Khán giả bất bình trước cái kết “nhanh như tên bắn” của “Người phán xử“

Tập cuối "Người phán xử" lên sóng truyền hình tối 31/8 với sự chờ đợi, trông ngóng của đông đảo khán giả. Rất nhiều người cho rằng, chắc chắn sẽ khác với những phim theo cùng một mô típ khác, "Người phán xử" sẽ có một cái kết đặc biệt và gây bất ngờ. Tuy nhiên, trái với mong đợi, không ít người hụt hẫng, "tụt cảm xúc" vì tính huống phi lý và từng phân cảnh diễn ra "nhanh như chớp". Dù được đầu tư kỹ lưỡng nhưng bộ phim vẫn không thoát khỏi những hạt sạn và đi theo vết xe đổ của một số phim Việt Nam trước đây, đó là "đầu voi đuôi chuột".

Lê Thành bị chính trùm giang hồ Phan Quân bắn chết, Lương Bổng tự sát, còn Bảo "ngậu" lộ diện là cảnh sát hình sự. Vợ chồng Phan Hải - Diễm My không chết nhưng phải vào tù, bỏ lại cậu con trai bơ vơ không biết sẽ đi đâu về đâu trong khi gia đình Phan Hương - Khải "sở khanh" lại không hề xuất hiện trong tập cuối của phim.

Cảnh quay Phan Quân gào khóc thảm thiết sau khi biết mình vừa bắn chính con trai ruột Lê Thành.

Đa số khán giả khi xem phim đều khẳng định "kết phim quá chán", "cái kết hụt hẫng, chớp nhoáng", nhạt nhẽo, "thiếu muối". Một khán giả "trung thành" của phim có tên Lan Anh cho biết, "Trong lần Phan Quân, Lê Thành và Khải "sở khanh" bị vây bắt trong rừng lúc Phan Hải bị Kính Trắng lừa, Bảo "ngậu" đã thẳng tay bắn chết người lính dân phòng và giải vây cho cả bọn. Cũng nhờ lần đó mà Bảo lấy được lòng tin của Phan Quân và dần trở thành "thân cận" của ông trùm cùng với Lương Bổng.

Ở tình huống khác, Lương Bổng đã chỉ ra rằng Bảo "ngậu" không hề bắn chết người lính dân phòng, ảnh chỉ giả vờ để "lấy điểm" của Phan Quân mà thôi. Nếu Lương Bổng biết được việc này thì ông thừa khả năng đoán được Bảo "ngậu" có thân phận không rõ ràng. Vậy mà Lương Bổng lại không nói với Phan Quân để đề phòng mà quyết định giữ im lặng, để rồi Phan Quân tin tưởng và giao hết cả giấy tờ của Phan Thị dẫn đến việc Bảo Ngậu "lật kèo" và phá trọn ổ Phan Thị"?

Đồng quan điểm đó, một khán giả khác có tên Trần Trọng Nghĩa cho rằng phim có sự sắp đặt quá lộ liễu. Cụ thể, "Cảnh ông Sơn lấy điện thoại quay lén Thế "chột" với Lê Thành nói chuyện mà 1 góc quay quay được mặt Thế "chột" xong lại đến Lê Thành, đã thế còn rõ, không rung nữa chứ!?

Khi công an họp, ông thiếu tướng nói Bảo "ngậu" là K3 mà ông trưởng ban chuyên án ngồi bên tỏ ra ngạc nhiên rồi bắt tay (chẳng nhẽ ông ngồi bên Bảo "ngậu" rồi còn không biết là K3?), Lê Thành chết mà em gái chả thèm quan tâm, còn hẹn với Bảo ra bãi lúa. Sạn hạt quá to".

Một khán giả có tên Hoàng Anh nhận xét: "Kết nhạt quá, không có cảnh Phan Hải và Phan Quân bị xét xử ra sao, còn Khải "sở khanh" với Phan Hương. Rồi còn Trần Tú nữa, tự dưng đùng cái ra cảnh Bảo "ngậu" với em gái Lê Thành".

"Ơ, vậy là hết phim sao Người phán xử? Kết thúc thế thì có gì hay chứ? Sao Lương Bổng không bắn Bảo "ngậu" và đốt cuốn sổ để cứu Phan Quân mà lại giao lại cho công an rồi tự bắn vào đầu nhỉ? Hoặc ít ra cũng trốn đi rồi nuôi thằng cu Bin chứ sao để nó chạy theo xe tù thế? Công an lo bắt người, để thằng bé bơ vơ thế à? Sao không có xe cứu thương để chở Lê Thành đi bệnh viện?" - khán giả tên Quyên chia sẻ.

