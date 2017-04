Không còn Paul Walker, “Fast and Furious 8” đã hết hấp dẫn?

Fast and Furious 7 lãi 1,37 tỷ USD, 70% trong số khán giả xếp hàng dài trước các phòng vé cho biết, họ trả tiền vì Brian O'Conner. 30% còn lại, không quan tâm nhiều đến nội dung phim, họ đến rạp như một lời tri ân dành cho Paul Walker, lần cuối cùng.

Trước tiên, hãy bắt đầu với câu hỏi, tại sao Fast and Furious cần một chàng cảnh sát trung niên đầy trách nhiệm? Câu trả lời cần được làm rõ, từ một câu hỏi khác: nhóm của Dom bao gồm những ai? Cho nên, sự có mặt của Brian, một đặc vụ rất cần thiết cho những trận chiến theo đúng mô típ của phim hành động kiểu Hollywood.

Lưu manh kết hợp với cảnh sát chống lại thế lực đen tối, rượt đuổi, đánh đấm, kèm theo một chuyện tình lãng mạn với em gái của Dom, nàng Mia. Fast 7 hay vì như lời đạo diễn, bộ phim như một lời tri ân và tưởng nhớ Paul Walker, nhân vật hóa thân Brian, thay vì sự hấp dẫn của những màn đua tốc độ thường thấy, những màn đấm đá nghẹt thở.

Liệu Fast 8 còn hấp dẫn như các phần trước đó?

Nếu The Rock bận quay Hercules thì việc anh này chỉ xuất hiện một vài phân cảnh trong Fast 7 tương đối dễ hiểu. Thứ nhất, cảnh sát Luke Hobbs khi ấy chưa thể trở thành một Brian phiên bản cơ bắp không thuyết phục người xem cho lắm. Thứ hai, không nên có hơn một viên cảnh sát tham gia vào những phi vụ cùng với những tay du thủ, du thực. Vì thế, từ Fast 5 đến Fast 8, vai trò của Hobbs mới được khẳng định một cách khiên cưỡng, sau sự ra đi của Brian cùng cái chết của Paul Walker.

Fast cần Brian cũng vì thế!

Báo chí nước ngoài nói nhiều về sự có mặt của 3 gã đầu trọc nguy hiểm trong Fast 8. Hai trong số này thuộc diện vai u, thịt bắp, nhân vật còn lại do Jason Statham thủ vai. Những gương mặt này đảm bảo cho những pha đánh đấm trong Fast 8 nhưng không thích hợp cho tình tiết nào mới.

Ở tuổi 42, Charlize Theron cũng không còn sức hút như hồi tham gia Italian Job cách đây 14 năm. Ngoài nụ hôn với Dom, cũng như vài phân cảnh nóng không được truyền thông đánh giá cao. Người xem có lẽ, cần một câu chuyện ngôn tình hơn là một mối tình éo le trong một bộ phim hành động từ đầu đến cuối. Về khoản này, Brian và Mia ăn đứt nhân vật Cipher và Hobbs. Ngoài ra, Fast 8 kém hấp dẫn còn bởi chính những pha đuổi bắt được đoàn làm phim tung hô.

Những màn đối kháng giữa các gã cơ bắp dường như đã trở nên nhàm chán?

Nói như một độc giả của trang Movienthusiast, Fast 8 na ná như một cảnh nào đó của Transfomer. Đặc biệt ở phân đoạn một loạt siêu xe không người lái nổi loạn trên đường phố. Nhiều cơ bắp, lắm công nghệ hiện đại không hẳn tốt nhưng thiếu Paul, Fast dường như thiếu đi một nốt trầm đẹp đẽ.

Fast không Brian thiếu hấp dẫn ở chỗ đó!

Nội dung của Fast gói gọn trong một câu Người tốt trở thành xấu, người xấu trở thành tốt (nguyên văn: There will be good guys who turn bad, and bad guys who turn good). Hai chữ GIA ĐÌNH cũng được các nhân vật nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong các phần Fast trước đây.

Cô đào Charlize Theron cũng đã 42 tuổi.

Vấn đề của Fast 8 cũng chính ở hai câu khẩu hiệu đó khi Dom phản bội lại tất cả những đồng đội đã từng gắn bó. Chỉ còn yếu tố GIA ĐÌNH, không có Brian, không còn Mia, liệu Fast 8 còn hấp dẫn? Lại một câu hỏi phỏng đoán không dễ trả lời. Tuy nhiên gần như chắc chắn Fast 8 khó thu hút người ta đến rạp so với Fast 7. Khi mà, mô típ thường thấy của bộ phim giải trí ăn khách bị phá vỡ. Vì nhân vật mang tính biểu tượng Brian, vì lời tri ân dành cho Paul Walker đã không còn nữa./.