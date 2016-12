Nhan sắc đẹp hút hồn của 25 nàng “Bond Girl” trên màn ảnh rộng

Trong số các nữ diễn viên từng đảm nhiệm vai “Bond Girl”, người ta thường nhắc tới nhan sắc gợi cảm đến từ Thụy Sĩ - người đẹp Ursula Andress - với tư cách “Bond Girl” đầu tiên. Cô đảm nhận vai Honey Ryder trong phim “Dr. No” (Tiến sĩ No - 1962) - bộ phim điện ảnh đầu tiên mở màn cho loạt phim điện ảnh dài kỳ về điệp viên 007. Daniela Bianchi vào vai Tatiana Romanova, người tình của Bond trong "From Russia With Love" năm 1963. Nữ diễn viên Shirley Eaton là "Bond Girl" tiếp theo góp mặt trong phần phim "Goldfinger" năm 1964. Nữ diễn viên người Pháp Claudine Auger được biết đến nhiều nhất với vai "Bond Girl" Dominique "Domino" Derval trong Thunderball năm 1965. Nữ diễn viên người Nhật Akiko Wakabayashi (1939) được khán giả điện ảnh thế giới biết đến qua vai diễn cô nàng "Bond Girl" Aki trong bộ phim về điệp viên James Bond mang tên You Only Live Twive (1967). Diana Rigg đóng vai Contessa Teresa di Vicenzo trong tập phim "On Her Majesty's secret service" năm 1969. Jill St. John nhận vai Bond-Girl Tiffany Case trong phim thứ bảy về Điệp viên 007 - Diamonds Are Forever. Năm đó, Jill St. John 31 tuổi, tươi trẻ và mang vẻ đẹp Mỹ tiêu biểu. Jane Seymour vai Solitaire trong “Live and Let Die” năm 1973. Britt Ekland được chọn vào vai Mary Goodnight trong tập phim "The Man with the Golden Gun" (1974) bởi vẻ ngoài hấp dẫn và đặc biệt là biết sử dụng súng thành thạo. Barbara Bach là người mẫu Mỹ, được chọn vào phim "The Spy Who Loved Me" (1977) với vai Anya Amasova. Trong phần phim “Moonraker” (1979), nữ diễn viên Lois Chiles vào vai điệp viên CIA Holly Goodhead - cộng sự của Bond. Claudine Auger là "Bond Girl" người Pháp đầu tiên trong lịch sử. Bà đóng vai Domino Petacchi trong tập phim "Thunderball" - ra mắt năm 1965. Nữ diễn viên Maud Adams đảm nhận vai Octopussy trong phần phim cùng tên năm 1983. Tanya Roberts đóng vai cô nàng "Bond Girl" Stacey Sutton gợi cảm trong tập phim "A View to a Kill" năm 1985. Maryam d'Abo là nữ diễn viên điện ảnh người Anh, cô thủ vai Bond-Girl Kara Milovy trong bộ phim The Living Daylights (1987). Carey Lowell là một trong những "Bond Girl" xinh đẹp khi vào vai Pam Bouvier trong phim "Licence To Kill Bond" năm 1989. Diễn viên mang hai dòng máu Hà Lan và Thụy Điển - Izabella Scorupco - nổi tiếng kể từ sau khi vào vai Natalya Simonova trong phim GoldenEye (1995). Tham gia trong "Tomorrow Never Dies" (1997), Dương Tử Quỳnh vào vai Wai Lin - viên nữ cảnh sát chìm cùng James Bond thi hành nhiệm vụ ngăn chặn một âm mưu có khả năng gây ra chiến tranh thế giới thứ 3. Trong "The World is Not Enough" (1999), Denise Richards vào vai tiến sĩ Christmas Jones, bên cạnh điệp viên quyến rũ Pierce Brosnan. Cựu hoa hậu Mỹ Halle Berry cũng là một trong những "Bond Girl" khá thành công với vai diễn Jinx trong phần phim "Die Another Day" năm 2002. Năm 2006, tên tuổi Eva Green được đông đảo khán giả trên toàn thế giới biết đến sau vai diễn Vesper Lynd trong Casino Royale - tập phim Bond đầu tiên mà Daniel Craig tham gia. Olga Kurylenko được cả thế giới biết đến khi trở thành "Bond Girl" trong tập phim 007 mang tên "Quantum of Solace" năm 2008, xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Daniel Craig. Từ diễn viên vô danh, người đẹp Pháp Berenice Marlohe nổi tiếng khắp thế giới khi tham gia phim "Skyfall" năm 2012. Lea Seydoux vào vai nữ tiến sĩ Madeleine Swann trong "Spectre" năm 2015. Nàng "Bond Girl" khác quyến rũ không kém Lea trong "Spectre" là minh tinh người Italy Monica Bellucci.

