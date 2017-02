Những bộ phim kinh dị không thể bỏ qua trong năm 2017

"The Ring" sẽ chính thức ra mắt vào 3/2. Sự trở lại sau hơn 1 thập kỷ (từ 2002) khiến "The Ring" phải mang một diện mạo khác hẳn. Nội dung bộ phim kể về chặng hành trình chiến đấu với ma quỷ để cứu lấy người bạn trai của một người phụ nữ dũng cảm. "Jeepers Creepers 3: Cathedral" chưa được ấn định ngày phát hành. Đây là phần thứ 3 từ bộ phim cùng tên. Phần 3 sẽ đi sâu vào câu chuyện của nhân vật Trish - người cố gắng cứu con trai mình khỏi số phận bi thảm như anh trai cô. "Get out" sẽ công chiếu vào 24/2. Bộ phim kinh dị xoay quanh một người đàn ông trẻ tuổi người Mỹ gốc Phi tên là Chris (do Daniel Kaluuya thủ vai), bạn gái của anh Rose (do Allison Williams) và gia đình của mình. Bộ phim không có nhiều cảnh chém giết, máu me nhưng vẫn gây kinh hoàng cho người xem. "Keep Watching" phát hành vào 24/3, kể về 3 kẻ điên loạn đột nhập vào một nhà dân, giam cầm và bắt họ chơi trò chơi để quyết định sống hay chết. "The Dark Tapes" phát hành trong tháng 3/2017. Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng kinh dị với không khí huyền bí, rùng rợn. Những sinh vật huyền bí, những con quỷ sẽ khuấy đảo thế giới của bạn. "Annabelle 2" phát hành vào 11/8. Sự trở lại của búp bê rối gỗ Annabelle hứa hẹn sẽ gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng ở phòng chiếu sau thành công của phần 1. "It" dự kiến ra mắt ngày 8/9. Bộ phim trở lại motif cũ với những chú hề mang tính biểu tượng, dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh dị "Stephen King" (1986). "Friday the 13th" dự kiến ra mắt vào đúng ngày 13/10. Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên với chân dung một kẻ giết người man rợ. "Insidious 4" dự kiến ra mắt vào 20/10. Nhờ sự thành công vang dội của 3 phần trước mà "Insidious" có thể làm đến phần 4. Vẫn chưa rõ về nội dung phim nhưng nhiều khả năng, "Insidious 4" sẽ tập trung vào nhân vật Elise - người phụ nữ diệt ma quỷ với khả năng đặc biệt. "Saw: Legacy" dự kiến ra mắt vào 27/10 là phần thứ 8 của loạt phim "Saw" quá nổi tiếng. Vẫn với motif cũ với kẻ sát nhân cùng lưỡi cưa nhưng phần 8 hứa hẹn những kỹ xảo ấn tượng cùng nội dung kỳ bí hơn./.

