“Ngã ngửa” trước dàn sao Hollywood lồng tiếng cho phim hoạt hình

Khó có thể tưởng tượng được giọng nói quỷ quyệt của nhân vật rắn Kaa trong "The Jungle Book" là của nữ minh tinh Scarlett Johannson xinh đẹp. Giọng nói đáng yêu, ngộ nghĩnh của cậu bé "Nhóc trùm" trong "The Boss Baby" là của nam diễn viên 59 tuổi, Alec Baldwin. Nam diễn viên gạo cội Patrick Stewart, từng được biết đến qua loạt phim X-Men với vai diễn Giáo sư X đã nói vui rằng nhân vật Poop trong "The Emoji Movie" có lẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Amy Poehler đã khiến khán giả không thể quên được giọng nói đáng yêu, lạc quan của cảm xúc Vui vẻ trong "Inside Out" của Pixar. Kevin Hart đã rất thích thú khi lồng tiếng cho chú thỏ nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng vô cùng "đầu gấu", Snowball trong "The Secret Life of Pets". Nam diễn viên thừa nhận rằng sự kết hợp này khiến anh ấy cảm thấy thú vị và hào hứng. Khi Raymond Persi đến thử giọng cho chú lười Flash trong "Zootopia" anh đã nghĩ rằng mình phải nói thật chậm. Nhưng thực chất, là điều anh phải làm chỉ cần ngắt quãng giữa các từ. Khi lồng tiếng cho nhân vật Lightning McQueen trong "Cars", nam diễn viên Owen Wilson thừa nhận rằng Lightning là nhân vật anh yêu thích nhất và có nhiều nét tính cách giống con người của anh. Chú heo hồng Rosita dễ thương trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Sing" được lồng tiếng nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Reese Witherspoon. "The Rock” Dwayne Johnson đúng là sự lựa chọn hoàn hảo để lồng tiếng cho nhân vật Maui trong "Moana". Dwayne Johnson giống Maui từ ngoại hình vạm vỡ đến tính cách hài hước. Anh chia sẻ rằng tuổi thơ của mình cũng gắn liền với những câu chuyện về Á thần Maui. Giọng nói đáng yêu, hồn nhiên của chú cá xanh Dory trong "Finding Dory" là của nữ diễn viên Ellen DeGeneres. Cô chia sẻ rằng cô trở nên mạnh mẽ hơn khi nghe câu nói của Dory: "Hãy cứ tung tăng bơi lội". Jack Black thừa nhận vai Po trong "Kung Fu Panda" là nhân vậtyêu thích nhất của anh. Anh nói rằng Po giống như một hình ảnh Black trẻ hơn, cho nên anh lồng tiếng hoàn toàn tự nhiên theo tính cách của mình. Với nhân vật Olaf trong bộ phim hoạt hình "Frozen" của Walt Disney Animation Studios, Josh Gad đã đoạt giải nhân vật lồng tiếng hoạt hình chiếu rạp hay nhất vào năm 2014. Adam Sandler được coi là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật Dracula hài hước trong "Hotel Transylvania". Adam đã khiến mọi biểu cảm của nhân vật Dracula trở nên sống động.

