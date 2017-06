Hé lộ loạt ảnh tình tứ của Minh Hằng và Rocker Nguyễn

Bộ phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” của đạo diễn James Ngô vừa tiếp tục bật mí tập 2 Behind the scenes của dự án điện ảnh được chờ đợi ra rạp nhất trong tháng 8. Trong đoạn clip hậu trường mới nhất, đoàn phim đã hé lộ một vài cảnh quay đầy tình tứ, lãng mạn của “bad boy” Duy Khang do Rocker Nguyễn đảm nhận cùng với cô gái lúc mập ú, xấu xí, lúc xinh đẹp, rạng ngời do chính Minh Hằng nhập vai. Minh Hằng, Rocker Nguyễn có những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn trên phim. Bên cạnh những khoảnh khắc quấn quýt trên phim trường, hai diễn viên chính Minh Hằng, Rocker Nguyễn còn thoải mái nhận xét về bạn diễn sau thời gian làm việc chung. Minh Hằng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi có Rocker Nguyễn ở bên cạnh. Rocker Nguyễn vừa trẻ trung, đẹp trai, ăn nhiều (cười) nhưng lại có một trái tim vô cùng nhạy cảm, đa cảm. Có cảnh quay Rocker Nguyễn chỉ diễn hỗ trợ thôi, nhưng bạn ấy cũng có thể bật khóc thật sự được. Tôi đã diễn xuất cùng nhiều nam diễn viên giỏi và tài năng, nhưng người mà có trái tim nhạy cảm, đa cảm như vậy thì không phải ai nào cũng có. Người đẹp trai như Rocker Nguyễn còn đốn tim được rất nhiều cô gái. Đặc biệt là tôi”. Lần đầu thử sức với phim ảnh và được hợp tác với một diễn viên dễ thương, nhiều kinh nghiệm như Minh Hằng, Rocker Nguyễn hóm hỉnh cho biết: “Minh Hằng không hẳn là có tật xấu. Nhưng khi cô ấy nóng, mệt thì sẽ rất cáu và làm cho tôi sợ (Cười)”. Ngoài clip hậu trường thú vị, ê-kíp thực hiện bộ phim điện ảnh “Sắc đẹp ngàn cân” cũng chính thức tung bộ ảnh tạo hình nhân vật đầy ấn tượng. Minh Hằng xuất hiện với 2 hình ảnh đối lập là“đẹp tự nhiên”... và "hoàn hảo từng centimet". Với Rocker Nguyễn, anh vẫn duy trì hình tượng lịch lãm khi hóa thân thành Mr.Producer Duy Quang điển trai. Jolie Phương Trinh đầy cuốn hút, bí ẩn với phong cách gợi cảm. Bộ hình còn thu hút sự tò mò với sự góp mặt của nhân vật “phù thủy dao kéo” do Đại Nghĩa đảm nhận và vai diễn “cô gái nhiều chuyện” của ca sĩ Âu Bảo Ngân. Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu 2016, “Sắc đẹp ngàn cân” dự kiến được CGV phát hành toàn quốc vào tháng 11/8./. http://streaming.vov.vn/2017_06_26/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/Sac_Dep_Ngan_Can__Behind_The_Scene__Tap_2__Du_kien_khoi_chieu_11082017.mp4

