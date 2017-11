Ngô Thanh Vân, Á hậu Tú Anh đẹp kiêu kỳ với áo dài kiểu Cô Ba Sài Gòn

Ngô Thanh Vân xuất hiện xinh đẹp với trang phục áo dài trong buổi ra mắt phim “Cô Ba Sài Gòn” tại Hà Nội. Đây là dự án phim điện ảnh mới nhất của “đả nữ” với vai trò nhà sản xuất. Bộ phim xoay quanh nhà may Thanh Nữ, gia đình có 9 đời làm nghề may áo dài nức tiếng Sài Thành. Sự kiện đã thu hút nhiều nhân vật giải trí nổi tiếng. Bảo Thanh diện áo dài với hoạ tiết lạ mắt sánh đôi cùng NTK Đức Hùng. Diễm My 9X đóng vai Helen, một nhà thiết kế tài năng và xinh đẹp. Không thể không nhắc đến "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc. Cô diện mẫu áo dài hoạ tiết gạch bông hoài cổ. Trong "Cô Ba Sài Gòn", Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận nhân vật Như Ý, con gái một tiệm may áo dài nổi tiếng ở Sài Gòn những năm 1960. NTK Thuỷ Nguyễn dịu dàng trong tà áo dài xanh biếc. Á hậu Tú Anh gợi nhớ tới hình ảnh người phụ nữ Sài Gòn xưa từ kiểu tóc, phụ kiện đến trang phục. NSƯT Chiều Xuân cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp "xúng xính" diện áo dài và túi cói đến buổi ra mắt phim. Stylist Hoàng Ku trong một mẫu áo dài lạ mắt và độc đáo. MC Phí Linh với áo dài "gạch bông" đảm nhận dẫn chương trình.

