“Người phán xử” tập 28: Lộ sự thật xót xa, Lê Thành “từ mặt” Phan Quân

"Người phán xử" tập 28 phát sóng tối 28/6 tiếp tục với những diễn biến, tình tiết gay cấn. Sau khi đưa Lê Thành núp ngay dưới chân cầu thang để trốn tránh anh em Tuấn - Tú, Hạnh đã tìm mọi cách để che dấu vết và đánh lạc hướng để Tuấn - Tú tin rằng không có người lạ ở trong nhà sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía Lê Thành.

Tại chỗ ẩn nấp, Lê Thành vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tuấn - Tú và anh đã rất đau lòng khi biết sự thật là Phan Quân đã lợi dụng anh để đánh lạc hướng Thế "chột" nhằm thực hiện thành công kế hoạch cướp kho hàng.

Lê Thành đau lòng khi biết sự thật Phan Quân lợi dụng mình

Vì quá bức xúc, Lê Thành thẳng thừng nói với Hạnh rằng, "Anh sẽ không có một ông bố như thế. Anh không thể chấp nhận một ông bố sẵn sàng bán đứng cả con đẻ của mình" và anh đã rời khỏi nhà Hạnh. Tuy nhiên, phía công an đã phát hiện ra Lê Thành lẩn trốn và ập đến nhưng cuối cùng, Lê Thành thêm lần nữa lại may mắn thoát thân. Dù đang bị thương và gặp nguy hiểm nhưng Lê Thành nhất quyết không cần tới sự giúp đỡ của tập đoàn Phan Thị mà một mình bỏ trốn.

Ở một diễn biến khác, Lương Bổng theo đúng kế hoạch của Phan Quân đã tổ chức lực lượng để giăng bẫy, xóa sổ băng nhóm Thiên Long nhằm khôi phục lại vị thế của tập đoàn Phan Thị. Được biết, kế hoạch này của ông trùm đã được vạch ra đúng thời điểm Lê Thành đâm Thế "chột".

Về phần Phan Quân, sau khi Diễm My xuất hiện với tư cách là luật sư, sử dụng mọi lý lẽ để chứng minh bố chồng cô vô tội trước Thượng tá Mạnh Long và Vũ Bắc cũng như sự hỗ trợ từ phía sau của tập đoàn Phan Thị cùng sự "diễn xuất" của Phan Quân, cuối cùng ông trùm với "đàn em" thân cận đã đã ra khỏi trại tạm giam.

Cuộc hội ngộ của Phan Quân và tập đoàn Phan Thị sau khi ra khỏi trại tạm giam.

Nhưng có lẽ chẳng ai có thể ngờ được, Diễm My lại trình lên công an hồ sơ bệnh mất trí nhớ và tiền sử bệnh tâm thần của Phan Quân. Tuy nhiên, đây cũng là lý do đầy thuyết phục để Diễm My giải thích cho đám tang giả mà Phan Quân từng bày ra để xử Thế "chột".

Nghe tin Phan Quân trở về, đám Huy Kình - Huy Bá cùng nhiều nhóm giang hồ kéo đến chào hỏi và thăm dò. Lúc này, Phan Hải cũng được dịp ra oai, dằn mặt những kẻ đã dám chẳng coi anh ta ra gì khi được ông trùm giao chiếc ghế Tổng Giám đốc. Vị thế của ông trùm được tái thiết lập.

Nghĩ lại lúc còn ở trong trại tạm giam, Phan Quân đã rất tức giận khi thấy bài báo về Lê Thành với tiêu đề "Con rơi của Phan Thị bị tình nghi giết người". Khi được Phan Hải giao đi tìm ra kẻ đứng sau bài báo, Bảo "ngậu" nhận định, "Kẻ viết bài báo này, một là chán sống, hai là có kẻ khác giật dây. Thế "chột" đang nằm trong viện, hắn không thể nghĩ ra độc chiêu này. Hơn nữa đây không phải là "gu" của lão. Trong bài báo này có rất nhiều chi tiết đáng để lưu tâm. Chứng tỏ, người đứng đằng sau không phải là một kẻ tầm thường".

Cuộc họp kín của Phan Quân với Lương Bổng và Bảo "ngậu".

Đồng tình với quan điểm của Bảo "ngậu", Lương Bổng cho rằng, "Vả lại, người được xếp ngang hàng với sếp tổng xưa nay chỉ có 1… Sơn Tư (kẻ thù đã chết dưới tay Phan Quân)". Lúc này, ông trùm quyết sẽ tự tìm hiểu và nói, "Tòa soạn báo này liên tục là kỳ đà cản mũi cản bước tiến của Phan Thị. Sẽ còn một loạt bài báo khác ăn theo bài báo này cho nên chúng ta phải ra lệnh báo động đỏ, ngừng tất cả các hoạt động lại".

Với số phận Lê Thành, một kẻ bí ẩn xuất hiện tại bệnh viện Tâm Trí Đức đã nhận lệnh phải tìm ra anh sớm nhất và kẻ đó đã xuất hiện tại nhà Mỹ Hạnh./.