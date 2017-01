Những bộ phim “bom tấn” của Paramount Pictures sẽ ra mắt năm 2017

1. "Monster Trucks - Xe tải quái vật"

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Tripp (Lucas Till), một học sinh cấp 3 sở hữu niềm đam mê tốc độ cực kỳ mãnh liệt. Với khao khát được rời khỏi thị trấn, Tripp quyết tâm thu thập những mảnh phế liệu từ bãi rác xe hơi để chế tạo một chiếc “Monster Truck” của riêng mình và vô tình phát hiện một sinh vật ngoài hành tinh vô cùng kỳ lạ.

Rất nhanh chóng, họ trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau thoát khỏi rắc rối từ những kẻ phá hoại và tham gia những cuộc đua xe quyết liệt nhưng không kém phần lý thú.

Với kinh phí 125 triệu USD dưới bàn tay đạo diễn Chris Wedge và 4 biên kịch bao gồm: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Derek Connolly và Matthew Robinson,"Monster Trucks" sẽ là tác phẩm hành động phiêu lưu – hoạt hình xứng đáng được chờ đợi dịp đầu năm. Phim dự kiến khởi chiếu 13/1/2017.

2. "xXx: The Return of Xander Cage - xXx: Phản Đòn"

Bộ phim xoay quanh nhân vật Xander Cage - một vận động viên thể thao mạo hiểm bất đắc dĩ phải làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Để thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, Xander Cage đã tập hợp một nhóm gồm những “người giỏi, liều lĩnh và hoàn toàn điên rồ” để hỗ trợ mình.

Ngoài vị trí sản xuất kiêm vai chính được đảm nhiệm bởi nam diễn viên cơ bắp Vin Diesel, dàn diễn viên của "xXx: Return of Xander Cage" còn có sự góp mặt của những tên tuổi như: Deepika Padukone, Chân Tử Đan, Samuel L. Jackson. Phim hứa hẹn sẽ đem lại những màn trình diễn thể thao mạo hiểm đẹp mắt, các cảnh cháy nổ cũng như chiến đấu mãn nhãn. Phim dự kiến khởi chiếu 27/1/2016.

3. "Rings"

Có một lời nguyền trong một cuốn băng kỳ bí rằng: Những người xem cuốn băng này đều sẽ chết một cách bí ẩn trong vòng bảy ngày….





Tiếp nối phần 1 năm 2002 mang tên "The Ring" và phần 2 năm 2005 là "The Ring Two", bộ phim "Rings" viết tiếp câu chuyện kinh dị về những vòng tròn oan nghiệt cướp đi mạng sống của vô số người trên màn ảnh. Đây sẽ là tác phẩm không thể bỏ qua của các tín đồ mê phim kinh dị, nhất là những người từng rợn tóc gáy với hai phần phim trước.

Phim dưới quyền đạo diễn của F. Javier Gutiérrez, chỉ đạo sản xuất Laurie MacDonald và Walter Parkes – những người từng thực hiện các phần "The Ring" trước đó. "Rings" dự kiến khởi chiếu 3/2/2017.

4. "Ghost In The Shell - Vỏ bọc ma"

"Vỏ bọc ma" là bom tấn hành động của hãng Paramount chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Nhật Bản. Nội dung phim nói về một người máy sinh học trong cuộc chiến chống tội phạm và đồng thời cũng là hành trình tìm lại quá khứ của mình.

Ngoài sự tham gia của cô đào bốc lửa Scarlett Johansson, phim còn hứa hẹn nhiều cảnh chiến đấu vô cùng đẹp mắt dưới các định dạng 2D, 3D và IMAX 3D. Phim dự kiến khởi chiếu 31/3/2017.

5. "Baywatch"

"Baywatch" có sự góp mặt của hai tài tử The Rock và Zac Efron vốn đã quen mặt với người yêu mến dòng phim hài, là tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ series phim hành động ăn khách suốt một thập kỉ từ năm 1989 – 1999.

Bộ phim kể về một nhân viên cứu hộ bờ biển khó tính (The Rock) buộc phải nhận chàng trai trẻ, tính cách phóng khoáng (Zac Efron) về đội của mình trong nỗ lực cứu lấy bãi biển khỏi sự phá hoại từ một công ty dầu mỏ. Phim dự kiến khởi chiếu 12/5/2017.

6. "World War Z 2 – Thế chiến Z 2"

Phần đầu tiên "World War Z" của đạo diễn Marc Forster mang về hơn 540 triệu USD (hơn 11.691 tỷ đồng) trên toàn thế giới vào năm 2013 và là một trong những bộ phim hay nhất về xác sống.

Những bàn luận về việc thực hiện phần tiếp theo đã bắt đầu nóng lên ngay sau khi phim được phát hành. Hiện các chi tiết về nội dung phần tiếp theo, dựa trên tiểu thuyết của Max Brooks vẫn đang được giữ bí mật. Brad Pitt vẫn sẽ tham gia sản xuất dự án mới cùng Jeremy Kleiner và Dede Gardner. Phim dự kiến khởi chiếu 9/6/2017.

7. "Transformers: The Last Knight - Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng"

"Transformers" là thương hiệu điện ảnh bom tấn đã đem về cho Paramount Pictures danh tiếng cũng như tiền bạc rủng rỉnh. Phần năm loạt phim bom tấn robot biến hình của ông hoàng phim cháy nổ Michael Bay sẽ có sự góp mặt của nam diễn viên đoạt giải Oscar Anthony Hopkins.

Đạo diễn Michael Bay cũng đã gửi đoạn clip thông báo đến người hâm mộ về sự ra mắt của teaser trailer đầu tiên của phim vào ngày 16/12/2016 tới đây. Phim dự kiến khởi chiếu 23/6/2017.

8. "Friday the 13th - Thứ Sáu ngày 13"

Sát nhân Jason Voorhees một lần nữa trở lại gieo rắc nỗi kinh hoàng mang tên "Thứ Sáu ngày 13" trong bộ phim cùng tên. Thương hiệu phim về sát thủ hàng loạt Jason lần này được trao cho đạo diễn Breck Eisner.

Sau hàng loạt các dự án phần tiếp theo, phim làm lại…nhân vật Jason Voorhees vẫn là một “con gà đẻ trứng vàng” trên màn ảnh khi người hâm mộ vẫn muốn một lần nữa chứng kiến gã đeo mặt nạ và vung dao rựa đuổi theo nạn nhân trên màn ảnh. Phim dự kiến khởi chiếu 13/10/2017.

9. "Downsizing"

Matt Damon trên phim trường "Downsizing".

Ngoài những cái tên kể trên, Paramount Pictures còn đang lên kế hoạch ra mắt cho bộ phim đáng được chờ đợi khác là "Downsizing" với sự tham gia của dàn diễn viên Hollywood tài danh như Kristen Wiig, Matt Damon, Jason Sudeikis... Phim dự kiến khởi chiếu 22/12/2017./.