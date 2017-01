Những nụ hôn đẹp nhất màn ảnh mọi thời đại

Theo đó, nụ hôn được bình chọn nhiều nhất là của Jack (Leonardo DiCaprio) và Rose (Kate Winslet) trong bộ phim "Titanic". Xếp thứ 2 là màn "khóa môi" nhờ… sợi mì spaghetti trong bộ phim hoạt hình “Lady and the Tramp”. Trong bộ phim “Ghost”, Sam đã đặt lên môi Molly một nụ hôn nồng cháy trước khi anh qua đời. Nụ hôn của cặp diễn viên Richard Gere và Julia Roberts trong "Pretty Woman". Nụ hôn cuối phim “Dirty Dancing” đứng vị trí thứ 5. Nụ hôn dưới trời tuyết giữa Bridget và Mark trong “Bridget Jones's Diary”. Nụ hôn ngược ấn tượng giữa Mary Jane và Người Nhện Peter Parker trong “Spider Man”. Nụ hôn trong mưa ở cuối phim “Breakfast at Tiffany’s”. Nụ hôn giữa Rhett Butler và Scarlett O’Hara trong “Gone With the Wind”. Nụ hôn trong “Star Wars Episode V” giữa Han Solo và công chúa Leia. Nụ hôn lãng mạn dưới mưa trong "The Notebook". Nụ hôn của 2 nhân vật chính trong "An Officer and a Gentleman". Nụ hôn trong bộ phim hoạt hình "Sherk". Trong "Harry Potter and the Deathly Hallows", Ron và Hermione cũng có màn khóa môi ấn tượng. Nụ hôn của Hugh Grant and Martine McCutcheon trong "Love Actually".

Theo đó, nụ hôn được bình chọn nhiều nhất là của Jack (Leonardo DiCaprio) và Rose (Kate Winslet) trong bộ phim "Titanic". Xếp thứ 2 là màn "khóa môi" nhờ… sợi mì spaghetti trong bộ phim hoạt hình “Lady and the Tramp”. Trong bộ phim “Ghost”, Sam đã đặt lên môi Molly một nụ hôn nồng cháy trước khi anh qua đời. Nụ hôn của cặp diễn viên Richard Gere và Julia Roberts trong "Pretty Woman". Nụ hôn cuối phim “Dirty Dancing” đứng vị trí thứ 5. Nụ hôn dưới trời tuyết giữa Bridget và Mark trong “Bridget Jones's Diary”. Nụ hôn ngược ấn tượng giữa Mary Jane và Người Nhện Peter Parker trong “Spider Man”. Nụ hôn trong mưa ở cuối phim “Breakfast at Tiffany’s”. Nụ hôn giữa Rhett Butler và Scarlett O’Hara trong “Gone With the Wind”. Nụ hôn trong “Star Wars Episode V” giữa Han Solo và công chúa Leia. Nụ hôn lãng mạn dưới mưa trong "The Notebook". Nụ hôn của 2 nhân vật chính trong "An Officer and a Gentleman". Nụ hôn trong bộ phim hoạt hình "Sherk". Trong "Harry Potter and the Deathly Hallows", Ron và Hermione cũng có màn khóa môi ấn tượng. Nụ hôn của Hugh Grant and Martine McCutcheon trong "Love Actually".