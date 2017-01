Những bom tấn Hollywood hứa hẹn gây “sốt” vé năm 2017

Beauty & The Beast

Emma Watson đảm nhận vai nàng Belle trong "Người đẹp và quái vật".

Hồi tháng 3/2016, bộ phim “Cô bé Lọ Lem” phiên bản người đóng (live-action) do hãng Disney sản xuất đã khiến khán giả đổ xô đến rạp. Và năm 2017, khi “Người đẹp và quái vật” ra mắt, không cớ gì thành công này lại không lặp lại. Khán giả luôn mong mỏi được trở về tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích từng được gối đầu giường. Đặc biệt, bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Emma Watson.

Khi nhận vai diễn này, nữ diễn viên xúc động chia sẻ: “Cuối cùng, tôi có thể thông báo cho các bạn biết, tôi sẽ đảm nhiệm vai nàng Bella trong dự án phim ‘Beauty and the Beast’ sắp tới của Disney. Bộ phim hoạt hình gốc là một phần quan trọng trong tuổi thơ tôi. Thật khó tin là tôi có thể được nhảy điệu ‘Be Our Guest’ và hát ‘Something There’. Cô bé Emma sáu tuổi đang reo vui vì sung sướng. Đã đến lúc phải đi học hát rồi. Tôi không thể chờ đợi đến ngày các bạn ra rạp xem bộ phim mất”.

Bộ phim do đạo diễn Bill Condon (đạo diễn của “The Twilight Saga: Breaking Dawn” - Part 1 và Part 2) chỉ đạo thực hiện, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2017.

Kong: Skull Island

“Kong: Skull Island” có nhiều cảnh quay ở Việt Nam.

Trong năm 2017, “Kong: Skull Island” cũng là một bộ phim bom tấn đáng được mong đợi, nhất là đối với khán giả Việt Nam, khi Việt Nam là một trong ba bối cảnh chính của phim - cùng Australia và Hawaii. Trong những trailer mới được hé lộ, Việt Nam đẹp đến ngỡ ngàng dưới góc máy của các nhà làm phim Hollywood.

“Kong: Skull Island” được đánh giá là phiên bản điện ảnh "khủng" nhất về quái vật này. Phim có bối cảnh trong những năm 1970, kể về một nhóm nhà thám hiểm được tập hợp lại để mạo hiểm sâu vào một hòn đảo chưa được thăm dò ở Thái Bình Dương. Bộ phim được đầu tư tới 190 triệu USD. Kịch bản viết bởi John Gatins (Flight) và Max Borenstein (Godzilla).

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia gồm Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero và nữ diễn viên Trung Quốc - Cảnh Điềm… dự kiến ra mắt vào tháng 10/2017.

Guardian of The Galaxy 2

Thành công vang dội của “Vệ binh dải ngân hà” hồi tháng 8/2014 đã khiến các nhà sản xuất ngay lập tức bắt tay vào thực hiện phần 2. Nội dung của “Vệ binh dải ngân hà” phần 2 chưa được hé lộ, tuy nhiên, người hâm mộ dự đoán nó sẽ xoay quanh cuộc đi tìm một Viên đá Vô cực. Đó cũng là mục tiêu của ác nhân Thanos trong quá trình hoàn thành vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực.

Phần 2 của bộ phim tiếp tục được dẫn dắt dưới bàn tay đạo diễn James Gunn cùng sự tham gia của các diễn viên: Chris Pratt trong vai Star-Lord, Zoe Saldana trong vai Gamora, và Dave Bautista trong vai Drax. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 5/2017.

Fast & Furious 8

Phần 7 của “Fast & Furious” khép lại với cái kết đẹp về sự ra đi của nhân vật cảnh sát Brian O'Conner sau cái chết của nam diễn viên Paul Walker. Vượt qua nỗi buồn chia tay một trong những nhân vật chính được yêu thích nhất, khán giả sẽ lại tiếp tục được thưởng thức những pha hành động, cảnh đua xe mãn nhãn trong “Fast 8”. Ngoài sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc là Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell… Phần 8 của “Fast & Furious” còn có sự góp mặt của minh tinh Charlize Theron. Cô sẽ thủ vai “ác nữ” Cipher – kẻ đối đầu với "băng đảng Toretto".

Cipher mang đến áp lực và sự tàn nhẫn khi bắt cóc cả gia đình của Mia Toretto và Brian O'Conner, đồng thời ép buộc Dom (Vin Diesel) phản bội lại những người anh em.

“Fast & Furious 8” dự kiến ra rạp vào tháng 4/2017.

Fifty Shades Darker

Đầu năm 2015, phim 17+ “50 Shades Of Grey” của nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson dù bị khán giả và giới chuyên môn chê bai kịch liệt, nhưng vẫn thu về tới 571 triệu USD. Nhờ phim ăn khách, hãng Universal quyết định làm tiếp hai phần. Phần 2 của bộ phim với tựa đề “Fifty Shades Darker” tiếp tục kể câu chuyện tình mang đậm màu sắc nhục dục của Christian Grey và Anastasia Steele. Tuy nhiên, phần 2 xuất hiện một nhân vật trong bóng tối bắt đầu “rình rập” Ana, đó là người tình cũ lớn tuổi của Christian (do Kim Bassinger thủ vai), nhất quyết phá hủy mối quan hệ mới của anh.

