Huy Khánh “cướp” Mai Thanh Hà khỏi tay Trường Thịnh trong “Bình tĩnh mà yêu“

Vừa qua, đoàn phim "Bình tĩnh mà yêu" của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã có buổi gặp gỡ thân mật ra mắt đoàn phim với những chia sẻ thú vị về chuyện tình tay ba cũng như những nhân tố đầy hứa hẹn từ dàn diễn viên. "Bình tĩnh mà yêu" do công ty Nam Uy BSB và Cty Oscar Town cùng sản xuất, lấy bối cảnh gần gũi với thiên nhiên. Bộ phim là câu chuyện tình tay ba của một cô chủ ở resort nhỏ ven biển với nhiều thử thách và cung bậc cảm xúc đa dạng trong tình yêu. Đảm nhận vai nữ chính là Mai Thanh Hà - đương kim quán quân Diễn viên triển vọng trong cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội Điện ảnh TP. HCM tổ chức. Hai vai nam chính đóng cặp với Hà là diễn viên Huy Khánh và Nguyễn Quốc Trường Thịnh. Trường Thịnh có bài toán khá thú vị khi phải “cạnh tranh” với chính đàn anh Huy Khánh trong phim cả về câu chuyện tình cảm cũng như phần đất diễn của mình trong phim. Chia sẻ về diễn viên Mai Thanh Hà – một nhân tố mới của điện ảnh, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh không ngần ngại cho rằng: “Mai Thanh Hà không phải là một chất liệu thuận lợi. Cô chưa có nhiều trải nghiệm sống và nét diễn vẫn còn nông. Dù vậy, không có một viên ngọc thô nào mà không cần mài giũa. Quan trọng là Tuấn Anh có cảm xúc với nét diễn của Mai Thanh Hà và cô rất hợp vai. Hình thể, cá tính của Mai Thanh Hà rất gần với nhân vật." Nhà sản xuất và đạo diễn cho rằng họ không dùng diễn viên ăn khách cho phim của mình vì muốn mang đến một món ăn mới cho khán giả. Là người đảm nhiệm vai nữ chính với nhiều kỳ vọng, Mai Thanh Hà cho biết cô cũng bị áp lực ít nhiều. Hà chia sẻ rằng mình không phải là một diễn viên quá tài năng hay khác biệt so với người khác. Ở Hà có sự nhạy cảm, giàu cảm xúc và Hà luôn luôn tập luyện nhiều. Để vào vai diễn này, cô cũng phải hy sinh chút ít về sở thích ăn uống, bỏ trà sữa vốn là món khoái khẩu. Bản thân Hà là người nhút nhát, thiếu tự tin, dễ stress nhưng Hà là người cực kỳ đam mê, quyết liệt với những gì mình đã chọn./.

