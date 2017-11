Mối tình cám dỗ của “bông hồng” Anh Kate Winslet và Justin Timberlake

Vào đầu tháng 12 này, khán giả yêu điện ảnh sẽ có dịp được tái ngộ cặp đôi Justin Timberlake và bông hồng nước Anh - Kate Winslet trông bộ phim Wonder Wheel - Vòng xoay cám dỗ, một bộ phim tình cảm đậm sắc màu vintage.

Lấy bối cảnh thập niên 50, khung cảnh hoài cổ ôm trọn lấy khán giả và các diễn viên từ đầu đến cuối phim khiến Vòng xoay cám dỗ mang một màu sắc vintage rất riêng.

Kate Winslet đảm nhận cô nàng Ginny xinh đẹp.

Câu chuyện diễn ra ở Coney Island, một hòn đảo xinh đẹp với bờ biển xanh tràn ngập nắng đầy thơ mộng, một công viên sắc màu với vòng đu quay sặc sỡ dưới những ánh đèn màu. Chuyện phim cũng là vòng xoay cuộc đời của Ginny do Kate Winslet đảm nhận, một phụ nữ luống tuổi từng theo đuổi ước mơ diễn viên nhưng đành an phận làm phục vụ tại một nhà hàng nhỏ; và chọn sống phần đời còn lại cùng người chồng thô lỗ, cục mịch. Có lẽ Ginny đã có một đời sống tẻ nhạt và buồn chán nếu như cô không phải lòng Mickey - chàng cứu hộ điển trai do Justin Timberlake thủ vai với những mơ mộng sẽ trở thành nhà soạn kịch.

Vòng xoay cám dỗ mang một màu sắc vintage rất riêng.

Giữa tăm tối cuộc đời, chuyện tình ngang trái đã nảy nở. Hai tâm hồn đồng điệu, hai con người đam mê nghệ thuật, khát khao được giải thoát khỏi nhịp sống bế tắc thường ngày đã tìm thấy nhau, tìm được nơi dừng chân giúp họ lấy lại thăng bằng trong cuộc sống khi mỏi mệt. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi người con gái riêng của chồng Ginny đột ngột trở về nhà sau nhiều năm mất liên lạc, và cô cũng đem lòng thích Mickey.

Những thước phim đẹp trong Vòng xoay cám dỗ.

Tình yêu là những cảm xúc rung động tạm thời, phảng phất hay là lòng người sống với nhau, bao dung và chịu đựng nhau đến suốt đời, đều khơi gợi những giá trị tốt đẹp tiềm ẩn, là nguồn động lực để sống dạn dĩ, sống mạo hiểm hơn, và đôi khi phải trải qua nhiều cam go, thử thách, làm người ta thay đổi để tìm được một tình yêu chân thành như những nhân vật trong phim đã từng. “Khi liên quan đến tình yêu, chúng ta thường biến thành kẻ thù tệ nhất của chính mình”, một lời thoại ấn tượng trong phim hứa hẹn Vòng xoay cám dỗ sẽ là bản tình ca đầy lãng mạn như một lời rủ rê đầy mê hoặc dành cho những ai yêu cái đẹp và đam mê nghệ thuật.

"Vòng xoay cám dỗ" sẽ khởi chiếu vào 8/12/2017./.

