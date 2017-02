Miu Lê hôn Đỗ An 200 lần trong phim “Bạn gái tôi là sếp“

Sau nhiều tháng mong chờ, tối 3/2, bộ phim “Bạn gái tôi là sếp” đã ra mắt tại Hà Nội. Bộ phim được đánh giá là hội tụ đủ những yếu tố cần để khởi đầu năm mới: vui tươi, sôi động, kịch tính và tràn ngập tình yêu. Đây là món quà ý nghĩa dành cho khán giả dịp đầu xuân mới.

Trong buổi ra mắt tối 3/2, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã đến tham dự như người mẫu Lê Thuý, M Đức Bảo, Trâm Anh, Justatee, An Nguy, Big Daddy, Emily...

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ, ông rất hồi hộp vì đây là lần đầu ông được tham dự buổi ra mắt phim tại Hà Nội. Đạo diễn cảm ơn sự nồng nhiệt của khán giả thủ đô.

Dàn diễn viên phim Bạn gái tôi là sếp rạng rỡ trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội.

Nữ diễn viên chính Miu Lê chia sẻ, cảnh mà cô sợ hãi nhất trong phim là cảnh hôn Đỗ An, hôn đến 200 cái, hôn đến phát sợ. Bình thường được hôn trai đẹp là vinh dự nhưng với Miu là nỗi sợ hãi đến mức đạo diễn Hàm Trần phải động viên cô là “Miu Lê ơi, em cố gắng lên, cố gắng hôn để khán giả tin là hai người yêu nhau trong phim”.

“Bạn gái tôi là sếp” được đạo diễn Hàm Trần làm lại từ một bộ phim ăn khách tại Thái Lan 4 năm trước. Tác phẩm gốc ra đời thu về hơn 5 triệu USD ở xứ Chùa Vàng và trở thành hiện tượng phòng vé.

Ở phiên bản Việt Nam, “Bạn gái tôi là sếp” là câu chuyện hài hước về một chuyện tình ngang trái giữa anh chàng nhân viên ngân hàng và vị sếp ngang bướng, xinh đẹp và rất hiếu thắng nhưng trái lại có trái tim đa cảm. Họ yêu nhau một cách say đắm nhưng trong công việc thì tranh cãi kịch liệt bởi vì trong công ty không ai biết họ đang quen nhau. Tại đây xuất hiện liên tục những chi tiết dở khóc dở cười khi cặp đôi này che giấu tình cảm trước mặt nhiều người.

Nữ diễn viên Miu Lê.



Nam diễn viên Đỗ An, người vào vai anh chàng nhân viên ngân hàng chia sẻ: "Hi vọng bộ phim sẽ đem đến cho mọi người một khoảng thời gian giải trí, một buổi tối thật là vui với các bạn trẻ có thể dẫn nhau đi, có thể cười, có thể trải nghiệm một số cung bậc nào đó trong chuyện tình cảm. Trong phim thì những rắc rối về vấn đề tình cảm được làm quá lên nhưng trong đó gửi gắm thông điệp về tình yêu và một thông điệp nhân văn về sự hi sinh, mà trong tình yêu như thế thì sẽ đẹp hơn".

Bộ phim "Bạn gái tôi là sếp" khởi chiếu từ 3/2./.