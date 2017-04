Hé lộ những điều hấp dẫn trong bom tấn “Vệ binh dải ngân hà 2“

"Guardian of the Galaxy Vol. 2 – Vệ binh dải ngân hà 2" chính là bom tấn đầu tiên của Marvel trong năm nay. Sau thành công vang dội của phần phim trước, cuộc chiến của Star-Lord và các đồng đội trong năm nay hứa hẹn sẽ thêm phần hoành tráng và ác liệt. Không những thế, bộ phim còn hé lộ thêm vô số tình tiết và nhân vật mới. Toàn bộ nhóm Vệ binh dải ngân hà do Star-Lord chỉ huy sẽ tiếp tục quay trở lại cuộc phiêu lưu tiếp theo này và có thêm nhiều gương mặt mới. Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Salnada), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Baby Groot (Vin Diesel) và Rocket Raccoon (Bradley Cooper) sẽ lại sát cánh cùng nhau để bảo vệ dải ngân hà. Gamora (Zoe Salnada). Drax the Destroyer (Dave Bautista). Rocket Raccoon (Bradley Cooper). Baby Groot (Vin Diesel). Ngoài ra, Yondu (Michael Rooker) cùng đội quân đánh thuê Ravagers của hắn cũng sẽ tái xuất. Bên cạnh đó, không thể không kể đến em gái nuôi của Gamora, Nebula (Karen Gillian). Có vẻ như 2 nhân vật này từ kẻ thù sẽ trở thành một thành viên của đội Vệ binh dải ngân hà. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là một ẩn số. Ngoài dàn diễn viên cũ, "Vệ binh dải ngân hà 2" còn chào đón hàng loạt nhân vật mới. Ego (Kurt Russell), một thực thể vũ trụ hùng mạnh và là cha của Star-Lord/Peter Quill. Quyền năng của ông hứa hẹn sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến ngân hà sắp tới. Bên cạnh đó, Mantis (Pom Klementieff) là một thành viên của đội Vệ binh dải ngân hà do Ego nuôi nấng. Cô có nhiều khả năng đặc biệt như đọc suy nghĩ, chữa thương,... Mantis chính là sự bổ sung hoàn hảo cho nhóm. Thành viên bí ẩn của Nova Corps do Sylvester Stallone thủ vai được đạo diễn James Gunn miêu tả là sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng với Marvel trong tương lai. Dù chưa lộ diện nhưng nhân vật này hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ cho các fan. Cho tới hiện tại, nhân vật phản diện xuất hiện trong trailer của "Vệ binh dải ngân hà 2" là cô nàng có làn da bằng vàng, Ayesha. Theo đạo diễn James Gunn, cô chính là Nữ tư tế Tối cao của một chủng tộc có công nghệ và trí tuệ vượt trội với tên gọi Sovereign. Đây là chủng tộc mạnh mẽ và tàn bạo với mưu đồ thống trị dải ngân hà từ rất lâu. Tuy nhiên, Ayesha cũng chỉ là một trong số nhiều phản diện của phần 2. Những kẻ chưa lộ diện nhiều khả năng có liên quan đến Thanos hay Ronan the Accuser của phần phim trước. Cuộc chiến trong phim hứa hẹn sẽ ác liệt hơn gấp nhiều lần. "Vệ binh dải ngân hà 2" sẽ công phá các phòng vé từ ngày 28/4.