Trước cái kết "thiếu muối", nhiều khán giả còn tự "vẽ" ra kết phim theo ý mình khiến nhiều người thích thú. Theo đó, khán giả có tên Đoàn Ngọc Thạch bày tỏ, "Nói thật các ông làm kết như theo bản gốc chán lắm. Đáng lẽ Phan Quân, Phan Hải, Lương Bổng đi tù. Bảo "ngậu" không nên là công an chìm mà cùng Lê Thành chưa có tiền án hướng Phan Thị ra làm ăn chân chính vì Phan Quân đã ấp ủ điều này. Thế "chột" và đồng bọn thì bị bắt quả tang ma túy lãnh án tử do Lê Thành báo cho công an.

Phan Hải ra tù, vợ được cứu sống về với con là viên mãn nhất, thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Lương Bổng, Phan Quân về già được mãn hạn phát hiện Bảo "ngậu" con của Lương Bổng là cái kết hay mà vẫn mang tính cảnh sát hình sự Việt Nam vì có tội phải đi tù còn buôn bán ma túy phải bị tử hình. Cái kết này quay từ lâu rồi. Phan Quân chưa sửa răng còn mấy cảnh trước Phan Quân sửa răng rồi, vậy là cái kết đã có trước. Haizz chán".

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng kết phim thế là "chuẩn", hợp logic. Điển hình, một khán giả có tên Sơn Đoàn cho rằng: "Về cái kết: Nhiều người nói xàm nhưng có lẽ do kịch bản bị lộ nên mọi người không thấy hứng thú chứ mình thấy, nói một cách công bằng cái kết này thật sự rất hay, rất logic, giải quyết được các thắc mắc trước đó.

Khán giả Sơn Đoàn giãi bày về cái kết phim "Người phán xử".

Và trên hết, đúng theo tinh thần: Gieo nhân nào gặp quả nấy. Tất cả những người nhận kết cục bi thảm đều đã gây ra tội ác trong quá khứ. Cho dù bạn có quý mến nhân vật của bạn như thế nào thì một khi tay đã nhúng chàm ắt hẳn không tránh khỏi phải nhận sự trả giá. Kể cả Phan Quân, để đạt được vị trí là chủ tịch Phan Thị, ông chắc hẳn đã sát hại không biết bao nhiêu mạng người. Đó là báo ứng, nhân quả".

Bạn Nguyễn Long thừa nhận, "Cái kết ngắn gọn như vậy nhưng đã nói lên cái thiện luôn thắng cái ác. Bộ phim này theo mình đã rất thành công, ai diễn cũng rất tròn vai, mỗi nhân vật đều đưa khán giả đến một góc nhìn riêng".

Chưa dừng lại ở đó, nhiều khán giả còn "tin" rằng "chắc chắn sẽ có phần 2". "Tôi đoán chắc chắn sẽ có phần tiếp theo, A Lý sẽ thay Lương Bổng trung thành với Phan Thị. Phan Thành còn sống gây dựng lại đế chế cùng con trai Phan Hải một cách tinh vi và đầu óc hơn. Trần Tú sẽ gây dựng đế chế riêng đầy thù hận và là kẻ thù chính sau này của Lê Thành, Bảo "ngậu" sẽ lấy em Lê Thành và là người đối đầu Phan Thị tiếp theo" - một khán giả có tên Anh Thương viết.

Diễn viên Việt Anh lên tiếng sau khi cái kết phim bị khán giả "ném đá"

Trước luồng ý kiến trái chiều về cái kết của bộ phim, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Việt Anh (vai Phan Hải) chia sẻ, "Cái kết có thể gây nhiều tranh cãi nhưng dù sao câu chuyện cũng đã khép lại, bộ phim đã kết thúc và để lại 1 kỷ niệm đẹp cho cả ê-kíp và hy vọng khán giả truyền hình cũng đồng cảm như vậy. Tạm biệt Người phán xử, tạm biệt Phan Hải, rất cảm ơn cậu đã làm cuộc sống tớ có thêm một bước chuyển thú vị"./.

