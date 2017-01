Những “nữ anh hùng” trong phim hoạt hình của Disney

1. Mulan trong phim "Mulan - Hoa Mộc Lan" (1998)

Hoa Mộc Lan xứng đáng là cái tên được nhắc đến trong danh sách những nàng công chúa dũng cảm của Disney. Sống trong thời phong kiến của nước Trung Hoa, Mộc Lan không như những cô gái khác lớn lên lấy chồng sinh con, cô nàng công khai thách thức nền văn hóa cổ hủ truyền thống, đấu tranh vì danh dự, gia đình và đất nước.

Không chỉ thực hiện được những điều tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông lúc bấy giờ, mà cô nàng còn cứu được hàng chục người đàn ông, bao gồm cả hoàng thượng.

Có thể nói, Hoa Mộc Lan được miêu tả như một chiến binh thực sự, cô nàng nàng còn dũng cảm thay đổi cả ngoại hình nữ tính vốn có. Tuy không phải một công chúa thực thụ, nhưng tinh thần và chủ nghĩa anh hùng của Hoa Mộc Lan đã nói lên tất cả.

2. Tiana trong "The Princess and the Frog - Công chúa và chàng Ếch" (2009)

Tiana không có một câu chuyện lãng mạn như những nàng công chúa khác và tình yêu ở đây không phải là trọng điểm. Tuy đến cuối cùng cô nàng vẫn có một chàng trai yêu thương mình, nhưng từ đầu đó không phải là điều Tiana muốn hướng tới. Ước mơ lớn nhất của cô là có thể mở một nhà hàng cho riêng mình.

Tiana có niềm đam mê của riêng mình, đam mê được độc lập trong cuộc sống, độc lập trong kinh tế. Khác với những cô gái chỉ chăm chăm vào tình yêu “đổi đời”, Tiana chính là ngọn hải đăng nữ quyền trong một vùng biển đầy những kẻ lệ thuộc chờ được cứu thoát.

3. Rapunzel trong "Tangled - Công chúa tóc mây" (2010)

Đừng để ngoại hình nhỏ nhắn, mái tóc dài và đôi mắt thơ ngây tròn xoe của Rapunzel đánh lừa bạn. Cô nàng chính là chiến binh luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Giống như Merida của "Brave - Công chúa tóc xù", Rapunzel cũng có vũ khí riêng và không ngại sử dụng nó. Có thể thấy một tên tội phạm ranh mãnh như Finn cũng dễ bị tóm gọn trong tay cô nàng.

Rapunzel không cần Finn giúp cô nhận ra điều gì trong suốt bộ phim. Cô nàng vẫn hiểu rõ giá trị của bản thân mình và đã làm chàng trai phải nhận ra điều đó.

4. Merida trong "Brave - Công chúa tóc xù" (2012)

Nếu như trong những câu chuyện trước, các nhân vật nữ cần có một tình yêu để kết thúc câu chuyện của mình thì Merida lại có một kết thúc mới mẻ hoàn toàn. Mở đầu cũng như những câu chuyện cổ tích cũ kĩ khác: Một cô công chúa bị ba mẹ sắp đặt phải lấy một chàng hoàng tử “môn đăng hộ đối”, một hôn lễ trong mơ. Nhưng Disney đã dùng Merida để đẩy sự cũ kĩ này lên một tầm cao mới.

Có một vẻ ngoài xinh đẹp và mái tóc vô cùng cá tính, Merida nổi loạn và không dễ dàng bị khuất phục. Cô nàng nhận biết được giá trị bản thân và khi bị coi như là một “phần thưởng” của trò chơi, cô sẵn sàng giương cung tên lên để chiến đấu và bảo vệ mình. Đến cuối phim, Merida khiến cho người xem nhận ra rằng được làm chính mình mới là điều quan trọng nhất và “phụ nữ” không nên bị gò ép vào bất kì giới hạn nào.

5. Elsa trong "Frozen - Nữ hoàng băng giá" (2013)

Elsa chắc chắn là hình tượng gây nhiều cảm xúc nhất cho khán giả trong những nàng công chúa gần đây của nhà Disney. Elsa không cần hoàng tử hay bất kì ai. Elsa cũng có những vấn đề riêng nhưng cô nàng biết cách xoay sở và tự trưởng thành để giải quyết vấn đề của mình.

Không như cô em gái Anna, Elsa không cần một tình yêu để có “hạnh phúc mãi mãi về sau”, Elsa chỉ cảm thấy vui sướng khi được trở thành chính mình. Và tại sao phải trở thành một công chúa kiểu mẫu khi có thể tự xây một lâu đài riêng và trở thành bà hoàng?

6. Moana trong "Hành trình của Moana" (2016)

Sau thành công lớn của "Frozen" năm 2013, Disney phải đối mặt với thách thức, tiếp tục truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho phái nữ và mang đến một câu chuyện cảm động nhưng không phải là công chúa được cứu bởi nụ hôn của hoàng tử. Và từ đó "Hành trình của Moana" được "ra đời".

Moana không hề kém cạnh gì các đàn chị. Ngay từ khi nhỏ cô nàng đã không thèm làm công chúa mà thích đi “phượt” hơn. Với cái tên có ý nghĩa là Đại Dương trong tiếng Polynesia, cô nàng thật sự có tính cách như biển cả, đầy nhiệt huyết và đầy khát khao.

Không cam chịu nhìn số phận của nơi mình sinh ra dần chết đi, Moana quyết định mạo hiểm giương buồm ra khơi để giải cứu vùng đất quê hương và làm rạng danh tổ tiên, giúp những truyền thống hào hùng của tổ tiên một lần nữa sống dậy. Hơn thế nữa, chuyến hành trình này đã giúp Moana có thể khám phá ra được bản thân mình thật sự là ai và những lí tưởng mà mình phải theo đuổi./.