Những bom tấn Hollywood từng cán mốc tỷ đô ở phòng vé

Ra mắt năm 2008, The Dark Knight là phần 2 của loạt phim về Batman do Christopher Nolan và nam diễn viên Christian Bale đảm nhận vai trò đạo diễn. Tổng doanh thu bộ phim đạt được lên tới con số 1,004,600,000 USD. Loạt phim The Hobbit, ra mắt hồi năm 2012 kể về thời gian trước sự kiện trong TLoTR ở vùng Trung Địa, lúc Bilbo còn trẻ và Gandalf lên đường đi tìm ông để giúp cho những người lùn lấy lại lãnh thổ của họ đã thu về tổng doanh thu lên tới 1,021,100,000 USD. Bộ phim hoạt hình của Disney mang tựa đề Zootopia ra rạp ngày 4/3/2016, dù chưa được 1 năm nhưng đã nhanh chóng thu về hơn 1 tỷ đô tiền vé (1,023,800,000 USD). Zootopia đồng thời cũng xác lập một kỉ lục là phim ra mắt tháng 3 có doanh thu cao nhất mọi thời đại. “Alice ở xứ sở thần tiên” của đạo diễn Tim Burton đã đem về doanh thu cho nhà sản xuất 1,025,500,000 USD. Tuy nhiên phần tiếp theo là Alice Through the Looking Glass ra mắt 2016 chỉ đạt doanh thu gần 300 triệu mà thôi. Ở thời điểm đầu lúc ra rạp năm 1993, Jurassic Park chưa đạt doanh thu 1 tỷ đô, nhưng nhờ phiên bản làm lại thêm hiệu ứng 3D ra mắt vài năm gần đây đã đưa doanh thu của phim vượt con số này, mang về thành công vang dội cho Universal Pictures cụ thể tổng doanh thu đạt được là 1,029,200,000 USD. Phần 4 của loạt phim cướp biển vùng Caribbean, On Stranger Tides đã đem về cho Walt Disney tổng doanh thu là 1,045,700,000 USD. Sau nhiều năm bị gián đoạn, phần 3 của Toy Story (Thế Giới Đồ Chơi) trở lại với khán giả năm 2010, đưa nhóm bạn đồ chơi của Andy vào một cuộc phiêu lưu mới. Bộ phim đã mang lại doanh thu cho nhà sản xuất lên tới 1,067,000,000 USD. The Dark Knight Rises gây ấn tượng với sự trở lại của Batman khi Gotham City không thể chịu đựng tội ác hoành hành thêm nữa. Với những tình huống hấp dẫn, bộ phim đạt tổng doanh thu lên tới 1,084,900,000 USD. Mặc dù bị giới “bình phim” từ chuyên môn ít tới chuyên sâu nhiều nhưng Transformers phần 4 Age of Extinction vẫn gặt hái doanh thu khổng lồ khi cán mốc 1,104,000,000 USD toàn thế giới. Skyfall là bộ phim duy nhất của loạt phim về siêu điệp viên James Bond 007 đạt được mốc doanh thu trên mức 1 tỷ đô (1,108,600,000 USD). Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước tới nay của Sony Pictures, ngoài ra Skyfall cũng là phim chiếu rạp đầu tiên đạt doanh thu trên 100 triệu bảng Anh ở thị trường UK.