Trong số các nữ diễn viên từng đảm nhiệm vai “Bond Girl”, người ta thường nhắc tới nhan sắc gợi cảm đến từ Thụy Sĩ - người đẹp Ursula Andress - với tư cách “Bond Girl” đầu tiên. Cô đảm nhận vai Honey Ryder trong phim “Dr. No” (Tiến sĩ No - 1962) - bộ phim điện ảnh đầu tiên mở màn cho loạt phim điện ảnh dài kỳ về điệp viên 007. Daniela Bianchi vào vai Tatiana Romanova, người tình của Bond trong "From Russia With Love" năm 1963. Nữ diễn viên Shirley Eaton là "Bond Girl" tiếp theo góp mặt trong phần phim "Goldfinger" năm 1964. Nữ diễn viên người Pháp Claudine Auger được biết đến nhiều nhất với vai "Bond Girl" Dominique "Domino" Derval trong Thunderball năm 1965. Nữ diễn viên người Nhật Akiko Wakabayashi (1939) được khán giả điện ảnh thế giới biết đến qua vai diễn cô nàng "Bond Girl" Aki trong bộ phim về điệp viên James Bond mang tên You Only Live Twive (1967). Diana Rigg đóng vai Contessa Teresa di Vicenzo trong tập phim "On Her Majesty's secret service" năm 1969. Jill St. John nhận vai Bond-Girl Tiffany Case trong phim thứ bảy về Điệp viên 007 - Diamonds Are Forever. Năm đó, Jill St. John 31 tuổi, tươi trẻ và mang vẻ đẹp Mỹ tiêu biểu. Jane Seymour vai Solitaire trong “Live and Let Die” năm 1973. Britt Ekland được chọn vào vai Mary Goodnight trong tập phim "The Man with the Golden Gun" (1974) bởi vẻ ngoài hấp dẫn và đặc biệt là biết sử dụng súng thành thạo. Barbara Bach là người mẫu Mỹ, được chọn vào phim "The Spy Who Loved Me" (1977) với vai Anya Amasova. Trong phần phim “Moonraker” (1979), nữ diễn viên Lois Chiles vào vai điệp viên CIA Holly Goodhead - cộng sự của Bond. Claudine Auger là "Bond Girl" người Pháp đầu tiên trong lịch sử. Bà đóng vai Domino Petacchi trong tập phim "Thunderball" - ra mắt năm 1965. Nữ diễn viên Maud Adams đảm nhận vai Octopussy trong phần phim cùng tên năm 1983. Tanya Roberts đóng vai cô nàng "Bond Girl" Stacey Sutton gợi cảm trong tập phim "A View to a Kill" năm 1985. Maryam d'Abo là nữ diễn viên điện ảnh người Anh, cô thủ vai Bond-Girl Kara Milovy trong bộ phim The Living Daylights (1987). Carey Lowell là một trong những "Bond Girl" xinh đẹp khi vào vai Pam Bouvier trong phim "Licence To Kill Bond" năm 1989. Diễn viên mang hai dòng máu Hà Lan và Thụy Điển - Izabella Scorupco - nổi tiếng kể từ sau khi vào vai Natalya Simonova trong phim GoldenEye (1995). Tham gia trong "Tomorrow Never Dies" (1997), Dương Tử Quỳnh vào vai Wai Lin - viên nữ cảnh sát chìm cùng James Bond thi hành nhiệm vụ ngăn chặn một âm mưu có khả năng gây ra chiến tranh thế giới thứ 3. Trong "The World is Not Enough" (1999), Denise Richards vào vai tiến sĩ Christmas Jones, bên cạnh điệp viên quyến rũ Pierce Brosnan. Cựu hoa hậu Mỹ Halle Berry cũng là một trong những "Bond Girl" khá thành công với vai diễn Jinx trong phần phim "Die Another Day" năm 2002. Năm 2006, tên tuổi Eva Green được đông đảo khán giả trên toàn thế giới biết đến sau vai diễn Vesper Lynd trong Casino Royale - tập phim Bond đầu tiên mà Daniel Craig tham gia. Olga Kurylenko được cả thế giới biết đến khi trở thành "Bond Girl" trong tập phim 007 mang tên "Quantum of Solace" năm 2008, xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Daniel Craig. Từ diễn viên vô danh, người đẹp Pháp Berenice Marlohe nổi tiếng khắp thế giới khi tham gia phim "Skyfall" năm 2012. Lea Seydoux vào vai nữ tiến sĩ Madeleine Swann trong "Spectre" năm 2015. Nàng "Bond Girl" khác quyến rũ không kém Lea trong "Spectre" là minh tinh người Italy Monica Bellucci.