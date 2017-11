Hành trình của “Liên minh công lý” từ truyện tranh đến phim ảnh

Aquaman, Green Lantern, Wonder Woman, Batman, The Flash và Cyborg

Nhắc về Marvel, người ta sẽ thường nhắc tới biệt đội Avengers. Và với DC Comics, Justice League chính là tập hợp những anh hùng, những con người có khả năng vượt trội nổi bật nhất của DC.

Justice League lần đầu tiên xuất hiện trên truyện tranh là vào năm 1960 trong tập truyện Brave and the Bold. Lúc đầu, cả nhóm được lấy tên là Justice League of America (JLA). Những thành viên sáng lập ra nhóm gồm Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern và Martian Manhunter.

Bìa truyện “Brave and the Bold”

Trải qua rất nhiều sự thay đổi, dần dần nhóm Liên Minh Công Lý đã thu nạp được thêm rất nhiều thành viên mới, là những chiến binh tinh nhuệ như: Green Arrow, Atom, Hawkgirl …

Lịch sử của các siêu anh hùng liên tục được các tác giả thay đổi. Tới năm 2011, DC Comics quyết định khởi động lại toàn bộ vũ trụ của mình, khai sinh ra một vũ trụ mới gồm 52 Trái Đất. Nguồn gốc cũng như tiểu sử của các nhân vật gần như được viết lại. Những siêu anh hùng chủ chốt thành lập nên Justice League cũng thay đổi, gồm 7 thành viên là: Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Cyborg và Green Lantern.

Justice League phiên bản New 52

Trong quá trình hình thành và phát triển, đã có rất nhiều những bộ phim hoạt hình, phim truyền hình và phim điện ảnh tái hiện lại hình ảnh của các siêu anh hùng này.

Năm 2001, series phim hoạt hình Justice League chính thức được phát sóng trên kênh Cartoon Network và kể về cuộc hành trình của nhóm Liên Minh Công Lý.

Bên cạnh đó, các bộ phim hoạt hình khác về Justice League như: Justice League: The Flashpoint Paradox hay Justice League: Throne of Atlantis được rất nhiều người hâm mộ yêu thích. Một số các nhân vật khác đều được khai thác và chuyển thể thành phim truyền hình như: The Flash, Thị trấn Smallville, Wonder Woman…

Justice League: Throne of Atlantis và Justice League: The Flashpoint Paradox.

Thị trấn Smallville – series phim truyền hình ăn khách của đài CW về Superman.

Năm 2013, bộ phim Man of Steel kể về Superman được phát hành. Lúc này, vũ trụ điện ảnh của DC cũng bắt đầu được khai sinh. Sau sự kiện trong Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của DC có nội dung xoay quanh 2 người hùng vĩ đại nhất trong thế giới truyện tranh.

Tiếp đến là Suicide Squad và Wonder Woman cũng gặt hái được những thành công nhất định. Tới tháng 11 năm 2017, Justice League – Liên Minh Công Lý chính thức công phá màn ảnh rộng. Đây là bộ phim thứ năm của DCEU, cũng là bộ phim đầu tiên tập hợp những siêu anh hùng của Liên Minh Công Lý.

Nội dung phim sẽ tiếp nối câu chuyện còn đang bỏ ngỏ ở Batman v Superman: Dawn of Justice. Lúc này Superman đã chết, thế giới vẫn đang chìm đắm và tiếc thương anh. Thế nhưng một thế lực đen tối khác đang cố gắng xâm chiếm Trái đất. Giờ đây Batman cùng với Wonder Woman sẽ phải cùng nhau hợp sức, cùng nhau đi tìm những con người dị biệt với năng lực siêu việt để thành lập Justice League, cứ thế giới khỏi đại họa.

Được coi là một trong những bom tấn cuối năm nay, Justice League sẽ có sự tham gia của các tên tuổi: Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller và Jason Momoa cùng các diễn viên khác. Tiếp đó, hãng Warner Bros. dự định sẽ thực hiện các dự án điện ảnh về các siêu anh hùng khác như Aquaman, The Flash, Supergirl, Shazam và trình làng trong những năm tiếp theo.

Justice League – Liên Minh Công Lý khởi chiếu từ ngày 17/11/2017.