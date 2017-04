Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh của những minh tinh, tài tử nổi tiếng

Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Johnny Depp là trong bộ phim kinh dị năm 1984 có tựa đề "A Nightmare on Elm Street", vai bạn trai của nhân vật chính và là một nạn nhân. Dù còn trẻ tuổi nhưng Kristen Stewart đã tham gia một số lượng phim đáng kể, trên 20 phim. Tuy nhiên, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh của nữ diễn viên là vai diễn Sarah Altman trong phim "Panic Room" hồi năm 2002. Vai diễn đầu tiên của Nicolas Cage là trong bộ phim "Fast Times at Ridgemont High" (1982). Drew Barrymore lần đầu chạm ngõ màn ảnh là vai diễn trong phim "E.T. the Extra-Terrestrial" hồi năm 1982. Hình ảnh "ngây thơ" của Leonardo DiCaprio trong bộ phim đầu tay của anh có tựa đề "Critters 3" phát hành hồi năm 1991. Cameron Diaz có sự nghiệp bắt đầu từ giới người mẫu, và sau đó cô được biết đến với vai diễn đầu tiên trên màn ảnh là Tina Carlyle trong phim The Mask - một trong những bộ phim hài bom tấn của năm 1994. Vai diễn đầu tiên của Elijah Wood là trong bộ phim "Back to the Future Part II" (1986). Vai diễn đầu tiên của Jaden Smith chính là trong bộ phim "The Karate Kid" (2010). Khi phim "Heavenly Creatures" ra mắt năm 1994 và nhận được nhiều lời tán dương thì ẩn sau đó, ít ai biết được đó cũng là lần đầu tiên Kate Winslet diễn xuất trên màn ảnh. "Người dơi" của Hollywood - Christian Bale trong bộ phim đầu tay "Mio in the Land of Faraway" năm 1987 khi anh 13 tuổi. Bộ phim đầu tay của Natalie Portman chính là vai diễn Mathilda trong "Léon: The Professional" hồi năm 1994. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Jennifer Aniston là trong phim hài - kinh dị "Leprechaun" năm 1993. Ngay từ khi chạm ngõ điện ảnh, vai diễn Beck của Jared Leto trong phim "How to Make an American Quilt" hồi năm 1995 đã gây được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Johnny Depp là trong bộ phim kinh dị năm 1984 có tựa đề "A Nightmare on Elm Street", vai bạn trai của nhân vật chính và là một nạn nhân. Dù còn trẻ tuổi nhưng Kristen Stewart đã tham gia một số lượng phim đáng kể, trên 20 phim. Tuy nhiên, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh của nữ diễn viên là vai diễn Sarah Altman trong phim "Panic Room" hồi năm 2002. Vai diễn đầu tiên của Nicolas Cage là trong bộ phim "Fast Times at Ridgemont High" (1982). Drew Barrymore lần đầu chạm ngõ màn ảnh là vai diễn trong phim "E.T. the Extra-Terrestrial" hồi năm 1982. Hình ảnh "ngây thơ" của Leonardo DiCaprio trong bộ phim đầu tay của anh có tựa đề "Critters 3" phát hành hồi năm 1991. Cameron Diaz có sự nghiệp bắt đầu từ giới người mẫu, và sau đó cô được biết đến với vai diễn đầu tiên trên màn ảnh là Tina Carlyle trong phim The Mask - một trong những bộ phim hài bom tấn của năm 1994. Vai diễn đầu tiên của Elijah Wood là trong bộ phim "Back to the Future Part II" (1986). Vai diễn đầu tiên của Jaden Smith chính là trong bộ phim "The Karate Kid" (2010). Khi phim "Heavenly Creatures" ra mắt năm 1994 và nhận được nhiều lời tán dương thì ẩn sau đó, ít ai biết được đó cũng là lần đầu tiên Kate Winslet diễn xuất trên màn ảnh. "Người dơi" của Hollywood - Christian Bale trong bộ phim đầu tay "Mio in the Land of Faraway" năm 1987 khi anh 13 tuổi. Bộ phim đầu tay của Natalie Portman chính là vai diễn Mathilda trong "Léon: The Professional" hồi năm 1994. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Jennifer Aniston là trong phim hài - kinh dị "Leprechaun" năm 1993. Ngay từ khi chạm ngõ điện ảnh, vai diễn Beck của Jared Leto trong phim "How to Make an American Quilt" hồi năm 1995 đã gây được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.