“Fifty Shades Darker” vẫn sẽ rất “nóng”, dự kiến ra mắt vào dịp Valentine năm nay.

Toy Story 4

“Toy Story” (Câu chuyện đồ chơi) là loạt phim hoạt hình kinh điển của hãng Pixar, cả 3 phần phim đã nhận được đánh giá rất cao từ giới phê bình và dễ dàng chinh phục mọi khán giả khó tính.

Sau thành công của “Toy Story 3” năm 2010, hãng Pixar quyết định bắt tay vào sản xuất phần tiếp theo của bộ phim. Theo đó, bộ phim sẽ được làm mới hoàn toàn và không tiếp nối những gì từ 3 phần phim trước. Chủ tịch Pixar, ông Jim Morris đã tiết lộ mặc dù phần 3 đã rất thành công khi thu về 1 tỷ USD trên toàn cầu và nhận được 1 đề cử Oscar năm 2011 ở hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất, nhưng phần 4 sẽ phát triển theo một hướng mới, không quá tập trung vào mối quan hệ giữa trẻ em và những món đồ chơi.

“Bộ phim vẫn giữ bản sắc riêng, nhưng đó sẽ là một câu chuyện tình yêu”, Morris tiết lộ.

“Toy Story 4” dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 6/2017.

Wonder Woman

Nữ siêu anh hùng Wonder Woman do Gal Gadot thể hiện có màn trình làng trong “Batman v Superman: Dawn of Justice” và nhận được nhiều cảm tình từ người hâm mộ. Wonder Woman của Gal Gadot được đánh giá là điểm sáng nhất của bộ phim, vượt mặt cả 2 tài tử Ben Affleck và Henry Cavill.

Bộ phim riêng về nhân vật do đạo diễn Patty Jenkins thực hiện, và có sự tham gia của các ngôi sao Chris Pine, Lucy Davis cùng Robin Wright. Đây là lần đầu tiên một nữ siêu anh hùng chính thức bước lên màn ảnh rộng, phá vỡ thế độc tôn của dòng phim chỉ toàn nam siêu anh hùng trước đây của Hollywood. “Wonder Woman” dự kiến ra rạp vào tháng 6/2017.

Spider-Man: Homecoming

Sau Tobey Maguire và Andrew Garfield, nam diễn viên trẻ tuổi Tom Holland được hãng Marvel Studios và Sony Pictures chọn vào vai Peter Parker/Spider-Man trong bộ phim riêng về Người Nhện vào mùa hè 2017. Trước đó, Người Nhện đã có màn “chào sân” ấn tượng khi xuất hiện chớp nhoáng trong siêu bom tấn "Captain America: Civil War" (4/2016).

Tom Holland mang đến cho khán giả một “Người Nhện tuổi teen” trẻ trung và hết sức dễ thương. Đây là lần đầu tiên phim về Người Nhện khai thác quãng thời gian trung học khi cậu mới phát hiện và phải xoay sở để thích nghi với năng lực kỳ diệu của mình. Nhưng may mắn, cậu nhận được sự hỗ trợ từ phía “đại gia” Tony Stark (Người Sắt).

Thor: Ragnarok

Trong “Vũ trụ điện ảnh Marvel”, Thần Sấm Thor là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất. Phần 3 của bộ phim với tựa đề “Thor: Ragnarok” càng hấp dẫn hơn khi có sự xuất hiện của Doctor Strange – Phù thủy tối thượng – siêu anh hùng có phần phim ra mắt vô cùng thành công trong năm 2016. Doctor Strange sẽ cùng Thor và Hulk đối đầu với những kẻ phản diện ngoài hành tinh có sức mạnh vô biên trong “Thor: Ragnarok”.

Với sự tham gia của Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), dàn sao của “Thor: Ragnarok” càng trở nên hùng hậu. Ngoài Cumberbatch, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston và Mark Ruffalo (vai Hulk), còn phải kể đến Cate Blanchett (vai siêu ác nhân Hela), Anthony Hopkins (Odin), Jeff Goldblum, Karl Urban… Phim dự kiến ra mắt tháng 11/2017.

The Wolverine 2

Đây sẽ là lần cuối cùng Hugh Jackman đảm nhận vai Người Sói.

“The Wolverine 2” được cho là phần phim cuối cùng Hugh Jackman đảm nhận vai Người Sói, chính vì thế, người hâm mộ sẽ càng mong chờ nam diễn viên kỳ cựu sẽ nói lời chia tay loạt phim này như thế nào. Hugh Jackman lần đầu thủ vai này trong “X-Men” công chiếu năm 2000. Tính đến nay nam diễn viên 49 tuổi đã 7 lần gắn bó với vai Người Sói trên màn ảnh, và xuất hiện trong tất cả các phần phim “X-Men”, gần đây nhất là trong “X-Men: Days of Future Past (2014)”. Người Sói cũng được coi là niềm tự hào trong suốt sự nghiệp diễn xuất của Hugh Jackman.

“The Wolverine 2” dự kiến ra rạp từ ngày 3/3/2017./.