Ngô Thanh Vân, Diễm My hút mọi ánh nhìn khi mặc áo dài, đeo ngọc trai

Mới đây, hàng loạt sao Việt đã cùng hội ngộ tại buổi ra mắt phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn. Nổi bật trong số đó là Ngô Thanh Vân và Diễm My. Diện áo dài kết hợp với bộ trang sức ngọc trai sang trọng, Ngô Thanh Vân nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ ngay khi vừa xuất hiện. Cô diện chiếc áo dài nhung đen tuyền, sang trọng nhưng rất kén người mặc. Sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân làm nhiều người liên tưởng về hình ảnh của người phụ nữ Sài Gòn trong những thập niên trước. Trước ống kính, Ngô Thanh Vân thể hiện thần thái sang trọng, quyến rũ. Cô đeo vòng cổ được làm từ hơn 150 viên ngọc trai, giúp tôn lên quyền lực, sự quý phái của những người phụ nữ thành đạt. Trong "Cô Ba Sài Gòn", Ngô Thanh Vân đóng vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. Khi công bố dự án, người đẹp tiết lộ cô đã mất ba tháng để học may trước lúc bộ phim bấm máy. Diễm My 9X cũng không hề thua kém khi diện đủ bộ trang sức ngọc trai với gần 100 viên ngọc south sea trắng, từ vòng cổ, vòng tay đến bông tai và nhẫn. "Sau khi trải nghiệm những trang sức ngọc trai trong quá trình đóng phim Cô Ba Sài Gòn, My càng yêu thích những phụ kiện trang sức này hơn, giúp bản thân trở nên sang trọng trong những sự kiện trọng đại”, Diễm My 9X chia sẻ. Diễn viên kỳ cựu Diễm My, "người đàn bà đẹp" Thuỷ Hương đọ sắc bên Ngô Thanh Vân./.

Mới đây, hàng loạt sao Việt đã cùng hội ngộ tại buổi ra mắt phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn. Nổi bật trong số đó là Ngô Thanh Vân và Diễm My. Diện áo dài kết hợp với bộ trang sức ngọc trai sang trọng, Ngô Thanh Vân nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông và người hâm mộ ngay khi vừa xuất hiện. Cô diện chiếc áo dài nhung đen tuyền, sang trọng nhưng rất kén người mặc. Sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân làm nhiều người liên tưởng về hình ảnh của người phụ nữ Sài Gòn trong những thập niên trước.

Trước ống kính, Ngô Thanh Vân thể hiện thần thái sang trọng, quyến rũ. Cô đeo vòng cổ được làm từ hơn 150 viên ngọc trai, giúp tôn lên quyền lực, sự quý phái của những người phụ nữ thành đạt. Trong "Cô Ba Sài Gòn", Ngô Thanh Vân đóng vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. Khi công bố dự án, người đẹp tiết lộ cô đã mất ba tháng để học may trước lúc bộ phim bấm máy. Diễm My 9X cũng không hề thua kém khi diện đủ bộ trang sức ngọc trai với gần 100 viên ngọc south sea trắng, từ vòng cổ, vòng tay đến bông tai và nhẫn. "Sau khi trải nghiệm những trang sức ngọc trai trong quá trình đóng phim Cô Ba Sài Gòn, My càng yêu thích những phụ kiện trang sức này hơn, giúp bản thân trở nên sang trọng trong những sự kiện trọng đại”, Diễm My 9X chia sẻ. Diễn viên kỳ cựu Diễm My, "người đàn bà đẹp" Thuỷ Hương đọ sắc bên Ngô Thanh Vân./.