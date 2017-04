Người đàn bà đẹp nhất thế giới 2017 Julia Roberts: Các vai diễn để đời

Mystic Pizza (1988) kể về ba cô gái xinh đẹp cùng làm việc trong một tiệm bánh pizza, vùng ven biển thị trấn Mystic. Julia Robert vào vai Daisy Arujo - một cô gái xinh đẹp, quyến rũ và thích hẹn hò với những chàng trai nhà giàu. Trải qua nhiều thăng trầm, cô mới hiểu được tiền bạc không phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc cho con người. Vai diễn này giúp Julia Roberts nhận được đề cử đầu tiên tại Lễ trao giải Independent Spirit. Pretty Woman (1990): Cho đến nay, 'Pretty Woman' vẫn là bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Julia Roberts. Vivian Ward (Julia Robert thủ vai) đã bỏ dở trung học làm gái gọi ở khu phố đèn đỏ. Cuộc đời của Vivian thay đổi khi được thương nhân giàu có, Edward Lewis (Richard Gere) thuê cô đóng giả vị hôn thê của anh trong một buổi gặp gỡ quan trọng. Một chuyện tình đã chớm nở giữa những con người không cùng giai cấp. Vai diễn Vivian Ward đã giúp Julia nhận được giải thưởng Quả cầu vàng. My Best Friend's Wedding (1997): Bộ phim kể về Julianne Potter (Julia Robert đóng) và Michael O’Neal (Dermot Mulroney đóng) từng là một đôi tình nhân đẹp nhưng sau một thời gian, cả hai quyết định chuyển tình yêu thành tình bạn. 5 năm sau, Julianne nhận được điện mời đám cưới của Michael, cô nhận ra mình đã thực sự yêu bạn thân. Julianne bèn tìm mọi cách để phá hoại cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng rồi sau đó khi biết được tình cảm thực sự mà Michael dành cho vợ mình, cuối cùng Julianne đã từ bỏ. Stepmom (1998): Julia Robert vào vai Isabel, một nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp và tên tuổi, cũng là vợ của một người đàn ông đã có vợ và 2 đứa con. Mặc dù đã tìm mọi cách, Isabel vẫn không thể tiếp cận và gần gũi với lũ trẻ. Những tình tiết xung đột giữa người mẹ kế tương lai và hai đứa con chồng ngày một căng thẳng đến nỗi tưởng chừng như không thể hòa giải. Chỉ đến khi mẹ của lũ trẻ qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, tình cảm chân thành đẹp đẽ của Isabel mới dần được đón nhận. Runaway Bride (1999): Đây là một bộ phim khác đặc biệt thành công của bộ đôi Richard Gere và Roberts. Runaway Bride kể về câu chuyện kỳ lạ của Maggie Carpenter (Julia Roberts). Cô luôn chạy trốn khỏi chú rể ngay trong giờ khắc cuối cùng của lễ cưới. Nhưng đến khi tìm được tình yêu đích thực, cô lại chạy trốn một lần nữa vì ngay chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân. Notting Hill (1999): Cho đến giờ, Notting Hill vẫn là bộ phim kinh điển của dòng phim tâm lý-tình cảm-lãng mạn. Trong phim, William (Hugh Grant đóng) là một anh chàng hiền lành sống cuộc đời bình dị tại thị trấn Notting Hill, Luân Đôn. Cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn khi gặp minh tinh nổi tiếng Hollywood, Anna Scott (Julia Robert đóng). Phim đoạt giải BAFTA và được đề cử ở hai thể loại khác. Notting Hill cũng đoạt nhiều giải thưởng khác bao gồm giải British Comedy Award và Brit Award cho bài hát trong phim. Erin Brockovich (2000): Dựa trên một câu chuyện có thật, bộ phim kể về nghị lực và ý chí đấu tranh của Erin Brockovich, một phụ nữ gần như túng quẫn khi một mình nuôi ba đứa con và phải trả món nợ kếch sù sau một tai nạn. Trong một lần tình cờ phát hiện hồ sơ ở văn phòng luật mà cô vừa may mắn tìm được việc làm, Erin đã đối đầu với tổng công ty điện và gas, buộc họ bồi thường cho các cư dân bị nhiễm bệnh. Mona Lisa Smile (2003): Trong phim, Julia Roberts giáo viên môn lịch sử hội hoạ có tên Katherine Watson mới chuyển đến giảng dạy tại trường nữ sinh Wellesley. Thời kỳ đó, tất cả các trường học đều dạy cho nữ sinh rằng: một phụ nữ thành đạt là người con gái lấy được chồng! Nhưng với cách suy nghĩ vô cùng mới mẻ, Katherine đã vẽ ra cho những nữ sinh của mình một tương lai nhiều triển vọng hơn khi đề cập tới việc có một cuộc sống độc lập. Closer (2004): Diễn xuất xuất sắc của Julia Roberts trong phim Closer đóng cặp cùng những diễn viên hàng đầu: Clive Owen, Jude Law và Natalie Portman. Phim đề cập đến những vấn đề nóng bỏng như các mối quan hệ, tình yêu và sự khao khát tình dục cháy bỏng. "Eat, pray, love" (2010) là câu chuyện về người phụ nữ thành đạt Elizabeth Gilbert (Julia Robert đóng). Cô có một cuộc sống gần như hoàn hảo: sự nghiệp thăng hoa, người chồng đẹp trai, giàu có và một ngôi nhà tiện nghi. Tuy nhiên, Elizabeth luôn cảm thấy bị mất phương hướng và ngay chính bản thân cô cũng không biết mình thực sự muốn gì trong cuộc sống. Gilbert đã một mình đi du lịch Italia, trải nghiệm học yoga và thiền tại Ấn Độ và sau cùng, cô gặp người đàn ông của đời mình ở Bali, Indonesia.

