới đất và nát vụn khiến người xem xót xa.

Ngay cả xe tăng, tàu ngầm cũng chịu chung số phận bị phá hủy như dàn siêu xe khi bước vào cuộc đua quá nhanh, quá nguy hiểm với Dom và đồng đội. Được biết, đoàn làm phim đã mạnh tay chi tới 17 triệu USD để đầu tư cho dàn xe xuất hiện trong phần 8 của loạt phim. Điều đáng tiếc là phần lớn những chiếc xe này cuối cùng đều hóa sắt vụn.

Siêu xe hay tàu ngầm cỡ bự, cứ vào "Fast & Furious" đều hóa sắt vụn.

Với thời lượng 2 tiếng 16 phút, “Fast & Furious 8” không phải là một phim ngắn và khoảng 3/4 phim khá dài dòng, tuy nhiên, sau đó khi các tên lửa tầm nhiệt và tàu ngầm xuất hiện, diễn tiến của phim lại trở nên hết sức kịch tính. Nếu như phần 7, cảnh tượng siêu xe đâm xuyên các tòa nhà chọc trời ở Dubai khiến người xem phấn khích thì ở phần 8, phân cảnh rượt đuổi giữa dàn xe vượt địa hình và tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân lại gay cấn hơn bao giờ hết. Giữa khung cảnh băng tuyết trắng xoá, các nhân vật phá tung tốc độ cùng những pha hành động cháy nổ nguy hiểm. Đặc biệt, cảnh Dom chạy đua với một chiếc tên lửa tầm nhiệt một lần nữa khiến khán giả hồi hộp đến nín thở.

Không chỉ có những cảnh đua xe gay cấn mà “Fast 8” còn ghi điểm bởi những phân cảnh hành động đẹp mắt. Màn cận chiến của bộ đôi cơ bắp Dwayne Johnson và Jason Statham trong nhà tù không hề "xôi thịt" mà là những cú ra đòn đầy chiến thuật và khéo léo.

Màn cận chiến của bộ đôi cơ bắp Dwayne Johnson và Jason Statham là cảnh hành động đẹp mắt.

Có quá nhiều điểm cộng cho một bộ phim hành động đã kéo dài tới phần thứ 8 mà vẫn giữ được phong độ xuất sắc như "The Fate Of The Furious". Nhưng thực tế là bộ phim vẫn chưa đủ sức làm hài lòng những khán giả khó tính. Nhiều người đánh giá kịch bản bộ phim được xây dựng lỏng lẻo, Vai phản diện của Charlize Theron được xây dựng không ấn tượng, những pha hành động của những con người bình thường được nâng lên tầm "siêu anh hùng" đến mức phi logic hay những fan trung thành của loạt phim khó lòng chấp nhận được việc "cựu phản diện" Deckard Shaw đứng chung chiến tuyến khi là kẻ sát hại nhân vật Han ở phần trước...

Dĩ nhiên, bộ phim này sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu bạn quá săm soi các chi tiết và phim cũng không quá quan tâm đến việc tuân thủ các quy luật của tự nhiên và các ranh giới về công nghệ. Tuy nhiên, chẳng ai lại đi xem những phim giải trí kiểu này mà đòi hỏi phải có tính logic.

Đây là loạt phim được xây dựng dựa trên những cảnh hành động hoành tráng cùng số lượng dàn diễn viên ngôi sao quyến rũ ngày một tăng lên. Dù tuyên bố của nhóm làm phim là làm một bộ phim mang tính giải trí cao nhất có thể, nó hoàn toàn không khiến những người xem phim chân chính cảm thấy thấy vọng. Sẽ vẫn có những cảnh đầy cảm xúc và điều này khiến loạt phim này trở nên hoàn toàn khác biệt với những phim bom tấn “thiếu não” đang chiếu tràn lan./.