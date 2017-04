Những nhân vật hoạt hình này trông sẽ thế nào khi trưởng thành?

Cô bé Agnes láu lỉnh, ngộ nghĩnh trong "Despicable Me" khi trưởng thành lại dễ thương, gợi cảm đến bất ngờ với gu thời trang nóng bỏng. Tuy nhiên, cô nàng vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung. Hình ảnh cậu bé Stewie Griffin đáng yêu trong phim "Family Guy" về sau mọc râu rậm rạp khiến nhiều người thích thú. Chàng Jimmy Neutron trong "The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius" dù bé hay đã lớn thì vẫn thích theo đuổi đam mê khám phá thế giới xung quanh. Cậu bé Arnold trong "Hey! Arnold" khoe khéo phong cách "cool ngầu" ấn tượng. Beavis và Butt-head trong "Beavis and Butt-head" khi về già dù vẫn giản dị nhưng lại lại lộ "đầu hói" khiến nhiều người "không thể nhịn cười". Cô nhóc Margaret "Maggie" Simpson trong "The Simpsons" đã "bá đạo" thế này khi sử dụng súng. "Chàng béo" Russell trong "Up" đã trở nên phong độ, đáng yêu và "mi nhon" bất ngờ thế này. Nàng Masha trong phim "Masha and the Bear" có lẽ sẽ "đốn tim" không ít chàng trai bởi nhan sắc xinh đẹp, mĩ miều khi trưởng thành. Nhân vật Eric Cartman của "South Park" không thay đổi là bao so với thời thơ ấu. Nàng Ginger trong phim "As Told by Ginger" đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ và thành đạt. Cô bé Lilo nhí nhảnh trong "Lilo and Stitch" đã trở nên "nóng bỏng", quyến rũ đến lạ khi trở thành thiếu nữ. Dora trong "Dora the Explorer" khi lớn vẫn rất cá tính, năng động và đáng yêu không kém thời còn nhỏ.

