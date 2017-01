Những nam diễn viên điển trai, sáng giá của Hollywood

Liam Hemsworth là em trai của nam tài tử điện ảnh Chris Hemsworth. Tuy nhiên, nam diễn viên 26 tuổi này không hề mong muốn nổi tiếng bằng cách "dựa hơi" vào tên tuổi anh trai. Anh được biết đến với vai diễn đầy ấn tượng trong bộ phim The Hunger Games. Không thể phủ nhận được tài năng của Douglas Booth. Chỉ mới 24 tuổi nhưng anh đã có sự nghiệp vững chắc. Nam diễn viên thường đóng cặp với Emma Watson và Mila Kunis. Người hâm mộ phim Game of Thrones chắc chắn sẽ nhớ vai diễn về một anh chàng đẹp trai có tên Robb Stark. Và người đảm nhận nhân vật đó không ai khác chính là Richard Madden, 30 tuổi. Nhiều người hy vọng đây không phải là lần cuối cùng họ nhìn thấy anh trên màn hình lớn. Eddie Redmayne, 35 tuổi đã "đánh bại" rất nhiều ngôi sao tên tuổi khác để được xướng tên trong nhiều đề cử ở các giải thưởng điện ảnh. Thậm chí, anh còn từng giành giải Oscar danh giá với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chỉ cần xem những bộ phim có sự xuất hiện của Eddie, bạn sẽ hiểu tại sao anh lại được mến mộ nhiều đến thế. Henry Cavill, 33 tuổi được mệnh danh là nam diễn viên người Anh được nhiều cô gái "si tình" nhất. Jake Gyllenhaal, 36 tuổi luôn trở thành "tầm ngắm" của các đạo diễn nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất cực tốt. Tên tuổi của Chris Pratt, 37 tuổi chính thức được biết đến nhiều hơn khi anh tham dự bộ phim Guardians of the Galaxy hồi năm 2013. Sự nghiệp của Charlie Hunnam, 36 tuổi được đánh giá là chậm nhưng chắc. Thời gian đầu, anh chỉ xuất hiện trong một số chương trình truyền hình thực tế, sau đó là đảm nhận vai diễn chính trong bộ phim Guillermo del Toro và sau đó là vai diễn vua Arthur trong bộ phim Guy Ritchie. Ryan Reynolds, 40 tuổi đảm nhận một số vai diễn trong những bộ phim hành động, hài hước, nhưng tên tuổi anh chỉ thực sự tỏa sáng khi trở thành nhân vật chính trong phim Deadpool. Sự nghiệp của Jesse Eisenberg, 33 tuổi chỉ lên như diều gặp gió khi đảm nhận vai diễn Mark Zuckerberg - "ông trùm" facebook trong The Social Network. Đặc biệt, anh luôn lọt top danh sách những nam diễn viên đẹp trai của Hollywood. Aaron Taylor-Johnson, 26 tuổi thường xuyên diễn xuất trong những bộ phim siêu anh hùng và được công chúng nhớ tới. Mọi người hy vọng sẽ sớm gặp lại nam diễn viên Kit Harington, 30 tuổi.

Liam Hemsworth là em trai của nam tài tử điện ảnh Chris Hemsworth. Tuy nhiên, nam diễn viên 26 tuổi này không hề mong muốn nổi tiếng bằng cách "dựa hơi" vào tên tuổi anh trai. Anh được biết đến với vai diễn đầy ấn tượng trong bộ phim The Hunger Games. Không thể phủ nhận được tài năng của Douglas Booth. Chỉ mới 24 tuổi nhưng anh đã có sự nghiệp vững chắc. Nam diễn viên thường đóng cặp với Emma Watson và Mila Kunis. Người hâm mộ phim Game of Thrones chắc chắn sẽ nhớ vai diễn về một anh chàng đẹp trai có tên Robb Stark. Và người đảm nhận nhân vật đó không ai khác chính là Richard Madden, 30 tuổi. Nhiều người hy vọng đây không phải là lần cuối cùng họ nhìn thấy anh trên màn hình lớn. Eddie Redmayne, 35 tuổi đã "đánh bại" rất nhiều ngôi sao tên tuổi khác để được xướng tên trong nhiều đề cử ở các giải thưởng điện ảnh. Thậm chí, anh còn từng giành giải Oscar danh giá với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chỉ cần xem những bộ phim có sự xuất hiện của Eddie, bạn sẽ hiểu tại sao anh lại được mến mộ nhiều đến thế. Henry Cavill, 33 tuổi được mệnh danh là nam diễn viên người Anh được nhiều cô gái "si tình" nhất. Jake Gyllenhaal, 36 tuổi luôn trở thành "tầm ngắm" của các đạo diễn nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất cực tốt. Tên tuổi của Chris Pratt, 37 tuổi chính thức được biết đến nhiều hơn khi anh tham dự bộ phim Guardians of the Galaxy hồi năm 2013. Sự nghiệp của Charlie Hunnam, 36 tuổi được đánh giá là chậm nhưng chắc. Thời gian đầu, anh chỉ xuất hiện trong một số chương trình truyền hình thực tế, sau đó là đảm nhận vai diễn chính trong bộ phim Guillermo del Toro và sau đó là vai diễn vua Arthur trong bộ phim Guy Ritchie. Ryan Reynolds, 40 tuổi đảm nhận một số vai diễn trong những bộ phim hành động, hài hước, nhưng tên tuổi anh chỉ thực sự tỏa sáng khi trở thành nhân vật chính trong phim Deadpool. Sự nghiệp của Jesse Eisenberg, 33 tuổi chỉ lên như diều gặp gió khi đảm nhận vai diễn Mark Zuckerberg - "ông trùm" facebook trong The Social Network. Đặc biệt, anh luôn lọt top danh sách những nam diễn viên đẹp trai của Hollywood. Aaron Taylor-Johnson, 26 tuổi thường xuyên diễn xuất trong những bộ phim siêu anh hùng và được công chúng nhớ tới. Mọi người hy vọng sẽ sớm gặp lại nam diễn viên Kit Harington, 30 tuổi.