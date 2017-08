Hoàng “Mặt sắt“: Tôi bị bầm dập khắp người khi cưỡng bức Hương Phố

Diễn viên Duy Hưng đảm nhận vai Hoàng "Mặt sắt" trong phim Người phán xử. Nhân vật này xuất hiện trong phim không nhiều nhưng lại để lại ấn tượng rất rõ nét trong khán giả. Trong cuộc giao lưu trực tuyến độc giả, Duy Hưng đã chia sẻ về cơ duyên anh nhận được vai Hoàng "Mặt sắt" và những khó khăn khi quay "cảnh nóng" với Hương "Phố".

- Ngoài đời, nhiều người nhận xét Duy Hưng là người hiền lành, ít nói. Vì sao anh nhận được vai Hoàng "Mặt sắt" - tên giang hồ nguy hiểm và không từ thủ đoạn "bẩn" trong phim "Người phán xử"?

Đúng là ở ngoài đời, nhiều người nhận xét tôi là người hiền lành, trầm tính. Vì thế, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác cũng bất ngờ khi tôi nhận được lời mời đóng vai Hoàng "Mặt sắt". Vai diễn này đến với tôi rất tình cờ. Tôi là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội. Rất nhiều diễn viên trong nhà hát như NSND Hoàng Dũng, Hồng Đăng, Thúy An...tham gia phim Người phán xử. Tôi thường theo họ tới nơi làm phim vừa để chơi, vừa để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất.

Trong lần tình cờ đó, người trong ê-kíp phim Người phán xử phát hiện ra tôi và mời vào vai Hoàng "Mặt sắt".

Tôi là diễn viên kịch nói được 4 năm rồi nhưng chưa tham gia vào bất cứ phim điện ảnh và truyền hình nào. Vì thế, không có lý do gì tôi lại từ chối cơ hội đến với mình.

Hoàng "Mặt sắt" suýt lấy mạng ông trùm Phan Quân.

- Trong phim "Người phán xử", Hoàng "Mặt sắt" là tên giang hồ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Anh nhận thấy phản ứng của khán giả như thế nào đối với vai diễn của anh?

Khi Người phán xử lên sóng, bản thân tôi cũng thấy ghét nhân vật Hoàng "Mặt sắt". Biểu cảm trên gương mặt, tính cách của nhân vật này đúng là "không mê được" (cười).

Tuy vậy, tôi rất bất ngờ khi ngoài đời, khán giả lại yêu quý và dành nhiều tình cảm cho tôi qua vai diễn này. Nhiều người còn gọi tôi là Hoàng "Mặt sắt". Điều này khiến tôi rất vui.

- Là một tên giang hồ nguy hiểm nhưng cái kết của Hoàng "Mặt sắt" lại khiến rất nhiều người hụt hẫng. Anh nghĩ sao về điều này?

Với một tên giang hồ nham hiểm và độc ác như Hoàng "Mặt sắt", việc anh ta phải chết là điều tất yếu và ai cũng có thể đoán được. Tuy nhiên, đúng là tôi và nhiều khán giả có một chút buồn và hụt hẫng khi nhân vật này chết dễ dàng quá.

Tôi mong có một cái chết khác, khốc liệt hơn, giang hồ hơn cho Hoàng "Mặt sắt". Đó phải là một cái kết ấn tượng như Hùng "Cá rô".

Tuy nhiên, thời gian quay phim Người phán xử khá căng. Các cảnh quay lại thường diễn ra ở vùng miền núi. Mọi thành viên trong ê-kíp đều nỗ lực hết sức để hoàn thành bộ phim.

Vì thế, Hoàng "Mắt sắt" có chết một các thiếu ấn tượng, tôi vẫn vì được tham gia vào một ê-kíp làm việc chuyên nghiệp và tâm huyết.

- Cảnh quay nào trong phim "Người phán xử" khiến anh ấn tượng nhất?

Đó chính là cảnh quay đầu tiên của tôi. Trong cảnh đó, nhân vật Hoàng "Mặt sắt" nhận được lệnh giám sát ông Phan Sơn tại nhà riêng của ông này. Tại đó, Hoàng "Mặt sắt" có rất nhiều hành động đe dọa anh trai ông trùm.

Trong khi tôi là lính mới vào nghề, người vào vai Phan Sơn là NSƯT Quốc Trọng - một cây đa, cây đề trong lĩnh vực phim ảnh.

Vì thế, tôi có chút hồi hộp, lo lắng và bối rối nữa. Rất may, NSƯT Quốc Trọng là người rất tâm lý. Ông luôn khuyến khích, động viên tôi cố gắng hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất. Khi diễn, ông luôn biết cách đôn diễn xuất của người trẻ lên.

Hoàng "Mặt sắt" là vai diễn đầu tiên của Duy Hưng trên màn ảnh nhỏ.

- Trong phim "Người phán xử" nhân vật Hoàng "Mặt sắt" của anh đã cưỡng hiếp Hương "Phố" (vai của diễn viên Thúy An) và đẩy cuộc đời của cô gái này vào chỗ bi đát. Tuy vậy, rất nhiều bất ngờ khi ngoài đời, anh và Thúy An lại khá thân thiết. Anh có thể chia sẻ về mối quan hệ này?

Chị Thúy An và tôi học cùng trường và cùng công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Chị An có vẻ ngoài rất nữ tính, ít khi can thiệp vào những chuyện ngoài cuộc sống của mình nhưng khi buộc phải lên tiếng về một vấn đề nào đó, chị rất thẳng thắn và quyết liệt.

Không chỉ thân với chị Thúy An, tôi còn có mối quan hệ khá tốt với chồng chị. Hai anh em nhiều khi còn rủ nhau đi chơi mà không cho chị An đi cùng.

- Mối quân hệ thân thiết này có gây khó khăn cho anh khi thực hiện cảnh quay cưỡng hiếp Hương "Phố" trong phim "Người phán xử"?

- Chắc chắn là có. Không chỉ tôi mà chị Thúy An cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Nếu tôi đóng cảnh đó với một người khác, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn là đóng với chị An.

Cảnh quay này khi lên phim rất ngắn, nhưng thực tế, chúng tôi phải thực hiện trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, chúng tôi phải quăng quật, giằng xé nhau tới mức thâm tím của mình mẩy.

Sau rất nhiều lần quay nhưng chưa đạt yêu cầu của đạo diễn, chị An phải bảo tôi: "Thôi, làm hết sức đi em".

- Sau cảnh quay này, anh có gặp rắc rối gì với chồng diễn viên Thúy An không?

Trước khi thực hiện cảnh quay này, chồng chị An có nhắn tin cho tôi và chị với lời đe dọa: "Hai người về nhà thì chết với tôi". Tuy nhiên, cả hai đều biết anh đang nói đùa nên không để tâm lắm.

Chị Thúy An rất may mắn khi lấy được người chồng hiểu biết. Anh luôn chia sẻ với chị mọi điều trong cuộc sống, cảm thông cho chị những khó khăn trong nghề diễn.

Cảnh quay Hoàng "Mặt sắt" cưỡng hiếp Thúy An.

- Thúy An đã tìm được "một nửa" của mình, vậy còn anh thì sao?

Tôi không muốn chia sẻ cuộc sống riêng tư trên báo chí. Tôi biết, khán giả có yêu mến thì mới tò mò về cuộc sống của mình nhưng chuyện tình cảm, tôi muốn giữ cho riêng mình.

Cảm ơn anh !

